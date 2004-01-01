Самое интересное за февраль

Основатель второго по обороту продуктового ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий решил продать 29,1% своих акций банку ВТБ и покинуть пост гендиректора компании. Соглашение о покупке пакета акций за 138 млрд руб. группа ВТБ подписала на инвестиционном форуме в Сочи, решение еще потребует согласования ФАС. П осле закрытия сделки ВТБ станет крупнейшим акционером «Магнита». После сделки с ВТБ у основателя «Магнита» останется около 3% акций сети. По словам Галицкого, «толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель». ВТБ, в свою очередь, заявляет, что планирует вывести торговую сеть «на качественно новый уровень своего развития».
Росптицесоюз на годовом собрании представил рейтинг российских производителей мяса птицы по итогам 2017 году. Среди крупнейших производителей мяса бройлеров первая пятерка за год не изменилась: лидерство по-прежнему сохраняет «Приосколье», за которым следуют «Черкизово», «Ресурс», «Белая птица» и «Белгранкорм». В топ производителей индейки вошли «Дамате», «Евродон» и «Тамбовская индейка». Как следует из рейтингов, среди российских производителей мяса птицы в целом на первое место вышла группа «Черкизово «, потеснившая «Приосколье».
С 2008 по 2017 год производство говядины от скота специализированных мясных и помесных пород увеличилось примерно в семь раз — с 62,3 тыс. т до 452,6 тыс. т. Правда, в общей структуре производства мяса на долю КРС приходится только 19,4%. Учитывая возможности страны, такие показатели можно назвать очень скромными, признает чиновник.
Национальный союз свиноводов представил рейтинг крупнейших производителей свинины по итогам 2017 года. Общий объем участников топ-20 составил 2,36 млн т в живом весе, что почти на 220 тыс. т больше показателя 2016 года. Компании, занимающие первые три места, произвели 22% от общего объема промышленного выпуска свинины в стране. Тем не менее, по словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, говорить о том, что отрасль консолидирована, неправильно: на топ-3 приходится менее 25% производства, тогда как на развитых мясных рынках тройка лидеров контролирует до 50%.
Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури, остановленный осенью прошлого года, пытается реструктуризировать кредиты в объеме 6 млрд руб., сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов. «Свет в конце тоннеля просматривается, но пока все еще очень зыбко», — рассказал он. По словам Хамитова, к финансовым трудностям предприятие привели проблемы менеджмента и неумение правильно организовать свою работу. Комплекс, выпускавший индейку под торговой маркой «Индюшкин», остановил производство еще осенью. В картотеке арбитражных дел зарегистрировано несколько десятков исков о взыскании задолженности с БПК, а ФНС просит признать предприятие банкротом. Также процедура банкротства уже начата в отношении совладельца БПК, основного владельца Уралкапиталбанка Дамира Камилова.
Минсельхоз подготовил изменения в нормативно-правовые акты, корректирующие целевое использование льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. В частности, представители аграрного ведомства предложили предусмотреть выдачу льготных кредитов на модернизацию теплиц и возведение комплексов для выращивания ягодной и грибной продукции. Кроме того, в перечень целевых направлений для льготного кредитования добавлены сооружения и оборудование для развития рыбоводства, а также короткие кредиты по льготной ставке на закупку молока-сырья. По мнению представителей отраслевых союзов, благодаря господдержке эти направления получат новый стимул для развития.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минсельхозу внести в правительство проекты о выделении 7 млрд рублей из резервного фонда на поддержку сельского хозяйства. Как сообщает сайт кабинета министров, средства будут направлены на реализацию отдельных мероприятий госпрограммы, в том числе 5 млрд руб. пойдут на предоставление субсидий по возмещению части капитальных затрат. Также поручено при подготовке поправок в бюджет на 2018 год предусмотреть дополнительное выделение средств федерального бюджета в размере до 30 млрд руб. на реализацию госпрограммы. При этом Минсельхоз должен будет обеспечить сохранение объемов господдержки не ниже уровня 2017 года, в том числе по мерам, направленным на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на агрострахование, а также по субсидиям для производителей сельхозтехники.
Международная агропромышленная корпорация Archer Daniels Midland (ADM) — один из пяти крупнейших глобальных трейдеров сельхозпродукции, выкупит у ростовской группы «Астон» 50% бизнеса по производству крахмалов и сиропов. Компании подписали соглашение о создании совместного предприятия.
По предварительным данным Росстата, в прошлом году объем производства сельхозпродукции увеличился на 2,4% относительно 2016 года, превысив 5,6 трлн руб. «Агроинвестор» проанализировал данные статведомства и составил рэнкинг регионов по объему производства сельхозпродукции. По расчетам, вместе они выпустили сельхозпродукции на 2,2 трлн руб. или 39% от объема в целом по стране. Первое место занимает Краснодарский край, увеличивший сельхозпроизводство на 0,7% до 412,4 млрд руб. Регион традиционно стал крупнейшим в стране производителем зерна, 1,7% за год также прибавило животноводство, в том числе выпуск яиц прибавил 2,9%, валовой надой молока — на 1,7%. Вторую позицию заняла Ростовская область, которая произвела сельхозпродукции на 290,6 млрд руб. Область стала второй и по урожаю зерновых и зернобобовых агрокультур, и первое — по сбору подсолнечника. Татарстан, занявший третье место по объему сельхозпроизводства с 256,1 млрд руб., улучшил результат 2016 года на 5,2%. В том числе растениеводство прибавило 8,8%, животноводство — 1,4%.
Компания «Русский Лён» — дивизион «Текстиль» агропромышленного холдинга «Промагро «(один из крупнейших производителей свинины в Черноземье) в мае планирует начать строительство льнокомбината на площадке индустриального парка «Сафоново» в Смоленской области. Стоимость проекта около 2 млрд руб., это будет первый льнозавод, построенный в России за последние 30 лет. Эксперты оценивают перспективы проекта как средние: в числе трудностей, ожидающих инвестора, — низкое качество российской льнотресты, отсутствие квалифицированного персонала и низкий спрос в России на продукцию изо льна ввиду ее дороговизны.
Вьетнамский концерн TH True Milk открыл в Волоколамске Московской области первую очередь молочно-товарного комплекса, рассчитанного на 6 тыс. дойных коров. Как говорится в сообщении компании, в США закуплено 1,1 тыс. фуражных чистопородных коров, совокупный надой, как предполагается, будет достигать 30 т в день. Министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин сообщил, что построена первая ферма, в ближайшее время будет возведено еще пять. «И мы планируем с компанией TH True Milk построить еще плюс две большие фермы по 6 тысяч», — приводит пресс-служба министерства слова Разина. Всего вьетнамский концерн намерен вложить в свои российские подразделения $2,7 млрд.
ФНС подвела предварительные итоги реализации проекта по «обелению» экспорта зерна и подсолнечного масла в четвертом квартале 2017 года. По словам начальника отдела анализа налоговых рисков и планирования налоговых проверок контрольного управления ФНС Варвары Бурлевич, значительная часть участников зернового рынка стала придерживаться новых правил работы. Так, вывоз зерна в четвертом квартале вырос на 50%, при этом объем возмещения НДС сократился фактически в два раза, в том числе по топ-20 крупнейших экспортеров — в 1,7 раза или на 3,2 млрд руб. Положительные тенденции наблюдались и по направлению экспорта растительного масла: его вывоз в четвертом квартале 2017 года увеличился на 15%, а сумма возмещения НДС уменьшилась в 3,7 раза — на 4,1 млрд руб.