Экспорт зерна превысил прошлогодний уровень

По оперативным данным ФТС на 21 июня, российский экспорт зерновых агрокультур в текущем сельхозгоду вырос до 34,8 млн т. Объем экспорта пшеницы составляет 26,6 млн т, что на 9,3% больше аналогичного периода прошлого года, кукурузы — почти 5 млн т (+6,2%), ячменя — 2,9 млн т (-31%). Таким образом, за 10 дней до конца сезона вывоз зерна на 900 тыс. т превысил итоговый рекордный уровень прошлого года. Также фактически выполнен прогноз Минсельхоза: в начале июня глава агроведомства Александр Ткачев в интервью ТАСС оценивал экспорт в объеме 34−35 млн т в текущем сельхозгоду и 37−38 млн т — в следующем. При этом отрыв от рекордного темпа прошлого сезона в июне продолжает активно расти.



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ЦИТАТА МЕСЯЦА





Евросоюз принял решение продлить антироссийские санкции, российское правительство в ответ предложило президенту продлить действие ответных мер — продовольственного эмбарго — еще на один год, до 31 декабря 2018-го. Глава государства подписал указ об этом 30 июня.



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Экспорт подсолнечного масла из России в сезоне-2016/17 будет рекордным

По данным немецкого агентства Oil World, в октябре-мае сезона-2016/17 объем экспорта подсолнечного масла из трех основных стран-экспортеров — России, Украины и Аргентины — достиг 6,17 млн т, что на 1,3 млн т выше результата аналогичного периода прошлого маркетингового года и является максимальным показателем за всю историю наблюдений. При этом доля подсолнечного масла в общем объеме мирового вывоза четырех ключевых растительных масел (соевое, рапсовое, подсолнечное, пальмовое) за год увеличилась на 2% до 15%. В частности, рекордный урожай подсолнечника в странах СНГ привел к росту отгрузок продукции переработки агрокультуры из Украины — до 4,17 млн т и России — до 1,59 млн т. По прогнозу «ПроЗерно», по итогам сезона-2016/17 экспорт подсолнечного масла из России составит около 1,75 млн т, что станет рекордным показателем.



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В России стартовала уборочная кампания

Аграрии Ставрополья приступили к уборке урожая зерновых агрокультур на востоке региона. По данным пресс-службы губернатора края, работы ведутся в Арзгирском, Апанасенковском, Курском и Степновском районах. «Скошено 900 га пашни, обмолочено около 400 га, валовой сбор составил 1,2 тыс. т при средней урожайности 32 ц/га», — говорится в сообщении. Стартовала уборочная кампания также в Дагестане, Адыгее и Крыму. Как сообщила «Агроинвестору» представитель пресс-службы крымского Минсельхоза, по состоянию на 24 июня работы велись на территории четырех районов — Ленинского, Первомайского, Красногвардейского и Джанкойского. О начале уборки сообщили и аграрии Краснодарского края. Уборка урожая началась примерно на две недели позже обычного: по данным Гидрометцентра, в течение второй декады июня 2017-го, когда традиционно начинаются уборочные работы, в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах у озимых агрокультур отмечалась лишь молочная спелость (начальная фаза созревания), налив зерна, на части полей — восковая спелость (средняя фаза).



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ВЭБ намерен получить контроль над «Евродоном»

«ВЭБ Капитал» подал в ФАС ходатайства о приобретении долей в ключевых активах группы «Евродон» — ООО «Евродон», ООО «Евродон-Юг» и ООО «Урсдон», которые сейчас принадлежат основателю группы Вадиму Ванееву. В случае положительного решения ФАС Внешэкономбанк может стать владельцем 100% «Евродон -Юг» и «Урсдон» и 85% ООО «Евродон». Представитель «Евродона» объяснила появление ходатайств работой по «реструктуризации взаимоотношений «Евродона» с банком ВЭБ». Ранее глава ВЭБа говорил о реструктуризации кредитов «Евродона» на общую сумму в 50 млрд руб. За последние полгода на предприятиях «Евродона» дважды регистрировались вспышки птичьего гриппа, Ванеев оценивал ущерб в 2,6 млрд руб. В результате вместо запланированных 150 тыс. т индейки группе в 2017 году удастся выйти лишь на 70 тыс. т.



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ЦИФРА МЕСЯЦА

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«Эфко» и «Солнечные продукты» объявили об «альянсе брендов»

Компании «Солнечные продукты» и «Эфко» намерены создать совместное предприятие по продвижению своих брендов на российском и зарубежном рынках. Как сообщили компании, речь идет о слиянии функциональных структур по продажам В2С направления, маркетинговых и сервисных служб. «Альянс брендов», в частности, коснется таких товарных категорий, как майонез, подсолнечное масло, кетчуп, горчица, фасованные маргарины и спреды, выпускаемых под брендами «Эфко» и «Солнечных продуктов». Компании рассчитывают, что совместная работа позволит увеличить загрузку предприятий, нарастить объем продаж и в среднесрочной перспективе значительно усилить рыночные позиции во всех категориях как в России, так и за рубежом. Планируется, что СП заработает в конце 2017-го — в начале 2018 года.



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Вадим Мошкович вложится в производство сыров

Компания «Финансовый ресурс», владельцем которой является председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович, приобрела 49% в ООО «МСК-Строительство», реализующем молочный проект в Тамбовской области. В январе «МСК-Строительство» купила Бондарский сыродельный завод, к 2019 году компания планирует возведение трех молочных ферм на 4,5 тыс. коров. Позднее проект будет расширен в два-три раза. Одновременно запланирована модернизация завода с увеличением его мощностей. На сегодняшний день предприятие уже ежемесячно производит 270 т твердых сыров, 100 т питьевого молока и кисломолочных продуктов и 60 т сливочного масла.



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РАЗРЕШЕНИЕ МЕСЯЦА





В начале июня правительство России сняло ограничения на ввоз из Турции всех запрещенных ранее продуктов питания, за исключением томатов. Глава Минсельхоза заявлял, что эмбарго на них должно сохраниться еще не менее трех лет. За это время отечественные компании должны существенно увеличить объемы производства.



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Рейдовая перевалка в Керчи остановилась

Работа одной из крупнейших рейдовых перевалок России, находящейся в нейтральных водах Керченского пролива, фактически прекращена из-за участившихся проверок судов «река-море». По данным компании «Глогос Проект», контроль был усилен после гибели сухогруза «Герои Арсенала», затонувшего 19 апреля во время перевалки в нейтральных водах Керченского пролива. После этого техническое состояние многих судов было признано неудовлетворительным. В настоящее время часть флота уже переориентировалась на рейдовую перевалку порта Кавказ — также расположенную в Керченском проливе, но уже на территории России. В январе-мае 2017 года его грузооборот вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в том числе объем обработки зерна и зерновых вырос в 4,7 раза. Эксперты прогнозируют рост ставок на рейдовую перевалку с одновременным увеличением загрузки глубоководных терминалов.



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Свиноводы уходят с рынка «живка»

Дефицит живых свиней в России привел к росту цен на них, при этом стоимость полутуш снижается, сообщило агентство «ИМИТ». По мнению аналитиков, дефицит появился на фоне постепенного ухода переработчиков от работы с «живком». «Мясопереработчикам, конечно, удобнее закупать мясо в полутушах или кусками. Но, безусловно, продажи свиней живым весом все еще нужны», — пояснила «Агроинвестору» коммерческий директор «ИМИТ» Любовь Бурдиенко. По ее словам, сейчас нехватка «живка» особенно остро ощущается в южных регионах страны, и в перспективе дефицит будет сохраняться. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев подтверждает, что отечественный рынок «живка» сейчас действительно сжимается, однако, по его мнению, говорить о дефиците живых свиней в стране не стоит.



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Убыток агроактивов АФК «Система» вырос на треть

В первом квартале 2017 года выручка агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) увеличилась на 9,8% год к году до 1,2 млрд руб., следует из опубликованной АФК «Система» отчетности по МСФО. Компания объясняет позитивную динамику «расширением бизнеса, увеличением объемов реализации продукции и ростом цен на ряд товаров, включая огурцы и сырое молоко, обеспечившие основные продажи». В то же время чистый убыток за отчетный период вырос на 33% до 276 млн руб. Гендиректор консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев связывает рост убытка с укреплением рубля, особенно с учетом того, что весь растениеводческий бизнес «Степи» находится в регионах, ориентированных на экспорт.



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ЦБ минимально снизил ключевую ставку из-за холодного лета

Совет директоров Банка России ожидаемо опустил ключевую ставку, однако снижение произошло лишь на 0,25 процентного пункта до 9%. Как пояснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, на величину шага в том числе повлияла плохая погода в начале лета. «Нам пока сложно сказать, как отразится плохая погода. Она отразится на объемах урожая, либо это просто будет сдвинутая сезонность. Пока выводы делать рано, но многие эксперты говорят, что, скорее всего, это будет сдвижка по сезонности. Тем не менее, мы учитываем эти риски при принятии решений», — сказала Набиуллина. В случае же, если урожай все же будет низким, а также реализуются внешние риски, то Центробанк может приостановить смягчение кредитно-денежной политики, не исключила она. Как говорится в последнем докладе ЦБ, инфляция приблизилась к целевому уровню 4%, однако продовольственная инфляция в марте-июне демонстрировала повышение. «Влияние неблагоприятных погодных условий весны 2017 года на новый урожай может привести к очередному временному повышению темпов роста цен на продовольственные товары в ближайшие месяцы», — отмечается в докладе.



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