Самое интересное за неделю с 7 по 13 мая

«Мираторг», крупнейший в стране производитель свинины и говядины, планирует построить комбикормовый завод в Орловской области мощностью 800 тыс. т кормов в год. Инвестиции в проект оцениваются в 4,8 млрд руб., его планируется реализовать до конца 2019 года. Начать возведение предприятия холдинг намерен в третьем квартале 2018-го. По итогам 2017 года «Мираторг» стал вторым в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей, сейчас у компании три комбикормовых завода в Белгородской области и один — в Брянской. Однако, как отмечают эксперты, на фоне увеличения производства животноводческой продукции у агрохолдингов возникает естественная потребность и в развитии комбикормового производства.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





Глава государства отметил, что конкурентоспособность российского сельского хозяйства повышается и поручил за шесть лет увеличить агроэкспорт до $45 млрд. В прошлом году объем внешней торговли сельхозсырьем и продовольствием составил $20,7 млрд.



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Заводу «ДонБиоТех» ищут нового инвестора

Власти Ростовской области намерены достроить завод по производству лизина «ДонБиоТех», инвестором которого был экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский, обвиняемый в мошенничестве. Сейчас Россельхозбанк ищет потенциального инвестора, который бы выкупил долю Варшавского, сообщил министр сельского хозяйства области Константин Рачаловский. По его словам, для завершения проекта нужно 1,5 млрд руб., объем инвестиций уже составил 15 млрд руб. Проект строительства комплекса по глубокой переработке зерна для производства аминокислот в Волгодонске был анонсирован еще в 2010 году, его запуск был намечен на 2014-й, однако сроки строительства неоднократно переносились. В случае завершения строительства «ДонБиоТех» может стать третьим в России предприятием по производству лизина после «Завода премиксов № 1» в Белгородской области и запущенного в прошлом году «АминоСиба» в Тюменской области.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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РЖД организуют перевозки зерна в контейнерах

В условиях дефицита зерновозов РЖД организовали опытную перевозку пшеницы в контейнерах. По данным газеты «Гудок», первая партия зерна в четырех контейнерах в составе грузового поезда в минувшую пятницу прибыла из Самарской области в Санкт-Петербург. Эксперимент произведен в ходе реализации программы переключения грузов на альтернативные виды транспорта. По данным РЖД, в условиях дефицита зерновозов перевозка в контейнерах становится востребованной клиентами. Кроме того, весной в ряде областей вводятся временные ограничения на движение автотранспорта с превышением предельно допустимых нагрузок на ось. Определенный спрос на контейнерные перевозки зерна в условиях рекордного урожая, безусловно, будут, однако лишь для дорогостоящих товаров, отмечают эксперты.



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ОПАСЕНИЯ НЕДЕЛИ





Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США. Однако доля штатов в импорте отдельных значимых для АПК товаров превышает 10%. Так, например, Россия закупает там почти 52% ввозимого в страну семени племенных быков, и смена поставщиков может привести к ухудшению генетики.



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Юрий Лужков запускает производство перепелиных яиц

Агрокомплекс «Веедерн», принадлежащий экс-мэру Москвы Юрию Лужкову, начинает производство перепелиных яиц в Калининградской области. Первое поголовье — 1 тыс. перепелов техасской и эстонской пород — уже приобретено. Их численность планируется довести до 10 тыс. штук и ежедневно производить 6 тыс. яиц. Производство перепелиного яйца является перспективным направлением для российского рынка, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. Самым крупным предприятием по производству перепелиного яйца сейчас является Угличская птицефабрика, выпускающая до 500 млн перепелиных яиц в год.



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«Эфко» купила участок ЗАО «Сахарный комбинат Алексеевский» в Белгородской области, ранее входивший в группу «Разгуляй». Об этом сообщил представитель администрации Алексеевского района Белгородской области. По его словам, актив приобретен в качестве площадки под лабораторию микробиологии «Эфко». По данным районных властей, предприятие как сахарный завод давно не работало, оборудование было распродано, здания находятся в запущенном состоянии. В настоящее время «Эфко» инвестирует в инновационный центр «Бирюч-Новые технологии» в Белгородской области, а в декабре 2017-го компания объявила о создании Центра молекулярно-клеточных технологий, который будет заниматься геномной селекцией в растениеводстве и животноводстве, а также клеточными технологиями медицинского назначения.



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