Запущено льготное кредитование на сельхозтехнику

В России со 2 марта вступили в силу правила предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Как сообщает Минпромторг, льготные условия кредитования действуют в рамках постановления правительства № 163, подписанного 17 февраля. Согласно условиям программы, конечному потребителю могут быть предоставлены кредиты на покупку специализированной техники, в том числе сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной, по ставке не более 5% годовых. В федеральном бюджете на этот год на субсидирование таких кредитов предусмотрено 2 млрд руб. По подсчетам Минпромторга, программа позволит реализовать не менее 4 тыс. т единиц спецтехники.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Минсельхоз определил минимальные закупочные цены, при достижении которых в сезоне-2018/19 могут проводиться закупки зерна в госфонд. По сравнению с текущим сельхозгодом цены на пшеницу снижены на 1,2−1,6 тыс. руб./т. Это логичное изменение, учитывая ситуацию на рынке из-за рекордного урожая. При этом интервенции могут и не понадобиться благодаря экспорту зерна.



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Цены на сырое молоко с начала года упали на 5%

За два месяца 2018 года средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на сырое молоко снизилась на 4,8%, следует из данных мониторинга Минсельхоза. К 1 марта сырое молоко продавалось за 23,55 руб./кг против 24,73 руб./кг в конце декабря 2017-го. Минимальная цена была зафиксирована неделю назад — 23,37 руб./кг, на прошлой неделе цена немного скорректировалась вверх на 0,18 руб./кг. Некоторой повышательной динамике способствовала ситуация с возможным закрытием поставок из Белоруссии, однако об устойчивом тренде это не говорит, полагают эксперты. Как констатируют производители, в преддверии сезона большого молока роста стоимости сырья ждать не стоит. В настоящее время рынок ожидает решения Россельхознадзора по Белоруссии — будет ли закрыта для поставок целая категория продуктов или будет уточнен перечень конкретных предприятий.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ

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В сезоне-2017/18 «Заинский сахар» (завод холдинга «Агросила») произвел более 170 тыс. т сахара, 49 тыс. т мелассы и 58 тыс. т гранулированного жома, переработав почти 1,3 млн т сахарной свеклы. Однако из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры сейчас реализовано лишь около 40% сахара, рассказала гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова. По ее словам, у компании есть склады для хранения продукции общей емкостью около 80 тыс. т, что позволяет отодвинуть реализацию на более поздний срок, когда на рынке появляется возможность продавать сахар дороже. Стоимость сахара в нынешнем сезоне, по данным «Агросилы», упала примерно на 15%, сахарной свеклы — на 30%. В такой ситуации важно работать над внутренними резервами и повышением конкурентоспособности, уверена Барсукова. В этом году «Агросила» намерена вложить 400 млн руб. в обновление мощностей «Заинского сахара», в том числе произвести замену сушильных барабанов и жомосушильного комплекса, что позволит увеличить сроки хранения производимого сахарного песка.



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НОВЫЙ ИГРОК НЕДЕЛИ

Швейцарская компания Sierentz Global Merchants (SGM), созданная бывшими топ-менеджерами Louis Dreyfus Company, запустила новое трейдинговое подразделение, которое будет заниматься экспортом зерна из Причерноморского региона. Первые отгрузки за рубеж запланированы на май. Цель — постепенно стать ведущим игроком на этом рынке.



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Один из крупнейших воронежских маслозаводов признан банкротом

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом одно из крупнейших в регионе маслоэкстракционных предприятий — завод растительных масел «Эртильский». В конце января в пользу такого решения проголосовали кредиторы предприятия. Тогда сообщалось, что общая задолженность составляет 3,9 млрд руб., в картотеке арбитражных дел числится более 40 заявлений об установлении требований. В прошлом году убыток сектора маслодобычи составлял порядка 10% из-за диспаритета цен на сырье и выпускаемую продукцию, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. А с учетом того, что перерабатывающие мощности сегодня профицитны, найти покупателя на этот актив будет крайне непросто.



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Рекордный урожай сои в ДФО обвалил цены на нее до трехлетних минимумов

По данным ИКАР, за четыре месяца 2017/18 сельхозгода экспорт сои из России составил 250 тыс. т, что более чем в 2,3 раза больше, чем в 2016/17-м. По итогам сельхозгода вывоз агрокультуры может составить 550 тыс. т. 90% сои, экспортированной в текущем сезоне, отправлено из регионов Дальнего Востока. По данным Минсельхоз, в прошлом году в России было собрано около 3,5 млн т сои (в весе после доработки), что стало самым высоким урожаем за всю историю. Рекордный сбор получен в ДФО — более 1,8 млн т в зачетном весе. Как отмечает ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько, в 2017-м в округе отмечалась высокая для этой зоны урожайность — 13,2 ц/га против 10,9 ц/га годом ранее. Однако несмотря на увеличение объемов экспорта из ДФО, его темпы, и в первую очередь отгрузки в Китай, не смогли в полной мере разгрузить рынок, что привело к падению цен.



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