Самое интересное за неделю с 19 по 25 марта

Убытки аграриев из-за падения цен на зерно оцениваются в 50 млрд рублей

По данным Росстата, запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях на начало марта достигли 38,3 млн т, что почти на 6 млн т или на 18,5% больше, чем годом ранее. Больше всего зерна сосредоточено в регионах Центрального федерального округа, Приволжья и Сибири. Накопление высоких запасов в первую очередь произошло из-за рекордного урожая 2017 года. Активный экспорт способствует сокращению излишков, однако сохраняющиеся низкие цены на зерно заставляют аграриев, в первую очередь из отдаленных от экспортных точек регионов, сдерживать продажи. По словам президента Национального союза зернопроизводителей Павла Скурихина, ситуация «уже нанесла серьезный удар по экономике сельхозпредприятий», и убытки продолжают расти. Потери аграриев союз оценивает не менее чем в 50 млрд руб., и эта цифра будет только увеличиваться, уверен эксперт.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





Грибоводство — перспективное направление сельского хозяйства. Однако одна из актуальных проблем сектора — дефицит компоста для выращивания грибов, который приходится импортировать. При потребности в 360 тыс. т в стране производится лишь 50 тыс. т.



«Эко-культура» начала строительство 80 гектаров теплиц под Тулой

Холдинг «Эко-культура» заложил первый камень нового тепличного комплекса площадью 78 га в Тульской области. Как говорится в сообщении компании, запуск первой очереди в 26 га запланирован на 2019 год, второй — на четвертый квартал 2020-го, а третьей — на четвертый квартал 2021-го. Совокупные инвестиции в проект составят более 20 млрд руб. После выхода на проектную мощность комплекс будет производить 37 тыс. т огурцов, 26,5 тыс. т различных томатов и 300 т салата. По словам учредителя «АПХ Эко-Культура» Андрея Петренко, к ноябрю следующего года продукция тепличного комплекса должна попасть на прилавки магазинов. В настоящее время «Эко-культура» имеет тепличные комплексы в трех регионах совокупной площадью 145 га, к 2023 году площади планируется двести до 582 га, вложив 120 млрд руб.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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Автодилер Major расширяет агропроект

Совладельцы автодилера Major Павел Абросимов и Дмитрий Канарейкин купили 2 тыс. га земли для своего мясомолочного комплекса в Подмосковье, чтобы расширить стадо КРС и запустить птицеводческий сегмент. В 2017 году созданная бизнесменами компания «Шульгино» купила молочную ферму в Волоколамском районе, в октябре инвесторы договорились с властями региона вложить 1,5 млрд руб. в строительство животноводческого комплекса. Теперь инвестиции в «Шульгино» возрастут почти до 2 млрд руб. Дойное стадо комплекса составит 220 коров, на откормочных площадках будет содержаться 1 тыс. голов КРС, примерно столько же овец и коз, а также 5 тыс. бройлеров, уток и индеек. Проект также включает молочный завод и мясоперерабатывающее предприятие.



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ПРОГНОЗ НЕДЕЛИ





Минсельхоз повысил прогноз экспорта зерна из России в этом сезоне до 52−53 млн т, тогда как ранее озвучивался уровень в 50 млн т. Приблизиться к 53 млн т вполне реально, учитывая сложившийся темп отгрузок.



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«Био-Тон» продолжит увеличивать земельный банк

Поволжский холдинг «Био-Тон» (контролирует 375,7 тыс. га в Самарской, Ульяновской и Саратовской областях) в этом году планирует начать возделывать примерно 4 тыс. га залежных земель. За последние 10 лет компания вернула в оборот свыше 100 тыс. га, рассказал «Агроинвестору» заместитель гендиректора по стратегическому управлению компании Михаил Харламов. По его словам, холдинг планирует увеличивать земельный банк примерно на 10−20 тыс. га в год, выкупая соседние земли и включая их в свой севооборот. При этом «Био-Тон» предпочитает покупать именно земельные участки, которые сразу включаются в севооборот, а не действующие бизнесы. «Мы не видим смысла в покупке готовых бизнесов в регионах присутствия, поскольку в этом случае для нас нет добавленной стоимости», — акцентирует Харламов.



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40% сельхозпродукции теряется на разных этапах производства

Одна треть всей пищевой продукции в мире на сумму $940 млрд в год теряется или идет в отходы. Цифровизация агропромышленного комплекса позволяет снизить эти потери и уменьшить число голодающих людей, которых сейчас насчитывается около 795 млн, рассказал на бизнес-завтраке директор департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза Игорь Козубенко При правильном походе к ведению бизнеса, внедрении всех необходимых технологий на всех этапах производственного цикла можно сохранить до 40% продукции, отметил он. Так, например, усовершенствование мониторинга сельхозземель позволит сократить потери на 3%, выбор более качественных семян — на 4%, технологический прорыв в производстве зерна и его хранении — на 15%. Кроме того, по оценке аналитического центра агроведомства, возможный дополнительный доход сельхозпроизводителей с неиспользуемой сейчас пашни составляет 223,8 млрд руб. в год.



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