Выбор редактора

Вадим Мошкович вложится в производство сыров

Компания «Финансовый ресурс», владельцем которой является председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович, приобрела 49% в ООО «МСК-Строительство», реализующем молочный проект в Тамбовской области. В январе «МСК-Строительство» купила Бондарский сыродельный завод, к 2019 году компания планирует возведение трех молочных ферм на 4,5 тыс. коров. Позднее проект будет расширен в два-три раза. Одновременно запланирована модернизация завода с увеличением его мощностей. На сегодняшний день предприятие уже ежемесячно производит 270 т твердых сыров, 100 т питьевого молока и кисломолочных продуктов и 60 т сливочного масла.

Подробнее

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Андрей Макаров «Почему, чтобы получить деньги господдержки, надо работать в …»

На дополнительную поддержку АПК направят 35 млрд руб., из них 25 млрд руб. пойдет на докапитализацию Россельхозбанка. При этом депутаты Госдумы считают, что Минсельхоз должен разобраться, почему субсидии получают в основном крупные агрохолдинги.

Подробнее

«Агросила» купила комбинат обанкротившегося «Вамина»

«Агросила» приобрела молочный комбинат в городе Набережные Челны. Как сообщает пресс-служба холдинга, мощности предприятия позволяют перерабатывать более 60 тыс. т молока/год, ежесуточно производя более 180 т готовой продукции, что составляет 9% республиканского рынка молока. Ранее комбинат в Набережных Челнах входил в состав обанкротившегося агрохолдинга «Вамин Татарстан», принадлежавшего семье экс-сенатора, ныне депутата Госсовета Татарстана Вагиза Мингазова. В 2013 году в отношении агрохолдинга было открыто конкурсное производство, тогда его долги оценивались в 12,2 млрд руб. без пеней и штрафов. Теперь комбинат станет якорным предприятием молочного дивизиона «Агросилы». Производство будет вестись под новым собственным брендом холдинга.

Подробнее

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В ближайшие месяцы продовольственная инфляция будет на уровне 3,6%

Подробнее

«Русагро» завершит первый этап приморского проекта в 2017 году

Группа «Русагро» намерена в этом году закончить первый этап дальневосточного проекта, в результате объем производства составит 100 тыс. т свинины. Об этом сообщил председатель совета директор группы «Русагро» Вадим Мошкович на «Аграрном форуме России: как обеспечить устойчивый рост отрасли». «Первая фаза направлена на обеспечение внутреннего рынка. Мы произведем 100 тыс. т свинины и заместим все мясо, которое везется из-за границы либо из центральной части России», — сказал он. Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от открытия экспортных рынков, в первую очередь китайского, отметил он. Однако этому мешает ситуация с болезнями животных в России, которой, по мнению Мошковича, государство не уделяет должного внимания.

Подробнее

СУБСИДИИ НЕДЕЛИ

Антон Семенов «Я, честно говоря, не верил. <…> Но, оказывается, это работает»

«Белая Дача» впервые за 99 лет получила субсидию — около 90 млн руб. компенсации процентной ставки по кредиту, полученному на реализацию тепличного проекта.

Подробнее

Вывоз подсолнечника в Турцию в сезоне-2016/17 будет рекордным

По итогам сезона-2016/17 Турция может закупить рекордный объем подсолнечника в России — до 220−240 тыс. т, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Увеличение поставок произошло под влиянием нескольких факторов — снижения российских экспортных пошлин на агрокультуру, рекордного урожая, а также исключения России почти на два месяца из списка стран, которым разрешен беспошлинный ввоз агропродукции на территорию Турции для целей переработки или экспорта. В результате вводимых ограничений, по итогам сельхозгода экспорт подсолнечного масла в страну немного снизится, а ввоз сырья — возрастет.

Подробнее

Рейдовая перевалка в Керчи остановилась

Работа одной из крупнейших рейдовых перевалок России, находящейся в нейтральных водах Керченского пролива, фактически прекращена из-за участившихся проверок судов «река-море». По данным компании «Глогос Проект», контроль был усилен после гибели сухогруза «Герои Арсенала», затонувшего 19 апреля во время перевалки в нейтральных водах Керченского пролива. После этого техническое состояние многих судов было признано неудовлетворительным. В настоящее время часть флота уже переориентировалась на рейдовую перевалку порта Кавказ — также расположенную в Керченском проливе, но уже на территории России. В январе-мае 2017 года его грузооборот вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в том числе объем обработки зерна и зерновых вырос в 4,7 раза. Эксперты прогнозируют рост ставок на рейдовую перевалку с одновременным увеличением загрузки глубоководных терминалов.

Подробнее