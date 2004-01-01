Самое интересное за неделю с 18 по 24 декабря

«Продимекс» поборется с «ЭкоНивой» за молочные активы сына экс-министра сельского хозяйства

«Объединенная сахарная компания» (входит в холдинг «Продимекс» Игоря Худокормова) хочет купить 100% рязанского ООО «Ока молоко», сообщила ФАС в четверг. Компания управляет четырьмя из пяти хозяйств агрохолдинга «ОкаАгро», принадлежащего Никите Гордееву, сыну бывшего министра сельского хозяйства России и нынешнего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Хозяйства обрабатывают 48,8 тыс. га земель в разных районах Рязанской области и имеют молочные фермы с совокупным стадом в 9,6 тыс. голов КРС, в том числе 3,2 тыс. дойных коров. Ранее о намерении приобрести активы «ОкаАгро» ФАС уведомила группа «ЭкоНива». Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр сообщил «Агроинвестору», что группа от приобретения агрохолдинга не отказалась.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





По итогам декабря экспорт зерна побьет рекорд и может достигнуть 5,2−5,3 млн т. Поддерживать высокий темп вывоза помогает погода: обычно в декабре отгрузки замедляются из-за штормов и закрытия малых портов. В прошлом месяце за рубеж было отправлено более 5,5 млн т российского зерна.



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Площади теплиц в 2017 году вырастут на 200 гектаров

По оценкам ассоциации «Теплицы России», общая площадь теплиц в стране в 2017 году выросла почти на 10% или 200 га, до 2,6 тыс. га, а объем производства продукции в закрытом грунте ожидается на уровне не менее 930 тыс. т. По темпам увеличения производства и расширению своей доли на рынке лидирует огурец, в общем объеме выращиваемых тепличных овощей он уже занимает 66%. Доля томатов — 31%, прочих агрокультур — около 3%, отмечает гендиректор организации Наталья Рогова. При этом, согласно данным исследовательской компании «Технологии Роста», с марта по октябрь страна теперь обеспечена собственными свежими огурцами на 90−95%, с ноября по февраль — на 50%. «По томатам самообеспеченность примерно вдвое ниже, а в высокий зимний сезон их хватает пока только на 20−25% от потребительского спроса», — рассказывает гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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Минсельхоз: недосев озимых составил 600 тысяч гектаров

Яровой сев в будущем году придется увеличить, так как в ходе осенней посевной кампании было не засеяно около 600 тыс. га озимых агрокультур, рассказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев на Всероссийском аграрном совещании. «При проведении весенней посевной необходимо ориентироваться на расширение площадей сева зернобобовых, рапса, сои, а также кормовых культур», — указал Чекмарев. Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 15 декабря сев озимых проведен на 17,1 млн га, что составляет 98,4% от прогнозной площади. В 2016 году озимые заняли 17,4 млн га. Прогноз агроведомства на 2018 год предполагает сбор 110,6 млн т зерна, на 2019 год — 110 млн т. Однако, по мнению президента Национального союза зернопроизводителей Павла Скурихина, рост предложения и падение цен в этом сезоне могут привести к тому, что аграрии скорректируют севообороты.



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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ





Подготовленное Минсельхозом постановление о субсидировании затрат РЖД на перевозку зерна к южным, северо-западным и дальневосточным портам вступило в силу. Размер субсидий — почти 3 млрд руб. Ранее министерство оценивало объем субсидируемой перевозки зерна железнодорожным транспортом на уровне 3,18 млн т.



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Россельхознадзор обвинил Danone и PepsiCo в использовании антибиотиков

Россельхознадзор заявил о выявлении остатков антибиотиков тетрациклиновой группы в молоке, произведенном молочным комбинатом «Волгоградский» (входит в группу Danone). Как говорится в сообщении ведомства, остатки лекарственных средств обнаружены в питьевом пастеризованном молоке жирностью 3,2%, выпущенном под торговой маркой «Простоквашино». Группа Danone, в свою очередь, заявляет, что никогда не принимала и не принимает сырье с антибиотиками, и отметила, что никакой официальной информации о нарушении от Россельхознадзора ей не поступало. Ранее Россельхознадзор сообщал об обнаружении в сыре «Ламбер», произведенном Рубцовским молочным заводом («Вимм-Билль-Данн», входит в PepsiCo), в связи с чем предприятие было лишено возможности поставлять сыр на рынок ЕАЭС. И PepsiCo, и Danone ранее выступали против введения электронной ветеринарной сертификации на готовую молочную продукцию.



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ЕС хочет ввести торговые санкции против России на 1,4 млрд евро

Евросоюз намерен обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о введении торговых санкций в отношении России на €1,39 млрд ($1,65 млрд или свыше 96,6 млрд руб.) в год из-за ограничений на импорт свинины. Как ожидается, запрос будет направлен в экспертную группу ВТО 3 января. Ограничения на импорт свиноводческой продукции из ЕС были введены Россельхознадзором в начале 2014 года из-за вспышек африканской чумы свиней в Польше и странах Прибалтики. Экспертная группа ВТО признала ограничения неправомерными, однако, как заявляет Евросоюз, к настоящему времени запрет так и не был снят. По словам завкафедрой агроэкономики экономического факультета МГУ Сергея Киселева, свиноводческий рынок остается закрытым в рамках продэмбарго, которое практически невозможно оспорить.



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