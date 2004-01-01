За полгода агроэкспорт вырос почти на 18%

По данным ФТС, за первые шесть месяцев 2017 года объем экспорта сельхозпродукции и продовольствия из России превысил $7,3 млрд, что на 17,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В структуре поставок традиционно преобладает зерно, на втором месте по объему вывоза рыба и рыбная продукция, на третьем — растительные масла. В январе-мае крупнейшим импортером российской сельхозпродукции и продовольствия стал Египет ($812,3 млн), основными товарными позициями поставок туда были пшеница и подсолнечное масло. Следом идет Китай ($700,6 млн), преимущественно закупавший мороженую рыбу, растительные масла, соевые бобы, муку и шоколад.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





Минсельхоз не видит риска дефицита овощей из-за холодов и прогнозирует устойчивое снижение цен. Хотя смещение традиционной сезонности из-за плохой погоды в июне ускорило инфляцию до 4,4%. ЦБ прогнозирует, что пик максимального снижения цен на овощи может сместиться с августа на сентябрь, а если урожай сократится из-за плохой погоды, то цены на плодоовощную продукцию будут негативно влиять на темп инфляции до второго квартала 2018 года.



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ФТС: контрабандной санкционной продукции стало меньше

Федеральная таможенная служба отмечает снижение объема ввоза в Россию санкционных продуктов питания благодаря контролю товаров после их выпуска, усилению контроля плодоовощных баз. Также таможенники стали перехватывают нелегальную продукцию не как раньше на пограничных постах, а на федеральных трассах. Однако говорить об отсутствии контрабандной санкционной продукции не приходится. По мнению главы ФТС, эту проблему удалось бы решить, если бы партнеры России по ЕАЭС тоже ввели продэмбарго. Эксперты считают, что это нереально, к тому же закупающие «санкционку» российские бизнесмены тоже виноваты, что она поступает на наш рынок.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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Урожай клубники в подмосковном совхозе им. Ленина сократился в 2,5 раза

Валовой сбор клубники в подмосковной совхозе им. Ленина в этом году будет ниже, чем в 2016-м. Пока собрано 200 т, что уже в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, сообщил директор предприятия Павел Грудинин. Основная причина сокращения урожая — неблагоприятные погодные условия. «Плохая погода — причина того, что люди не выходят в поле, кроме того из-за обильных осадков ягода гниет», — отметил он.



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ПОКУПКА НЕДЕЛИ





Контролирующий акционер холдинга «Черкизово» решил выкупить бумаги группы у второго по объему держателя — фонда Prosperity Capital Management. Пакет в 21,3% обойдется в 12 млрд руб. — по 1,3 тыс. руб. за акцию. Сейчас 65% принадлежит семье основателя холдинга Игоря Бабаева.



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Кубань и Крым рассчитывают на урожай зерна не ниже прошлогоднего

Аграрии Краснодарского края рассчитывают собрать урожай зерна не меньше, чем в 2016-м, а, возможно, даже смогут превзойти показатель прошлого года, рассказал «Агроинвестору» вице-губернатора Кубани Андрей Коробка. По прогнозу агроведомства Крыма, в целом урожай зерна и зернобобовых в республике в этом году тоже ожидается на уровне 2016-го — около 1,3 млн т. Однако пока темп уборочной кампании значительно отстает от показателей прошлого года не только в этих регионах, но и в целом по России.



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Новые вспышки чумы свиней обнаружены в Ивановской и Владимирской областях

В Ивановской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в личном подсобном хозяйстве, где содержалось 20 свиней, все они уничтожены. Указом губернатора в области введен карантин. Во Владимирской области была выявлена четвертая с конца июня вспышка АЧС. Для борьбы с заболеванием необходим взаимосвязанный комплекс мер, в первую очередь, создание единой ветеринарной службы. Так или иначе, переданные регионам полномочия должны регулироваться на федеральном уровне.



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