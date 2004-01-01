Самое интересное за неделю с 8 по 14 января

«Мираторг» за год построил 18 ферм КРС

«Мираторг» в 2017 году возвел 18 ферм в Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской и Калининградской областях, вложив в строительство свыше 18 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, инвестиции включают затраты на животных, строительно-монтажные работы, закупку техники и освоение земель. В результате число животноводческих площадок «Мираторга» в 2017 году выросло на 29% до 79. Под строительство новых ферм и обеспечение кормовой базы компания в прошлом году ввела в оборот 85 тыс. га залежных земель. Общее стадо КРС «Мираторга» превышает 500 тыс. животных, в том числе 225 тыс. — собственное материнское поголовье. К 2020 году холдинг планирует увеличить численность скота до 1 млн голов.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





Во второй декаде января на Юге России ожидается резкое понижение температур, и из-за отсутствия снежного покрова в ряде регионов это может представлять угрозу для озимых агрокультур.



«Русагро» вложит 12 млрд рублей в производство птицы

Группа «Русагро» намерена вложить не менее 12 млрд руб. в реализацию инвестпроекта по производству куриного мяса в Приморском крае. Об этом гендиректор компании Максим Басов рассказал во время встречи с врио губернатора края Андреем Тарасенко. О том, что «Русагро» рассматривает возможность начать производить птицу, Басов говорил еще летом 2017 года. В интервью RNS топ-менеджер заявлял, что прорабатывается проект создания комплекса мощностью 80−100 тыс. т бройлера в год, в который компания готова вложить 20 млрд руб. Тогда Басов говорил, что инвестпроект будет представлен на совете директоров группы до конца этого года. Представитель «Русагро» сообщила «Агроинвестору», что «проект пока прорабатывается», отказавшись раскрыть его детали.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ

«Эко-культура» за год вложила в тепличные комплексы почти 20 млрд рублей

Один из крупнейших производителей тепличных овощей в России — АПХ «Эко-культура» — в 2017 году инвестировал в строительство 73,4 га новых мощностей 19,6 млрд руб. Объемы производства в компании за год выросли почти вдвое до 40 тыс. т, а площади теплиц в 2,5 раза — до 132,21 га. «Этот год был для нас эффективным, — рассказал «Агроинвестору» гендиректор холдинга Константин Росляков. — Мы расширили границы производства, и теперь кроме Ставропольского края у нас есть тепличные комплексы в Ленинградской и Липецкой областях. Также мы открыли распределительный центр в Санкт-Петербурге, что позволяет существенно сократить логистическое плечо». Компания увеличивала площади, приобретая действующие предприятия и создавая новые. Рентабельность выращивания томатов по EBITDA у «Эко-Культуры» в 2017 году была на уровне 35−40%, огурцов — 25%.



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СДЕЛКА НЕДЕЛИ





На прошедшей неделе стало известно, что «ЭкоНива» купила рязанский холдинг «ОкаАгро» у Никиты Гордеева, сына бывшего министра сельского хозяйства России и нынешнего полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева. У компании около 3 тыс. дойных коров и 45 тыс. га земли.



Как в 2017 году работала система льготного кредитования АПК

Год назад изменились правила господдержки АПК, одним из нововведений стал переход к системе льготного кредитования. «Агроинвестор» опросил представителей агросектора, попросив оценить работу новой системы. Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) не смогла получить ни одного льготного кредита, поскольку лимиты были недостаточными, и деньги быстро разобрали. Свердловский «Старт» тоже не смог привлечь льготное кредитование из-за ограниченного объема лимитов. Ни одного льготного краткосрочного кредита не получила и группа «Русагро», правда, у нее большая поддержка по инвестиционным проектам, уточняет гендиректор компании Максим Басов. Оценить работу новой системы льготного инвестиционного кредитования также смогли АФГ «Националь» и «ЭкоНива».



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Картофель может значительно подорожать

Складывающаяся ситуация на рынке картофеля позволяет сельхозпроизводителям рассчитывать на то, что в первой половине 2018 года цены окажутся значительно выше, чем год назад, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Кроме того, отечественный товар на рынке закончится на несколько недель раньше. Согласно предварительным данным Росстата, валовой сбор картофеля в России в 2017 году составил 29,6 млн т, что на 4,9% ниже уровня 2016-го. В то же время реальный объем может быть существенно меньше и составлять примерно 22 млн т. Из них на хозяйства населения приходится около 15,5 млн т, на корпоративный сектор — 6,7 млн т (в 2016-м — 6,8 млн т). Такое значительное расхождение в цифрах связано с корректировкой объемов производства в связи с полученными данными Всероссийской сельхозпереписи, показавшей, что в 2016 году посевы картофеля в ЛПХ были на 36% меньше данных Росстата.



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