Качество пшеницы снизилось

Согласно данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, по состоянию на 10 августа 73,2% пшеницы нового урожая было продовольственной. В 2016 году на аналогичную дату эта доля была несколько выше — 75,13%. Специалисты ведомства обследовали в девяти регионах 15,3 млн т пшеницы или 40% валового сбора, в результате пшеницы первого класса выявлено не было, доля второго класса составила 0,1% (в 2016-м не выявлена), третьего — 17,1% (такая же доля в 2016-м), четвертого — 56,1% (в 2016-м — 58,1%). Сокращение доли продовольственной пшеницы, в частности, отмечено в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской областях. Как отмечает Национальный союз агростраховщиков, качество зерна в Центрально-Черноземном регионе ухудшили весенние погодные аномалии.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





В сентябре Минсельхоз планирует начать закупочные зерновые интервенции. По словам главы ведомства Александра Ткачева, государство будет активно присутствовать на рынке, чтобы обеспечить достаточно хорошую маржинальность на производстве зерна. Между тем, по данным «Объединенной зерновой компании», государство задолжало хранителям зерна интервенционного зерна 1,3 млрд руб.



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Жара угрожает яровым агрокультурам на юге России

Состояние посевов яровых агрокультур на юге европейской части России в этом году хуже среднемноголетнего значения из-за жаркой погоды и снижения почвенных влагозапасов, сообщает аналитический центр «СовЭкон». В частности, ухудшение по сравнению с предыдущими годами зафиксировано на востоке Ростовской области и Ставропольского края, юге Волгоградской области, северо-востоке Краснодарского края. «Данные спутникового мониторинга подтверждаются отзывами с мест. Состояние посевов кукурузы вызывает озабоченность сельхозпроизводителей на юге», — говорится в сообщении центра. Ухудшение состояния посевов пока не означает, что урожайность обязательно снизится, однако риски этого растут.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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Сев озимых увеличится на 90 тысяч гектаров

Прогнозируемая площадь сева озимых агрокультур под урожай 2018 года составит 17,45 млн га, что всего на 0,5% или 89,9 тыс. га больше, чем под урожай этого года. В прошлом году увеличение составляло 302,6 тыс. га. Как следует из данных Минсельхоза, в этом сезоне на 226,1 тыс. га вырастут посевы в Приволжском федеральном округе, на 8,6 тыс. га — в Сибири, на 4,6 тыс. га — в Центре, на 3 тыс. га — в Северо-Западном округе. При этом в Южном федеральном округе, на который приходится более трети всех посевов озимых агрокультур, прогнозируется сокращение площадей. По словам президента Российского союза зернопроизводителей Павла Скурихина, немаловажным фактом в принятии решения по величине озимого клина текущего года сыграла информация по прогнозному урожаю на фоне высоких переходящих остатков, особенно по пшенице.



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ПЕРЕБОР НЕДЕЛИ





Аграрии Алтайского края в 2017 году перестарались и засеяли гречихой намного большие площади, чем необходимо для региона и страны, что ведет к падению цены, признал глава агроведомства региона. Посевы гречихи в 2017 году в стране выросли более чем на 40% до 1,69 млн га. В Алтайском крае, традиционном лидере производства гречихи в стране, агрокультура занимает рекордные 750 тыс. га против 560 тыс. га в 2016-м.



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В сезоне-2017/18 подсолнечное масло может стоить до $850 за тонну

По прогнозу аналитического центра «СовЭкон», цены на подсолнечное масло в сезоне-2017/18 будут выше, чем в уходящем сельхозгоду. В текущем сезоне оно стоило в пределах $700−800/т, а в новом ценовые уровни вырастут до $730−850/т. «Вероятно, будет снижаться курс рубля, что также поддержит российских производителей», — считает директор центра Андрей Сизов. Уровень мировых цен на подсолнечное масло будет выше, чем в 2016/17-м, соглашается и гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Основания для таких прогнозов дает снижение мирового урожая соевых бобов, а соевый рынок диктует правила игры на рынке всех трех основных масличных агрокультур. На руку российским поставщикам сырья также играют действующие санкционные ограничения с США и Евросоюзом.



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За бортом. Либерализация торговли проходит вне ВТО и без участия России

ВТО — многополярная система, где отдельно взятой стране или группе стран трудно продвигать свои интересы. Именно поэтому региональные торговые союзы играют все большую роль в либерализации международной торговли, а ВТО остается «за скобками». У создаваемых зон свободной торговли есть общие характеристики — они объединят крупнейших экспортеров и импортеров сельскохозяйственной продукции, они огромны, и они не включают Россию. В то время как западные аналитики рассуждают, кто получит большие привилегии по доступу на емкие рынки стран Дальнего Востока, мы пытаемся выйти на отдельные рынки Японии и Китая на общих основаниях. В следующем десятилетии крупнейшие экономики мира будут встроены в новые торговые союзы, а мы останемся с тем, что получили при присоединении к ВТО: с низкими и снижающимися импортными пошлинами на многие виды продукции, без права применять специальные защитные меры при избытке импорта.



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