Топ-10 регионов уберут 46% посевов агрокультур в стране

Росстат подвел итоги посевной кампании под урожай 2017 года. Согласно данным ведомства, всем хозяйствам предстоит убрать 80,2 млн га — примерно на 200 тыс. га больше, чем в 2016-м. В целом по России озимые зерновые сохранились почти на 16,8 млн га — на 700 тыс. га больше, чем под урожай-2016. Посевы яровых зерновых и зернобобовых выросли на 105 тыс. га до 31,15 млн га. Основной прирост обеспечили зернобобовые (плюс 496 тыс. га), гречиха (плюс 485 тыс. га) и кукуруза (плюс 211 тыс. га), тогда как площади под пшеницей увеличились только на 166 тыс. га. Посевы ячменя снизились почти на 300 тыс. га, также продолжили сокращаться площади под рожью, рисом заняли только 186 тыс. га (в прошлом году было 208 тыс. га), посевы проса резко уменьшились в 1,6 раза до 268 тыс. га. «Агроинвестор» проанализировал отчет статведомства и составил рэнкинг регионов по размерам посевов и динамике их увеличения.



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ЦИТАТА МЕСЯЦА

В августе цены на пшеницу опустились до минимума с августа 2014 года, и эксперты прогнозировали их дальнейшее падение, хотя и говорили о близости дна.



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Рентабельность агросектора может упасть

В этом году доходность агросектора, вероятнее всего, снизится, прогнозируют опрошенные «Агроинвестором» эксперты. Так, Центр экономического прогнозирования Газпромбанка, ссылаясь на низкий уровень мировых цен на продовольственное сырье, оставляет неизменным прогноз уменьшения доходности аграриев относительно уровней предыдущих двух лет. Ожидаемое многими макроэкономистами ослабление рубля даст хорошую возможность нарастить экспорт, однако для других секторов эффект будет отрицательным из-за повышения себестоимости, отмечает гендиректор консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев. По его прогнозу, аграрии в этом году снизят физические объемы выпуска продукции (за исключением животноводства), прибыль в целом по отрасли ухудшится, в основном за счет растениеводства. По мнению руководителя практики по работе с компаниями агропромышленного сектора КПМГ в России и СНГ Виталия Шеремета, цены на большинство агрокультур будут как минимум на 10% ниже прошлого года.



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Сев озимых увеличится на 90 тысяч гектаров

Прогнозируемая площадь сева озимых агрокультур под урожай 2018 года составит 17,45 млн га, что всего на 0,5% или 89,9 тыс. га больше, чем под урожай этого года. В прошлом году увеличение составляло 302,6 тыс. га. Как следует из данных Минсельхоза, в этом сезоне на 226,1 тыс. га вырастут посевы в Приволжском федеральном округе, на 8,6 тыс. га — в Сибири, на 4,6 тыс. га — в Центре, на 3 тыс. га — в Северо-Западном округе. При этом в Южном федеральном округе, на который приходится более трети всех посевов озимых агрокультур, прогнозируется сокращение площадей. По словам президента Российского союза зернопроизводителей Павла Скурихина, немаловажным фактом в принятии решения по величине озимого клина текущего года сыграла информация по прогнозному урожаю на фоне высоких переходящих остатков, особенно по пшенице.



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ЦИФРА МЕСЯЦА





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Урожай риса на Кубани может достичь рекорда

Текущее состояние посевов риса в Краснодарском крае позволяет прогнозировать валовой сбор в объеме до 900 тыс. т при благоприятных погодных условиях в период созревания и уборки, сообщил «Агроинвестору» исполнительный директор Южного рисового союза Михаил Радченко. Таким образом, урожай может побить рекорд 2012 года, когда в регионе было собрано 857 тыс. т этой агрокультуры. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский прогнозирует общероссийский валовой сбор риса в этом году в объеме 1,1 млн т, что позволит полностью покрыть внутренние потребности. Высокий урожай риса в этом году может быть получен, несмотря на значительное сокращение посевных площадей из-за падения рентабельности отрасли, увеличения засоренности посевов сорняками, а также проблем нормативного регулирования.



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В сезоне-2017/18 подсолнечное масло может стоить до $850 за тонну

По прогнозу аналитического центра «СовЭкон», цены на подсолнечное масло в сезоне-2017/18 будут выше, чем в уходящем сельхозгоду. В текущем сезоне оно стоило в пределах $700−800/т, а в новом ценовые уровни вырастут до $730−850/т. «Вероятно, будет снижаться курс рубля, что также поддержит российских производителей», — считает директор центра Андрей Сизов. Уровень мировых цен на подсолнечное масло будет выше, чем в 2016/17-м, соглашается и гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Основания для таких прогнозов дает снижение мирового урожая соевых бобов, а соевый рынок диктует правила игры на рынке всех трех основных масличных агрокультур. На руку российским поставщикам сырья также играют действующие санкционные ограничения с США и Евросоюзом.



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ГОНКА МЕСЯЦА





В течение августа отраслевые эксперты не раз повышали свои прогнозы урожая зерна. Последним в завершившемся месяце обновил оценку «Русагротранс», остановившись на 132,3 млн т. Ранее больше всех — до 131,5 млн т — ожидал ИКАР.



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Мясной сектор вырос почти на 6%

За семь месяцев этого года производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях увеличилось на 5,9% к аналогичному периоду прошлого года и составило 6,1 млн т в живом весе, по данным Росстата. Птицеводство растет динамичнее, чем свиноводство: первый сектор прибавил 6,8% до 3,5 млн т, второй — 5,7% до 2 млн т. Производство КРС на убой стало больше на 0,8% — 510 тыс. т. Первое место по объемам выпуска продукции традиционно у Белгородской области, сельхозорганизации которой произвели 972,8 тыс. т скота и птицы на убой, что на 4,9% выше показателя января-июля 2016 года. В том числе регион на 3,7% до 468,5 тыс. т нарастил выпуск свинины, на 6,6% до 492,7 тыс. т — птицы. В обоих сегментах это самые высокие показатели по стране. На втором месте — Курская область, результат которой в 3,4 раза меньше, чем у лидера — 283,9 тыс. т. Немного отстает Челябинская область, где произвели 280,2 тыс. т скота и птицы. По прогнозу Минсельхоза, в этом году производство скота и птицы на убой увеличится примерно на 3% и составит 14,4 млн т.



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Аграриям негде хранить до трети произведенных овощей

Российские аграрии рискуют потерять до трети выращенных овощей из-за нехватки мощностей для их хранения. По оценке Национального плодоовощного союза, на сегодняшний день дефицит овощехранилищ оценивается в 3 млн т. При этом значительное количество уже существующих мощностей устаревшие, они построены еще в советские времена. «Они до сих пор существуют, но уже являются сильно изношенными, большинство из них закрыты и не функционируют. Однако это достаточно дорогостоящие проекты, и сегодня не каждый готов инвестировать деньги без господдержки», — сказал президент союза Сергей Королев. По его подсчетам, необходимо как минимум 45−50 млрд руб. инвестиций в создание новых хранилищ, при том что стоимость строительства может достигать 50 тыс. руб. на каждую тонну.



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Близкий к Путину миллиардер построил фруктохранилище в Краснодарском крае

Один из крупнейших в Краснодарском крае производителей яблок, компания «Алма Продакшн», ввела в эксплуатацию комплекс по хранению, сортировке, упаковке и товарной обработке продукции. Целью строительства предприятия было расширение производственных мощностей в рамках программы импортозамещения. Комплекс включает 24 холодильные камеры длительного хранения на 6,8 тыс. т яблок. «Алма Продакшн» основана в 2007 году, в 2014-м 40% акций компании приобрела «Волга Груп» российского предпринимателя Геннадия Тимченко. Инвестиции в строительство хранилища оцениваются в 1 млрд руб.



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Три года продэмбарго

Три года назад правительство утвердило перечень сельхозпродукции и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию из государств, которые ввели санкции против нашей страны или присоединились к ним. По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, это открыло «окно возможностей» для отрасли, а доля импортного продовольствия сократились почти в два раза за три года: с $43 млрд до $25 млрд в 2016 году. Однако преувеличивать значение ответных санкций тоже не стоит: страна по-прежнему открыта для иностранной продукции, которая теперь поставляется из других стран, при этом из-за более дальней логистики часто обходится дороже, чем прежде. Опрошенные «Агроинвестором» эксперты неоднозначно оценивают продление эмбарго до конца 2018 года.



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СЕО Syngenta: «Российский рынок пока не принимает ГМО»

Главный исполнительный директор (СЕО) Syngenta Эрик Фирвальд в интервью agroinvestor.ru объяснил, как компания продолжит работать на российском рынке семян и средств защиты растений после закрытия сделки по ее покупке китайской корпорацией ChemChina. По его словам, большая часть семян и 70% СЗР для местного рынка будут выпускаться здесь, появятся новые контрактные производства и новые продукты для России.



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