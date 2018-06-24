Самое интересное за неделю с 18 по 24 июня

Новыми замглавы Минсельхоза могут стать люди из команды Гордеева

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Новыми заместителями министра сельского хозяйства могут стать Елена Фастова и Максим Увайдов, их назначение активно обсуждается в министерстве, рассказал «» источник, близкий к Минсельхозу. Оба потенциальных замминистра ранее уже работали в ведомстве в период, когда его возглавлял Алексей Гордеев, в мае ставший вице-премьером.

На этой неделе сразу два лидеры рынка сообщили о вспышках гриппа птиц на их предприятиях. «Дамате» — крупнейший производитель индейки по итогам 2017 года — уничтожит примерно 10% стада. Группа «Черкизово» — № 1 по всем видам мяса — лишилась 290 тыс. кур родительского стада.

Льготную перевозку зерна продлят лишь для пяти регионов

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Российско-сербская компания заложит тысячу гектаров сада

ПРОГНОЗ НЕДЕЛИ

», крупнейший российский производитель сырого молока, намерена в ближайшие пять-шесть лет увеличить валовой надой в 3,5 раза. Компания планирует нарастить производство с нынешних 1,4 тыс. т до 5 тыс. т в сутки. Кроме того, она будет активно развивать переработку. Сейчас общие перерабатывающие мощности холдинга в четырех регионах составляют 500 т сырья в сутки.предлагает сократить число регионов, получающих субсидии на перевозку зерна железнодорожным транспортом, с 13 до пяти. Эту меру поддержки могут продлить до 30 июня 2019 года, однако это дополнительно 1,4 млрд руб. В сезоне-2018/19рассчитывает просубсидировать перевозку 1,02 млн т зерна против 3,18 млн т в текущем сельхозгоду.» создаст селекционно-семеноводческий центр в Орловской области, вложив 800 млн руб. Он будет открыт до конца этого года. При выходе на проектную мощность предприятие будет производить 5 тыс. т семян многолетних трав и травосмесей в год. Это позволит засевать 180 тыс. га и сократить зависимость от импортного посевного материала.Российско-сербское предприятие «Брянский сад» заложило в Клетнянском районе Брянской области яблоневый сад, высадив саженцы на 24 га. До конца 2018-го планируется добавить еще примерно 50 га, а в перспективе — увеличить площадь до 1 тыс. га. Производство будет вестись по интенсивной технологии. Первый урожай — около 1 тыс. т — компания рассчитывает собрать уже в этом году.

Из-за засухи в южных регионах России и сдвига ярового сева в Сибири и на Урале Минсельхоз скорректировал прогноз урожая: в конце мая глава агроведомства говорил, что валовой сбор зерна может превысить 100 млн т. Отраслевые эксперты в ближайшее время тоже пересмотрят свои оценки урожая в сторону уменьшения.

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К 2030 году мировой спрос на молоко вырастет на треть

Яровой сев почти завершен

К 2030 году спрос на молоко и молочную продукцию в мире увеличится на 35% или 304 млн т за счет роста населения и повышения его доходов, прогнозирует исследовательский центр International Farm Comparison Network. При этом среднедушевое потребление прибавит в среднем 16%. Хотя ферм в мире станет меньше, но они будут расширяться: мировое молочное стадо увеличится на 12% до 417 млн коров против 372 млн в 2017-м. В том числе свой вклад в глобальное увеличение производства молока может внести и Россия.Яровой сев в России близится к завершению. Из-за неблагоприятных погодных условий не всем регионам удалось выполнить план, особенно по зерновым. Зато ситуация по масличным выглядит более позитивно — показатели по ним выше прогнозных. «» опросил сельхозпроизводителей, попросив рассказать, как у них прошла посевная кампания, выросла ли ее стоимость, и какой урожай они рассчитывают собрать.