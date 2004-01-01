 Самое интересное за неделю с 12 по 18 марта — Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
56.89
eur
70.586
moex
2274.57
brent
69.81
пшеница
458
сахар
12.57

Самое интересное за неделю с 12 по 18 марта
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
март 2018
Угроза сокращений на предприятиях «Белой птицы», падение рентабельности агробизнеса и новое предложение Минсельхоза по субсидированию перевозок зерна
Фото: Pixabay

Агрохолдинг Олега Дерипаски снижает инвестиции

Рентабельность сельскохозяйственного бизнеса неуклонно снижается. Основные причины — сокращение платежеспособного спроса и падение цен на основные сельхозтовары, рассказал председатель совета директоров агрохолдинга «Кубань» (входит в группу «Базовый элемент» Олега Дерипаски) Андрей Олейник. Если в 2015 году доходность агробизнеса была на уровне 20−25%, в 2016-м — 16−17%, то по итогам 2017-го показатель снизился до 5% — максимум 10%. По словам топ-менеджера развитию бизнеса прежде всего мешает непонятная система господдержки, а также демография и отсутствие инфраструктуры на селе.

Подробнее

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Вице-премьер Аркадий Дворкович «Мы будем продолжать поддерживать рентабельные сельхозпроизводства»

Правительство приняло решение в этом году увеличить поддержку АПК из федерального бюджета примерно на 10% по сравнению с 2017-м. Дополнительные средства пойдут на поддержку новых инвестпроектов, фермерских хозяйств, а также на обновление парка сельхозтехники.

Подробнее

«Белая птица» может сократить 5 тысяч сотрудников

Правительство Белгородской области обеспокоено финансово-экономическим состоянием группы «Белая птица», входящей в топ-5 крупнейших российских производителей мяса бройлера. В связи с введением временной администрации в Промсвязьбанке агрохолдинг не получает финансирование по утвержденным кредитным лимитам, а это приводит к срывам договорных обязательств с поставщиками и подрядчиками, говорится в сообщении. Из-за финансовых проблем агрохолдинг может сократить штат вдвое. По данным белгородских властей, общая численность работников «Белой птицы» превышает 10 тыс. человек, предприятия компании действуют в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

Подробнее

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Экспорт зерна превзошел показатель всего прошлого сезона

Подробнее

«Благо» запускает производство на обанкротившемся воронежском заводе

Группа «Благо» Аркадия Фосмана возьмет в аренду активы воронежского маслозавода «Эртильский», признанного банкротом на прошлой неделе. Как сообщила «Агроинвестору» представитель петербургской группы, с 8 марта ведутся мероприятия по запуску мощностей завода. Группа заинтересована и в приобретении «Эртильского» после завершения процедуры его банкротства. На первом этапе «Благо» намерена увеличить загрузку маслозавода до 750 т подсолнечника в сутки, а затем — до 1,5 тыс. т. В настоящее время холдинг, один из крупнейших на рынке производителей фасованного масла, уже имеет предприятие в Воронежской области — Верхнехавский МЭЗ, с которым возможна синергия при распределении сырья, говорит ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. В то же время наращивание мощностей в условиях дефицита сырья может быть рискованным.

Подробнее

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев «Было бы эффективно льготировать всю провозную плату»

Минсельхоз предлагает расширить меры поддержки вывоза зерна из удаленных от портов регионов, и кроме обнуления железнодорожных тарифов также субсидировать ставки предоставления вагонов. По предварительным расчетам, на это потребуется 2,5−3 млрд руб.

Подробнее

Путин пообещал поддержку аграриям и новые полномочия Минсельхозу

В ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного комплекса, заявил президент Владимир Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре. Для того, чтобы нарастить потенциал, нужно модернизировать действующее производство, стимулировать создание современных предприятий, а также развивать экспортные направления. Как пообещал глава государства, в ВТО есть «очень большой набор инструментов» для поддержки собственных производителей, которые и Россия намерена применять. Кроме того, Путин поддержал просьбу президента «Мираторга» Виктора Линника о необходимости создания в стране единой федеральной ветеринарной службы вместо 85 региональных.

Подробнее

Россия решила не запрещать поставки белорусского молока

Россельхознадзор отказался от введения запрета на поставки сухого молока из Белоруссии, который должен был вступить в силу 15 марта. Вопрос о белорусском молоке обсуждался в среду на переговорах у вице-премьера Аркадия Дворковича. После завершения переговоров пресс-служба Минсельхоза России сообщила, что Москва и Минск подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений по поставкам животноводческой продукции на 2018 год, договорившись «соблюдать балансы спроса и предложения». В этот же день стало известно, что на следующей неделе ограничения могут быть введены на поставки белорусских томатов.

Подробнее

Показать еще
Статьи по теме
Господдержка АПК в 2018 году будет увеличена на 10%
Минсельхоз предложил субсидировать предоставление зерновозов
Экспорт зерна превзошел показатель всего прошлого сезона
Самое интересное за неделю с 5 по 11 марта
Свеклосахарная отрасль растеряла маржу. Рентабельность производителей и переработчиков свеклы стремится к нулю
Инна Ганенко

Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией