Господдержка АПК в 2018 году может составить 242 млрд рублей

В 2018 году на поддержку агропромышленного комплекса планируется направить 242 млрд руб., сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе рабочего визита в Ставропольский край. По словам главы агроведомства, Минфин и Минэкономразвития поддержали выделение такой суммы в ходе совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева. При этом министр отметил, что если говорить о потребностях в субсидиях на льготное кредитование аграриев, то на это направление необходимо еще 50 млрд руб., однако таких средств в бюджете нет. Дмитрий Медведев в свою очередь заверил, что в 2018-м объем расходов на АПК должен остаться на уровне текущего года. Между тем, опрошенные «Агроинвестором» с ельхозпроизводители объемом и схемой распределения субсидий недовольны.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ







Новый сельхозсезон будет сложнее прошлого

1 июля начался новый сельскохозяйственный год. В целом прошедший сезон-2016/17, по оценкам экспертов и участников рынка, был достаточно благоприятным. Средняя рентабельность по отрасли составила около 17%, подсчитал Минсельхоз. Сельхозпроизводителям год запомнился рекордным урожаем, изменением системы господдержки, укреплением рубля и проблемами с Турцией. Также в прошедшем сезоне изменилась система господдержки агроотрасли, что негативно повлияло на бизнес большей части сельхозпроизводителей, признаются аграрии. По прогнозу Минэкономразвития, в 2017 году сельское хозяйство может вырасти лишь на 0,9%, тогда как в 2016-м, согласно Росстату, оно прибавило 4,8%.



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Производству сельхозтехники грозит спад

Остановка программы субсидирования может привести к снижению производства сельхозтехники во втором полугодии 2017 года. В первой половине года рост составил 35% — российские заводы сельхозмашиностроения произвели техники на 59,8 млрд руб. Однако в ассоциации «Росспецмаш» прогноз на второе полугодие негативный: на снижение выпуска сельхозтехники существенно повлияет остановка программы № 1432, по которой государство субсидирует заводам скидки в размере 15−20%, предоставляемые аграриям. Без продолжения программы, по подсчетам «Росспецмаша», к концу 2017 года рост производства сельхозтехники снизится примерно втрое и составит 12%. А в 2018 году объем реализации сельхозтехники сократится на 30% по сравнению с 2017 годом, налоговые платежи в бюджеты всех уровней уменьшатся на 32%, а численность работников сократится на 2 тыс. человек.



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ЦИТАТА МЕСЯЦА





Глава агроведомства ожидает, что урожай пшеницы в этом году будет сопоставим с прошлогодним, когда ее сбор составил 73,3 млн т, но добавляет, что «говорить о конкретном количестве пока преждевременно». Официальный прогноз министерства по валовому сбору зерна — 100−105 млн т. В июле показатели урожайности были выше прошлогодних, что давало основание рассчитывать на высокие результаты по году.

Глава агроведомства ожидает, что урожай пшеницы в этом году будет сопоставим с прошлогодним, когда ее сбор составил 73,3 млн т, но добавляет, что «говорить о конкретном количестве пока преждевременно». Официальный прогноз министерства по валовому сбору зерна — 100−105 млн т. В июле показатели урожайности были выше прошлогодних, что давало основание рассчитывать на высокие результаты по году.

Овощи заметно подешевеют не раньше сентября

Возможное смещение сезонности в динамике цен на плодоовощную продукцию из-за холодной погоды как минимум до сентября продолжит негативно влиять на уровень инфляции, удерживая ее выше целевого уровня в 4%, прогнозируют аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев назвал рост инфляции в июне на 0,6% и 4,4% в годовом выражении неприятным сюрпризом. Основным драйвером стала плодоовощная продукция, которая подорожала на 8,3%. По словам главного аналитика Плодоовощного союза Кирилла Лашина, сезонное снижение цен на овощи и фрукты уже началось и к августу цены стабилизируются.



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Danone продал молкомбинат группе «Сыробогатов»

Группа компаний Danone завершила сделку по продаже Орловского молочного комбината мощностью переработки до 500 т молока в сутки. Юридические операции по передаче актива новому владельцу завершатся в течение лета, после чего на предприятии возобновится переработка молока полного цикла. Покупателем комбината стало ООО «Первая линия», связанное с крупным свердловским производителем сыров «Сыробогатов». Орловский комбинат, крупнейшее предприятие молочной промышленности в регионе, был остановлен Danone в апреле в рамках реорганизации производства — группа сослалась на технологический износ оборудования и низкую рентабельность и перенесла выпуск продукции на молочный комбинат в Липецке. Сделка оценивается не более чем в 2 млрд руб.



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ПЕРЕГОВОРЫ МЕСЯЦА





В середине июля ФАС одобрила слияние холдингов «Солнечные продукты» и «Юг Руси». В результате объединения могла появиться компания, перерабатывающая 21% российского подсолнечника и выпускающая почти 30% бутилированного подсолнечного масла. Однако полторы недели спустя стало известно, что переговоры остановлены из-за «изменившейся рыночной конъюнктуры».



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Русская аквакультура" увеличила выручку в 9,4 раза

«Русская аквакультура», крупнейший в стране производитель аквакультурной красной рыбы, за первое полугодие увеличила выручку почти в 9,4 раза относительно аналогичного периода 2016-го до 3,34 млрд руб. Это больше, чем за весь прошлый год, по итогам которого показатель составил 2,47 млрд руб. Производство товарной рыбы выросло более чем в семь раз по сравнению с первым полугодием 2016-го и достигло 8,4 тыс. т. Как поясняет компания, рост выручки стал возможен благодаря продолжению съема и реализации товарной продукции на фермах в Мурманской области и сохранению высоких цен на готовую продукцию. Также сказался эффект «низкой базы»: в предыдущие годы компания испытывала серьезные трудности, связанные с болезнями рыбы и вводимыми Россией антисанкциями, добавляют эксперты.



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«Мираторг» покупает молочную ферму и землю в Орловской области

«Мираторг» подал ходатайство в ФАС о приобретении 100% в уставном капитале компании «Орел-Агро-Продукт». Основной вид деятельности «Орел-Агро-Продукт» — выращивание зерновых агрокультур, сотрудник компании уточнил, что предприятие контролирует «в пределах 50 тыс. га земли». Кроме того, компания имеет около 2 тыс. КРС, средний надой на фермах компании в прошлом году составил 4444 кг на корову, тогда как по хозяйствам Кромского района Орловской области этот показатель был на уровне 3565 кг. В октябре прошлого года компания заявила о строительстве молочно-товарной фермы на 1,2 тыс. коров, а также приступила к возведению элеватора мощностью 100 тыс. т за 1,5 млрд руб. Эксперты оценивают возможную стоимость приобретаемых «Мираторгом» активов в 2,2−3,5 млрд руб.



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«Черкизово» выкупит свои акции на 12 млрд рублей

Контролирующий акционер холдинга «Черкизово» решил выкупить бумаги группы у второго по объему держателя — фонда Prosperity Capital Management. Пакет в 21,3% обойдется в 12 млрд руб. — по 1,3 тыс. руб. за акцию. Общая стоимость сделки составит около 12 млрд руб. По словам гендиректора «Черкизово» Сергея Михайлова, сейчас группа рассматривает различные варианты стратегии на рынках капитала, включая разные способы увеличения числа акций в свободном обращении и повышения их ликвидности, сделка с Prosperity является частью этой стратегии. Prosperity Capital Management, в свою очередь, заявляет, что по-прежнему заинтересован во вложениях в российский агросектор.



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«Евродон» возобновил поставки индейки

«Евродон» возобновил поставки продукции из мяса индейки в торговые сети после снятия карантина, введенного в конце прошлого года. Как сообщил «Агроинвестору» представитель компании, среднесуточный объем выпуска сейчас составляет около 200 т. К настоящему времени партнерам — розничным сетям и оптовым покупателям — отгружено более 3 тыс. т продукции, возобновлены поставки ритейлерам «О'кей», «Лента», «Зельгроc». Как ожидается, по итогам 2017 года выпуск продукции из мяса индейки сохранится на уровне 2016-го, когда было произведено 74,5 тыс. т в живом весе. Между тем, в различных судах находится более 30 гражданских исков к «Евродону», поступивших в этом году, а в конце июля в Арбитражный суд Ростовской области подан иск о признании холдинга банкротом из-за долга в 3,3 млн руб.



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Россия сохранила первое место по экспорту пшеницы

По итогам завершившегося 30 июня сезона Россия стала лидером мировой торговли пшеницей. По подсчетам аналитиков Российского зернового союза (РЗС), с 1 июля 2016 года по 28 июня 2017 года наша страна экспортировала более 27,2 млн т пшеницы. «США, где сезон завершился 1 июня, экспортировали с учетом продовольственной помощи почти 27 млн т. Экспорт пшеницы из ЕС на 27 июня (за три дня до окончания сезона) составил более 24,4 млн т. Ни Австралия, ни Канада, ни Аргентина, где сезон 2016/17 еще продолжается, уже не смогут поколебать лидерских позиций России», — отмечает РЗС. Как пояснил «Агроинвестору» президент РЗС Аркадий Злочевский, сохранению Россией лидерских позиций способствовал рост цен на пшеницу во второй половине июня.



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