Вадим Мошкович вложится в производство сыров

Компания «Финансовый ресурс», владельцем которой является председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович, приобрела 49% в ООО «МСК-Строительство», реализующем молочный проект в Тамбовской области. В январе «МСК-Строительство» купила Бондарский сыродельный завод, к 2019 году компания планирует возведение трех молочных ферм на 4,5 тыс. коров. Позднее проект будет расширен в два-три раза. Одновременно запланирована модернизация завода с увеличением его мощностей. На сегодняшний день предприятие уже ежемесячно производит 270 т твердых сыров, 100 т питьевого молока и кисломолочных продуктов и 60 т сливочного масла.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





На дополнительную поддержку АПК направят 35 млрд руб., из них 25 млрд руб. пойдет на докапитализацию Россельхозбанка. При этом депутаты Госдумы считают, что Минсельхоз должен разобраться, почему субсидии получают в основном крупные агрохолдинги.



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«Агросила» купила комбинат обанкротившегося «Вамина»

«Агросила» приобрела молочный комбинат в городе Набережные Челны. Как сообщает пресс-служба холдинга, мощности предприятия позволяют перерабатывать более 60 тыс. т молока/год, ежесуточно производя более 180 т готовой продукции, что составляет 9% республиканского рынка молока. Ранее комбинат в Набережных Челнах входил в состав обанкротившегося агрохолдинга «Вамин Татарстан», принадлежавшего семье экс-сенатора, ныне депутата Госсовета Татарстана Вагиза Мингазова. В 2013 году в отношении агрохолдинга было открыто конкурсное производство, тогда его долги оценивались в 12,2 млрд руб. без пеней и штрафов. Теперь комбинат станет якорным предприятием молочного дивизиона «Агросилы». Производство будет вестись под новым собственным брендом холдинга.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ

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«Русагро» завершит первый этап приморского проекта в 2017 году

Группа «Русагро» намерена в этом году закончить первый этап дальневосточного проекта, в результате объем производства составит 100 тыс. т свинины. Об этом сообщил председатель совета директор группы «Русагро» Вадим Мошкович на «Аграрном форуме России: как обеспечить устойчивый рост отрасли». «Первая фаза направлена на обеспечение внутреннего рынка. Мы произведем 100 тыс. т свинины и заместим все мясо, которое везется из-за границы либо из центральной части России», — сказал он. Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от открытия экспортных рынков, в первую очередь китайского, отметил он. Однако этому мешает ситуация с болезнями животных в России, которой, по мнению Мошковича, государство не уделяет должного внимания.



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СУБСИДИИ НЕДЕЛИ





«Белая Дача» впервые за 99 лет получила субсидию — около 90 млн руб. компенсации процентной ставки по кредиту, полученному на реализацию тепличного проекта.



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Вывоз подсолнечника в Турцию в сезоне-2016/17 будет рекордным

По итогам сезона-2016/17 Турция может закупить рекордный объем подсолнечника в России — до 220−240 тыс. т, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Увеличение поставок произошло под влиянием нескольких факторов — снижения российских экспортных пошлин на агрокультуру, рекордного урожая, а также исключения России почти на два месяца из списка стран, которым разрешен беспошлинный ввоз агропродукции на территорию Турции для целей переработки или экспорта. В результате вводимых ограничений, по итогам сельхозгода экспорт подсолнечного масла в страну немного снизится, а ввоз сырья — возрастет.



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Рейдовая перевалка в Керчи остановилась

Работа одной из крупнейших рейдовых перевалок России, находящейся в нейтральных водах Керченского пролива, фактически прекращена из-за участившихся проверок судов «река-море». По данным компании «Глогос Проект», контроль был усилен после гибели сухогруза «Герои Арсенала», затонувшего 19 апреля во время перевалки в нейтральных водах Керченского пролива. После этого техническое состояние многих судов было признано неудовлетворительным. В настоящее время часть флота уже переориентировалась на рейдовую перевалку порта Кавказ — также расположенную в Керченском проливе, но уже на территории России. В январе-мае 2017 года его грузооборот вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в том числе объем обработки зерна и зерновых вырос в 4,7 раза. Эксперты прогнозируют рост ставок на рейдовую перевалку с одновременным увеличением загрузки глубоководных терминалов.



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