Самое интересное за февраль

Сергей Галицкий уходит из «Магнита»

Основатель второго по обороту продуктового ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий решил продать 29,1% своих акций банку ВТБ и покинуть пост гендиректора компании. Соглашение о покупке пакета акций за 138 млрд руб. группа ВТБ подписала на инвестиционном форуме в Сочи, решение еще потребует согласования ФАС. П осле закрытия сделки ВТБ станет крупнейшим акционером «Магнита». После сделки с ВТБ у основателя «Магнита» останется около 3% акций сети. По словам Галицкого, «толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель». ВТБ, в свою очередь, заявляет, что планирует вывести торговую сеть «на качественно новый уровень своего развития».



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10 крупнейших компаний выпустили 58% мяса бройлера в стране

Росптицесоюз на годовом собрании представил рейтинг российских производителей мяса птицы по итогам 2017 году. Среди крупнейших производителей мяса бройлеров первая пятерка за год не изменилась: лидерство по-прежнему сохраняет «Приосколье», за которым следуют «Черкизово», «Ресурс», «Белая птица» и «Белгранкорм». В топ производителей индейки вошли «Дамате», «Евродон» и «Тамбовская индейка». Как следует из рейтингов, среди российских производителей мяса птицы в целом на первое место вышла группа «Черкизово «, потеснившая «Приосколье».



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ЦИТАТА МЕСЯЦА





С 2008 по 2017 год производство говядины от скота специализированных мясных и помесных пород увеличилось примерно в семь раз — с 62,3 тыс. т до 452,6 тыс. т. Правда, в общей структуре производства мяса на долю КРС приходится только 19,4%. Учитывая возможности страны, такие показатели можно назвать очень скромными, признает чиновник.



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Топ-20 компаний произвели почти 2,4 млн тонн свинины

Национальный союз свиноводов представил рейтинг крупнейших производителей свинины по итогам 2017 года. Общий объем участников топ-20 составил 2,36 млн т в живом весе, что почти на 220 тыс. т больше показателя 2016 года. Компании, занимающие первые три места, произвели 22% от общего объема промышленного выпуска свинины в стране. Тем не менее, по словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, говорить о том, что отрасль консолидирована, неправильно: на топ-3 приходится менее 25% производства, тогда как на развитых мясных рынках тройка лидеров контролирует до 50%.



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Долги комплекса имени Гафури оценены в 6 млрд рублей

Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури, остановленный осенью прошлого года, пытается реструктуризировать кредиты в объеме 6 млрд руб., сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов. «Свет в конце тоннеля просматривается, но пока все еще очень зыбко», — рассказал он. По словам Хамитова, к финансовым трудностям предприятие привели проблемы менеджмента и неумение правильно организовать свою работу. Комплекс, выпускавший индейку под торговой маркой «Индюшкин», остановил производство еще осенью. В картотеке арбитражных дел зарегистрировано несколько десятков исков о взыскании задолженности с БПК, а ФНС просит признать предприятие банкротом. Также процедура банкротства уже начата в отношении совладельца БПК, основного владельца Уралкапиталбанка Дамира Камилова.



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ЦИФРА МЕСЯЦА





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Минсельхоз подготовил изменения в нормативно-правовые акты, корректирующие целевое использование льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. В частности, представители аграрного ведомства предложили предусмотреть выдачу льготных кредитов на модернизацию теплиц и возведение комплексов для выращивания ягодной и грибной продукции. Кроме того, в перечень целевых направлений для льготного кредитования добавлены сооружения и оборудование для развития рыбоводства, а также короткие кредиты по льготной ставке на закупку молока-сырья. По мнению представителей отраслевых союзов, благодаря господдержке эти направления получат новый стимул для развития.



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Правительство выделит 7 млрд рублей из резервного фонда на АПК

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минсельхозу внести в правительство проекты о выделении 7 млрд рублей из резервного фонда на поддержку сельского хозяйства. Как сообщает сайт кабинета министров, средства будут направлены на реализацию отдельных мероприятий госпрограммы, в том числе 5 млрд руб. пойдут на предоставление субсидий по возмещению части капитальных затрат. Также поручено при подготовке поправок в бюджет на 2018 год предусмотреть дополнительное выделение средств федерального бюджета в размере до 30 млрд руб. на реализацию госпрограммы. При этом Минсельхоз должен будет обеспечить сохранение объемов господдержки не ниже уровня 2017 года, в том числе по мерам, направленным на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на агрострахование, а также по субсидиям для производителей сельхозтехники.



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СДЕЛКА МЕСЯЦА





Международная агропромышленная корпорация Archer Daniels Midland (ADM) — один из пяти крупнейших глобальных трейдеров сельхозпродукции, выкупит у ростовской группы «Астон» 50% бизнеса по производству крахмалов и сиропов. Компании подписали соглашение о создании совместного предприятия.



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10 регионов произвели почти 40% сельхозпродукции в стране

По предварительным данным Росстата, в прошлом году объем производства сельхозпродукции увеличился на 2,4% относительно 2016 года, превысив 5,6 трлн руб. «Агроинвестор» проанализировал данные статведомства и составил рэнкинг регионов по объему производства сельхозпродукции. По расчетам, вместе они выпустили сельхозпродукции на 2,2 трлн руб. или 39% от объема в целом по стране. Первое место занимает Краснодарский край, увеличивший сельхозпроизводство на 0,7% до 412,4 млрд руб. Регион традиционно стал крупнейшим в стране производителем зерна, 1,7% за год также прибавило животноводство, в том числе выпуск яиц прибавил 2,9%, валовой надой молока — на 1,7%. Вторую позицию заняла Ростовская область, которая произвела сельхозпродукции на 290,6 млрд руб. Область стала второй и по урожаю зерновых и зернобобовых агрокультур, и первое — по сбору подсолнечника. Татарстан, занявший третье место по объему сельхозпроизводства с 256,1 млрд руб., улучшил результат 2016 года на 5,2%. В том числе растениеводство прибавило 8,8%, животноводство — 1,4%.



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В России будет построен первый за 30 лет льнокомбинат

Компания «Русский Лён» — дивизион «Текстиль» агропромышленного холдинга «Промагро «(один из крупнейших производителей свинины в Черноземье) в мае планирует начать строительство льнокомбината на площадке индустриального парка «Сафоново» в Смоленской области. Стоимость проекта около 2 млрд руб., это будет первый льнозавод, построенный в России за последние 30 лет. Эксперты оценивают перспективы проекта как средние: в числе трудностей, ожидающих инвестора, — низкое качество российской льнотресты, отсутствие квалифицированного персонала и низкий спрос в России на продукцию изо льна ввиду ее дороговизны.



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TH True Milk открыл первую ферму в Московской области

Вьетнамский концерн TH True Milk открыл в Волоколамске Московской области первую очередь молочно-товарного комплекса, рассчитанного на 6 тыс. дойных коров. Как говорится в сообщении компании, в США закуплено 1,1 тыс. фуражных чистопородных коров, совокупный надой, как предполагается, будет достигать 30 т в день. Министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин сообщил, что построена первая ферма, в ближайшее время будет возведено еще пять. «И мы планируем с компанией TH True Milk построить еще плюс две большие фермы по 6 тысяч», — приводит пресс-служба министерства слова Разина. Всего вьетнамский концерн намерен вложить в свои российские подразделения $2,7 млрд.



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Проект «обеления» экспорта сельхозпродукции сэкономил бюджету 27,2 млрд рублей

ФНС подвела предварительные итоги реализации проекта по «обелению» экспорта зерна и подсолнечного масла в четвертом квартале 2017 года. По словам начальника отдела анализа налоговых рисков и планирования налоговых проверок контрольного управления ФНС Варвары Бурлевич, значительная часть участников зернового рынка стала придерживаться новых правил работы. Так, вывоз зерна в четвертом квартале вырос на 50%, при этом объем возмещения НДС сократился фактически в два раза, в том числе по топ-20 крупнейших экспортеров — в 1,7 раза или на 3,2 млрд руб. Положительные тенденции наблюдались и по направлению экспорта растительного масла: его вывоз в четвертом квартале 2017 года увеличился на 15%, а сумма возмещения НДС уменьшилась в 3,7 раза — на 4,1 млрд руб.



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