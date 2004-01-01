Выбор редактора

Регионы жалуются на нехватку вагонов для вывоза зерна

В Воронежской области обострилась проблема задержек с перевозкой рекордного урожая в порты. Как было озвучено на совещании в правительстве региона, из запрошенных воронежскими экспортерами с начала октября 4086 вагонов согласовано выделение лишь 2265, а фактически — намного меньше. О нехватке вагонов для перевозки зерна заявляют и другие регионы. Так, по словам вице-губернатора Курской области Алексея Золотарева, регион готов экспортировать 500 тыс. т зерна, однако пока не может его вывезти. На реализацию излишков рассчитывают и в Курганской области, собравшей в этом году рекордные 2,1 млн т зерна. «Сейчас все перевозки по железной дороге расписаны, мы сможем отправить нашу пшеницу не раньше нового года», — сообщил депутат Курганской областной думы Олег Колташов. По словам экспертов, в основе проблем с оборачиваемостью вагонов — целый комплекс факторов, однако работа по их устранению сейчас активно ведется.

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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин «Нужно <…> субсидировать тариф на перевозку зерна по железной дороге»

Глава государства поручил продумать, как избежать рисков снижения цен из-за высокого урожая зерна в этом году. В частности, нужно субсидировать тариф на железнодорожные перевозки зерна, чтобы его поставки были рентабельны как на внутренний, так и внешний рынок. Ранее Минсельхоз обещал начать эту работу в октябре, но пока постановления о запуске системы субсидирования нет.

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Минсельхоз откладывает электронную ветсертификацию до июля 2018 года

Минсельхоз подготовил законопроект о переносе обязательной электронной ветеринарной сертификации на полгода. Как следует из проекта, действующий порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов предлагается продлить до 1 июля 2018 года, за исключением уловов водных биологических ресурсов и продукции из них. Также законопроект устанавливает случаи, когда и после июля документы могут использоваться в бумажном виде — в случаях ЧС (наводнения, диверсии, забастовки и т. д.), а также при отсутствии в населенных пунктах интернета. По данным Россельхознадзора, в сентябре в стране было оформлено 9,1 млн электронных ветеринарных сопроводительных документов, в то время как необходимо ежемесячно оформлять 30 миллионов.

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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Деньги с погектарной поддержки направят на льготное кредитование

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В 2018 году предложение молока может превысить спрос

Из-за падения спроса и роста выпуска товарного молока существует опасность его перепроизводства в следующем году, заявил исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов на заседании оргкомитета Международного агропромышленного молочного форума. Как пояснил Белов «Агроинвестору», может возникнуть дисбаланс спроса и предложения. «Спрос на конечную молочную продукцию падает, при этом очень активно растет производство товарного молока. В результате с учетом определенного объема импорта мы попадаем в некие ножницы, когда объем молока, присутствующий на рынке, будет больше, чем потребность в этом молоке», — сказал Белов. По словам Белова, первые признаки условного профицита видны уже сейчас.

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ПРЕПЯТСТВИЕ НЕДЕЛИ

Александр Ткачев «Вторую щеку никто подставлять не собирается»

Турция ввела дополнительные требования на ввоз сельхозпродукции из России: поставщики должны будут аккредитоваться в посольствах и консульствах страны и заверять каждый счет. Правда, разъяснений, как именно будет действовать новая система и насколько это затруднит экспорт в Турцию — пока непонятно. Россельхознадзор пока не заметил снижения числа запросов на поставки в эту страну. Минсельхоз же готов принять ответные меры, если Турция продолжит «придумывать новые препятствия».

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Цены на зерно в европейской части страны начали расти

В первую неделю октября в большинстве регионов европейской части России цены на зерно были стабильны либо демонстрировали небольшой рост, показал мониторинг аналитического центра «СовЭкон». Так, цены на пшеницу 3-го и 4-го классов выросли на 25 руб., на 50 руб. подорожала пшеница 5-го класса, на 100 руб. — продовольственная рожь. «Российский рынок зерна стабилизируется. Сельхозпроизводитель в основной своей массе реализовал то, что было сложно хранить, и пополнил оборотные средства для проведения озимого сева и уборки поздних культур», — констатирует «СовЭкон». Одним из основных факторов ценообразования является ускорившийся вывоз зерна и высокий экспортный потенциал, который в этом сезоне превышает 40 млн т, отмечает президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин.

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Агрохолдинг Владимира Евтушенкова наращивает элеваторные мощности

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) приобрел 88,38% акций АО «Сальский комбикормовый завод» (СКЗ), расположенного в Ростовской области. Как сообщил «Агроинвестору» представитель пресс-службы агрохолдинга, производительность СКЗ — до 60 тыс. т комбикормов в год. Также завод является узловым элеватором с автомобильной и железнодорожной инфраструктурой, связывающей предприятие с основными экспортными портами. Как пояснил представители пресс-службы «Степи», приобретение завода позволит продвинуться в реализации стратегии развития в сегменте логистики и трейдинга, нарастить элеваторные мощности компании и создать производственный кластер, включающий мощности по выращиванию и хранению.

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