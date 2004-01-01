Минсельхоз распределил 2,6 млрд рублей субсидий

Комиссия Минсельхоза рекомендовала еще 39 инвестиционных проектов для возмещения прямых понесенных затрат при строительстве или модернизации объектов АПК. Сметная стоимость отобранных проектов составляет 14,5 млрд руб., объем господдержки по ним составит 2,5 млрд руб., следует из протокола комиссии. В список вошли 11 тепличных проектов, 15 молочных комплексов, девять картофеле- и овощехранилищ, три плодохранилища и один СГЦ. Лидерами по размеру одобренных субсидий стали тепличные проекты — центр по выращиванию шампиньонов компании «Тандер» (структура «Магнита»), проект «Белой Дачи» в Ставропольском крае и комплекс «ЮгАгрохолдинга» в Чечне.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





Российские аграрии рискуют потерять до трети выращенных овощей из-за нехватки мощностей для их хранения. По оценке союза, дефицит овощехранилищ оценивается в 3 млн т. При этом значительное количество существующих мощностей устаревшие, построенные еще в советские времена. Для создания новых необходимо 45−50 млрд руб.



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Топ-10 регионов уберут 46% посевов агрокультур в стране

Росстат подвел итоги посевной кампании под урожай 2017 года. Согласно данным ведомства, всем хозяйствам предстоит убрать 80,2 млн га — примерно на 200 тыс. га больше, чем в 2016-м. В целом по России озимые зерновые сохранились почти на 16,8 млн га — на 700 тыс. га больше, чем под урожай-2016. Посевы яровых зерновых и зернобобовых выросли на 105 тыс. га до 31,15 млн га. Основной прирост обеспечили зернобобовые (плюс 496 тыс. га), гречиха (плюс 485 тыс. га) и кукуруза (плюс 211 тыс. га), тогда как площади под пшеницей увеличились только на 166 тыс. га. Посевы ячменя снизились почти на 300 тыс. га, также продолжили сокращаться площади под рожью, рисом заняли только 186 тыс. га (в прошлом году было 208 тыс. га), посевы проса резко уменьшились в 1,6 раза до 268 тыс. га. «Агроинвестор» проанализировал отчет статведомства и составил рэнкинг регионов по размерам посевов и динамике их увеличения.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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Рентабельность агросектора может упасть

В этом году доходность агросектора, вероятнее всего, снизится, прогнозируют опрошенные «Агроинвестором» эксперты. Так, Центр экономического прогнозирования Газпромбанка, ссылаясь на низкий уровень мировых цен на продовольственное сырье, оставляет неизменным прогноз уменьшения доходности аграриев относительно уровней предыдущих двух лет. Ожидаемое многими макроэкономистами ослабление рубля даст хорошую возможность нарастить экспорт, однако для других секторов эффект будет отрицательным из-за повышения себестоимости, отмечает гендиректор консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев. По его прогнозу, аграрии в этом году снизят физические объемы выпуска продукции (за исключением животноводства), прибыль в целом по отрасли ухудшится, в основном за счет растениеводства. По мнению руководителя практики по работе с компаниями агропромышленного сектора КПМГ в России и СНГ Виталия Шеремета, цены на большинство агрокультур будут как минимум на 10% ниже прошлого года.



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ИЗМЕНЕНИЕ НЕДЕЛИ





Правительство утвердило изменения в систему льготного кредитования аграриев. В частности, с 20 млрд руб. до 10 млрд руб. снижены требования к капиталу банков, которые в ней участвуют, также расширены полномочия регионов. Теперь они смогут сами устанавливать максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика и утверждать долю субсидий для малых хозяйств. Невостребованные малым бизнесом субсидии регионы будут перераспределять по другим направлениям.



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Тайская CP Group отказалась строить мегаферму на 80 тысяч коров

Тайская корпорация CP Group отказалась от строительства молочно-товарной мегафермы в Рязанской области, которая могла стать крупнейшей в России. Комплекс на 80 тыс. дойных коров должен был возводиться в партнерстве с китайской Banner Dairy и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Объем инвестиций оценивался в $1 млрд, начать строительство предполагалось в 2017 году. Однако, как сообщил врио губернатора региона Николай Любимов, китайские партнеры решили выйти из проекта, после чего тайские инвесторы посчитали его дальнейшую реализацию нецелесообразной. Представитель российского представительства CP Foods, аграрного подразделения CP Group, отметил «Агроинвестору», что компания не отказывается от ранее озвученных мегапланов «и считает эти цели более чем реалистичными на территории всей России».



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«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева займется аквакультурой

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева вошел в число победителей аукциона на право заключения договоров пользования рыбоводными участками в Краснодарском крае. Как следует из аукционной документации, компания выиграла три лота — рыбоводные участки в 315, 395 и 419 га. Представители «Агрокомплекса» прокомментировать планы по развитию аквакультуры не смогли. Между тем, согласно данным kartoteka.ru, среди видов деятельности «Агрокомплекса» указаны, в том числе, искусственное воспроизводство морских и пресноводных биоресурсов. Сотрудник пресс-службы Росрыболовства уточнил, что по результатам торгов победитель должен заключить договор пользования участком, после чего может начать его использовать. Конкретные виды аквакультурной деятельности, по его словам, при получении права пользования участком не устанавливаются.



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