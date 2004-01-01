7 декабря 2017 года в Москве прошла ХVII федеральная конференция об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2017», организованная проектом «Агроинвестор». В ходе мероприятия, которое собрало свыше 200 участников, были подведены предварительные итоги года в сельском хозяйстве, представлены первые прогнозы и сценарии развития отрасли в 2018-м. Спикерами конференции стали ведущие отраслевые и финансовые эксперты и аналитики, представители союзов и ассоциаций, консалтинговых компаний, топ-менеджеры крупных агрохолдингов.







Конференция прошла при поддержке Минсельхоза России, ее открыл замглавы ведомства Игорь Кузин. В своем докладе «Инвестиционная политика государства в аграрной отрасли. Стратегические направления на 2018-й и последующие годы» он рассказал, что на инвестиционную активность в АПК в первую очередь влияет рентабельность вложений, и ключевое значение имеет стоимость привлекаемых кредитов, то есть ключевая ставка ЦБ. При ставке 17% в 2015-м инвестиции в АПК серьезно сократились. «Однако благодаря последовательному снижению ключевой ставки в последнее время интерес инвесторов в сельское хозяйство стабилен», — сообщил Кузин. В 2014—2016 годах доля инвестиций, привлекаемых в отрасль с господдержкой, была на уровне 36−38% (от общего объема вложений в агросектор). В этом году система господдержки изменилась, в итоге доля инвестиций с господдержкой достигла 54%. В этом году Минсельхоз одобрил 3185 заявок на субсидирование инвестиционных кредитов на сумму более 500 млрд руб. Годом ранее инвесторы готовы были вложить лишь около 130 млрд руб.







Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов в ходе выступления отметил, что этот год стал неплохим для агросектора: получен рекордный урожай зерна, сохраняется позитивная динамика в животноводстве — прирост по птице и свинине составит 5−6%. В производстве молока после стагнации также прослеживается небольшой прогресс. «Тем не менее, если посмотреть на рост сельского хозяйства в целом, то ситуация далеко не блестящая», — подчеркнул Сизов. По его оценке, прирост АПК в 2017 году составит 2−3%, что в два раза ниже, чем в 2016-м (4,8%). При этом эксперт не советует рассчитывать, что в случае повышения реальных располагаемых доходов населения автоматически произойдет увеличение потребления, и это станет драйвером отрасли. Главный фактор дальнейшего роста АПК — экспорт. «Хорошо, что мы ушли от политики импортозамещения, — сказал Сизов. — В этом году экспорт продовольствия впервые может превысить $20 млрд».



Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр сообщил, что производство молока в компании увеличилось с 600 т в сутки в начале года до 950 т на данный момент и до конца года может преодолеть отметку в 1 тыс. т. В этом году компания запустила четыре комплекса, еще четыре строятся и будут введены в первой половине 2018-го. Бизнесмен отметил важность господдержки в развитии российского молочного сектора, в том числе компенсации части понесенных капитальных затрат и льготные инвестиционные кредиты. «Если субсидий для новых проектов не будет, то будем нормально работать. Если субсидии сохранятся, то будем активно расти дальше», — сказал Дюрр.



В ходе топ-панели руководители компаний — крупнейших операторов рынка рассказали о своих бизнес-стратегиях и результатах года. По словам гендиректора «Русагро» Максима Басова, в целом все сектора сельского хозяйства находятся примерно в одной точке — отрасль входит в кризис. «Это циклическая история: высокая маржа влечет рост инвестиций, что приводит к избытку производственных мощностей. При закрытых внешних рынках доходность падает», — пояснил Басов.



Основатель «Евродона» Вадим Ванеев сказал, что компания выйдет на экспорт, несмотря на то, что зарубежная полка занята. «Каждая компания должна найти себе партнеров, а затем с помощью государства зайти на эти рынки. Преимущество агросектора в том, что люди ели и будут есть, и растущее мировое население — это плюс», — прокомментировал Ванеев.



Управляющий директор «АгроТерры» Патрик Гидирим отметил, что компания «зарабатывает больше, чем многие конкуренты, но недостаточно по сравнению с ожиданиями». «У меня взгляд оптимистичный, но только в отношении тех, кто занимается реструктуризацией своего бизнеса, инвестируют в технологии и людей. Те игроки, которые смогут реструктуризироваться и стратегически смогут инвестировать в следующий шаг, смогут выйти вперед на следующем витке роста», — спрогнозировал он.



Для «РЗ Агро» главная стратегическая задача на 2018 год и ближайшие несколько лет — повышение эффективности за счет интенсификации производства, сообщил гендиректор компании Стефан Мак Фарлан. У компании три основных направления работы: проект дождевального орошения на 8−9 тыс. га в Ставропольском крае, развитие семеноводства и внедрение инновационных технологий, в том числе переход на точное земледелие.







Гендиректор «Белой птицы» Николай Мисюра назвал 2017 год временем входа в новую реальность. «По птице мы уже ощутили резкое снижение [цен], надеюсь, что дна мы достигли», — сказал он. Также топ-менеджер рассказал, что в этом году компания увеличила производство на 10%, такой же прирост ожидается в 2018-м. Кроме того, холдинг намерен удвоить экспорт — до 20 тыс. т.



Замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова рассказала, что союз совместно с Минсельхозом разработали программу экспорта продукции птицеводства до 2020 года, ее реализация позволит увеличить поставки птицы более чем в два раза, яиц и продуктов их переработки — в полтора раза. Также она подчеркнула, что сейчас цены на мясо птицы находятся на уровне 2013 года, при этом себестоимость производства растет. «В такой ситуации выживают крупнейшие игроки, которые могут диверсифицировать производство, у которых есть финансовые ресурсы», — отметила Степанова.



По прогнозу гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, в этом году производство свинины вырастет примерно на 5%, в физическом объеме — на 150 тыс. т. В целом мясная отрасль прибавит 4,9% или около 500 тыс. т, здесь сохраняется динамика прошлого года.







В ходе конференц-интервью основатель компании «Белая Дача» Виктор Семенов обратил внимание на риск перепроизводства тепличных овощей. По его словам, за последний год было построено 230 га тепличных комплексов. «Это огромный объем. Если такой темп сохранится, то к 2020 году мы полностью заместим всю несезонную импортную продукцию», — сказал он. Сейчас производительность теплиц в пять раз выше, чем в советский период. «Поэтому нужно тщательно просчитать, когда сделать отсечку, чтобы не создать у себя кризис перепроизводства», — отметил Семенов. Сама компания намерена возвести вторую очередь теплиц в Кисловодске.



«Агроинвестор» — первый и единственный в России федеральный проект для профессионалов АПК. Журнал был учрежден в 2008 году. Входит в одну группу изданий с деловой газетой «Ведомости», журналами Harvard Business Review, National Geographic и др. Аудитория: акционеры и топ-менеджмент крупнейших федеральных и региональных агрохолдингов; инвестиционных, управляющих компаний; частные инвесторы; поставщики техники, оборудования, технологий для АПК; главы независимых аграрных хозяйств и компаний — производителей продовольственных товаров; банки, консалтинговые, лизинговые и страховые компании. Также команда проекта развивает сайт agroinvestor.ru и проводит бизнес-конференции.

