«Агроинвестор» составил второй рейтинг крупнейших производителей мяса, в который вошло 25 компаний. По итогам прошлого года они произвели 4,3 млн т бройлера, индейки, свинины и говядины — 43% от общего объема в стране. По сравнению с прошлым годом пятерка лидеров не изменилась, первое место со значительным отрывом по-прежнему занимает группа «Черкизово», предприятия которой в сумме выпустили 644,4 тыс. т мяса. Второе место в рейтинге сохранил холдинг «Приосколье», несколько снизивший объемы. Если в 2015 году его птицефабрики произвели 642,2 тыс. т мяса бройлера, то в прошлом — 622 тыс. т. Расположившийся на третьем месте «Мираторг» в прошлом году выпустил около 307 тыс. т свинины, 75 тыс. т птицы и 40,5 тыс. т говядины, однако, по оценкам экспертов, с большой долей вероятности в ближайшие два-три года холдинг выйдет на второе место по общему объему производства мяса. Замыкают пятерку лидеров «Белгранкорм» и группа «Ресурс».
ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Главный экономист ВЭБа прогнозирует, что в ближайшие годы ситуация в агросекторе ухудшится, в 2019—2020 он перестанет быть драйвером роста ВВП и начнет тормозить. Это связано с тем, что значительного роста потребления не ожидается на фоне ограниченных доходов, а экспортные возможности ограничены.
На одной из 24 площадок «Русагро» в Белгородской области 5 сентября зафиксирован случай заражения вирусом африканской чумы свиней (АЧС), сообщила компания. В соответствии с постановлением губернатора региона агрохолдинг установил карантин, приступил к ликвидации свиней и реализации мер по недопущению дальнейшего распространения заболевания. Как вирус попал на предприятие — пока выясняется. Все животные свинокомплексов «Русагро» застрахованы, в том числе от риска заражения АЧС, компания оценивает возможные потери в производстве и продаже свинины как незначительные, говорится в ее пресс-релизе. Согласно отчету агрохолдинга за 2016 год, его комплексы в Белгородской области произвели 83 тыс. т свинины в живом весе, то есть на одну площадку, по расчетам «Агроинвестора», может приходиться в среднем 3,4 тыс. т.
Министерство сельского хозяйства предлагает стимулировать экспорт зерна при помощи субсидирования экспортных железнодорожных перевозок. Как сообщил глава ведомства Александр Ткачев, сейчас такая мера рассматривается в качестве альтернативы зерновым интервенциям. «Я думаю, это будет более востребованным и адекватным рыночным шагом», — полагает Ткачев. Увеличить экспорт удастся благодаря почти обнулению ставок РЖД на перевозку, в первую очередь из регионов Поволжья, Урала, Сибири, уточнил министр. «Тариф компаний-перевозчиков, конечно, останется. Но мы будем и их стимулировать снижать», — отметил Ткачев. До решения вопроса о мерах поддержки Минсельхоз «настоятельно рекомендует» сибирским аграриям пока воздержаться от крупных продаж зерна. Однако эксперты зернового рынка полагают, что задачу по снятию части зерна с рынка обнуление железнодорожных ставок не решит.
РОСТ НЕДЕЛИ
С начала сезона-2017/18 по 30 августа Россия экспортировала 6,9 млн т зерна, что почти на 29% больше аналогичного периода предыдущего сельхозгода. По прогнозу Минсельхоза, в этом сезоне объем вывоза зерна может быть на уровне 40 млн т против 35,5 млн т в предыдущем. Экспертные оценки потенциала экспорта выше: 41,5−48 млн т.
Президент России Владимир Путин запустил маслоэкстракционный завод в Амурской области, который может стать первым в стране предприятием по глубокой переработке сои. МЭЗ «Амурский» располагается на территории опережающего развития «Белогорск», с весны он работал в режиме опытно-промышленной эксплуатации. По словам гендиректора завода Василия Галицина, за этот период произведено 55 тыс. т продукции — соевого шрота и соевого масла, первый отправлен на Урал и в Западно-Сибирский регион, соевое масло — в КНР. По итогам 2017 года предприятие планирует выпустить 120−140 тыс. т продукции, глубокая переработка сои будет запущена после реализации второго этапа проекта.
По состоянию на 5 сентября валовой сбор зерновых и зернобобовых агрокультур в России составил 101,5 млн т в бункерном весе, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные регионов. Это почти на 6 млн т больше, чем на аналогичную дату прошлого года, когда было собрано 95,6 млн т. Зерновые обмолочены с 65% посевных площадей, средняя урожайность превышает прошлогоднюю на 17%. «Сбор сейчас идет хорошо, достаточно динамично, — подтвердил «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. — Сибирь и Урал сейчас уже подходят к экватору уборки (к 5 сентября там было убрано 45% и 40% посевов). Поэтому остается вопрос лишь с погодными условиями во время уборки кукурузы».