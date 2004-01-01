Самое интересное за неделю с 12 по 18 марта

Рентабельность сельскохозяйственного бизнеса неуклонно снижается. Основные причины — сокращение платежеспособного спроса и падение цен на основные сельхозтовары, рассказал председатель совета директоров агрохолдинга «Кубань» (входит в группу «Базовый элемент» Олега Дерипаски) Андрей Олейник. Если в 2015 году доходность агробизнеса была на уровне 20−25%, в 2016-м — 16−17%, то по итогам 2017-го показатель снизился до 5% — максимум 10%. По словам топ-менеджера развитию бизнеса прежде всего мешает непонятная система господдержки, а также демография и отсутствие инфраструктуры на селе.
Правительство приняло решение в этом году увеличить поддержку АПК из федерального бюджета примерно на 10% по сравнению с 2017-м. Дополнительные средства пойдут на поддержку новых инвестпроектов, фермерских хозяйств, а также на обновление парка сельхозтехники.
Правительство Белгородской области обеспокоено финансово-экономическим состоянием группы «Белая птица», входящей в топ-5 крупнейших российских производителей мяса бройлера. В связи с введением временной администрации в Промсвязьбанке агрохолдинг не получает финансирование по утвержденным кредитным лимитам, а это приводит к срывам договорных обязательств с поставщиками и подрядчиками, говорится в сообщении. Из-за финансовых проблем агрохолдинг может сократить штат вдвое. По данным белгородских властей, общая численность работников «Белой птицы» превышает 10 тыс. человек, предприятия компании действуют в Белгородской, Курской и Ростовской областях.
Группа «Благо» Аркадия Фосмана возьмет в аренду активы воронежского маслозавода «Эртильский», признанного банкротом на прошлой неделе. Как сообщила «Агроинвестору» представитель петербургской группы, с 8 марта ведутся мероприятия по запуску мощностей завода. Группа заинтересована и в приобретении «Эртильского» после завершения процедуры его банкротства. На первом этапе «Благо» намерена увеличить загрузку маслозавода до 750 т подсолнечника в сутки, а затем — до 1,5 тыс. т. В настоящее время холдинг, один из крупнейших на рынке производителей фасованного масла, уже имеет предприятие в Воронежской области — Верхнехавский МЭЗ, с которым возможна синергия при распределении сырья, говорит ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. В то же время наращивание мощностей в условиях дефицита сырья может быть рискованным.
Минсельхоз предлагает расширить меры поддержки вывоза зерна из удаленных от портов регионов, и кроме обнуления железнодорожных тарифов также субсидировать ставки предоставления вагонов. По предварительным расчетам, на это потребуется 2,5−3 млрд руб.
В ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного комплекса, заявил президент Владимир Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре. Для того, чтобы нарастить потенциал, нужно модернизировать действующее производство, стимулировать создание современных предприятий, а также развивать экспортные направления. Как пообещал глава государства, в ВТО есть «очень большой набор инструментов» для поддержки собственных производителей, которые и Россия намерена применять. Кроме того, Путин поддержал просьбу президента «Мираторга» Виктора Линника о необходимости создания в стране единой федеральной ветеринарной службы вместо 85 региональных.
Россельхознадзор отказался от введения запрета на поставки сухого молока из Белоруссии, который должен был вступить в силу 15 марта. Вопрос о белорусском молоке обсуждался в среду на переговорах у вице-премьера Аркадия Дворковича. После завершения переговоров пресс-служба Минсельхоза России сообщила, что Москва и Минск подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений по поставкам животноводческой продукции на 2018 год, договорившись «соблюдать балансы спроса и предложения». В этот же день стало известно, что на следующей неделе ограничения могут быть введены на поставки белорусских томатов.