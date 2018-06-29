Елена Фастова стала заместителем министра сельского хозяйства

Елена Фастова назначена заместителем министра сельского хозяйства. Распоряжение правительства об этом глава кабмина Дмитрий Медведев подписал 28 июня.



О том, что Фастова, ранее ставшая советником главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, может стать его замом, «Агроинвестор» писал на прошлой неделе. Тогда источник в ведомстве рассказывал, что кандидатуры Фастовой, а также Максима Увайдова — оба уже работали в министерстве в период, когда им руководил нынешний вице-премьер Алексей Гордеев — активно обсуждаются. У Фастовой большой опыт работы по финансовой части, кроме того, она хорошо знает систему господдержки еще со времен работы с Гордеевым. Когда она ушла из ведомства, все равно понимала, как идет развитие АПК, поскольку осталась в отрасли, говорил тогда один из отраслевых экспертов.



Елена Фастова родилась 23 марта 1970 года в селе Чуровичи Брянской области. В 1992 году окончила Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер по автоматизации металлургического производства». В 2002-м — Московский государственный авиационный институт по специальности «инженер-экономист по экономике и управлению на предприятии». В 2004 году окончила курсы MBA Академии народного хозяйства при правительстве России, в 2007-м получила степень кандидата экономических наук.



С 1992 по 1997 год Фастова работала главным бухгалтером различных предприятий, в том числе торговой компании «Вимм-Билль-Данн». По ее словам, там она поняла, что такое бизнес, и как с нуля создать крупную прогрессивную компанию западного образца. В 1997—2000 годы была финансовым директором, директором финансового управления «Лианозовского молочного комбината».



В 2000 году Фастова пришла на работу Минсельхоз, где возглавила департамент бухгалтерского учета и отчетности, затем — департамент финансов и бухгалтерского учета. «В Министерстве сельского хозяйства я приобрела опыт работы в государственной структуре, увидела изнутри, как осуществляется финансирование в рамках бюджета и разработанных регламентов, принимала участие в разработке порядков и правил предоставления бюджетных средств в качестве мер государственной поддержки», — рассказывала Фастова в одном из интервью. После ухода из агроведомства с 2009 по 2014 год она была управляющим директором агропромышленной группы «Молочный продукт», затем стала независимым консультантом по управлению агропроектами. В середине июня Фастова была назначена советником министра сельского хозяйства.



Каким будет функционал Елены Фастовой в Минсельхозе, пока не уточняется. Ранее источник «Агроинвестора», близкий к ведомству, предполагал, что работа будет связана с ее прежними компетенциями в сфере бухгалтерского учета.

