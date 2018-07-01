Самое интересное за июнь

Россия должна войти в топ-5 мировых экспортеров свинины

Главный стратегический вызов для отрасли свиноводства России в следующие 10 лет — войти в топ-5 мировых экспортеров свинины и уверенно закрепиться в нем, ежегодно поставляя за рубеж не менее 300 тыс. т продукции. За первое полугодие 2018-го экспорт свинины с учетом шпига и субпродуктов увеличился на 41% к аналогичному периоду прошлого года, составив 46,1 тыс. т. По итогам года внешние продажи свинины могут достигнуть 80−85 тыс. т и даже 100 тыс. т.



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Вадим Ванеев вырастит прародительское стадо утки

«Донстар» (входит в группу компаний «Евродон») — крупнейший в России производитель мяса утки под брендом «Утолина» — станет племенным репродуктором первого порядка с собственным прародительским стадом. Компания подписал рамочный протокол о намерениях с Cherry Valley Farms Ltd (CVF, Великобритания), у которой сейчас покупает родительское стадо кросса белой пекинской утки для своих комплексов в Ростовской области. На август намечено подписание основного контракта. Если он будет заключен, то «Донстар» станет первой в России утководческой компанией, договорившейся о передаче зарубежной прародительской генетики.



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ЦИТАТА МЕСЯЦА





По итогам сезона-2017/18 экспорт зерна оценивается в 53 млн т, а вот в следующем сельхозгоду вероятно снижение вывоза на 25% и более. Уменьшение объема отгрузок будет связано как с падением производства, так и с сокращением запасов зерна. Это приведет к усилению конкуренции.



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В Минсельхозе произошли кадровые изменения

В июне агроведомство покинули три заместителя министра, работавшие с прежним главой министерства Александром Ткачевым. Сначала по собственному желанию ушли Евгений Громыко и Евгений Непоклонов, затем — Елена Астраханцева. В начале месяца новым замминистра стал Дмитрий Сергеев, который до этого был первым замом Дмитрия Патрушева в Россельхозбанке. В конце июня на должность замминистра была назначена Елена Фастова, работавшая в Минсельхозе в период, когда его возглавлял нынешний вице-премьер Алексей Гордеев.



Свеклосахарную отрасль ждет еще один депрессивный сезон

Сезон-2018/19, скорее всего, станет еще одним депрессивным годом для свеклосахарной отрасли. Рекордное производство сахара в последние два сезона обрушило цены на него и на сахарную свеклу. В новом сезоне принципиальных изменений по объемам не предвидится: несмотря на рекомендации Минсельхоза и профильного союза сократить посевы свеклы, в этом году ее опять посеяли много. Если не случится никаких погодных катаклизмов, то производство сахара может составить около 6,3 млн т (в сезоне-2017/18 — 6,5 млн т), что заметно больше потребностей страны.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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Совладельцы « АФГ Националь

В этом году компания «Нижегородские волокна конопли» (НВК), которая принадлежит топ-менеджерам крупнейшего в стране производителя риса «АФГ Националь», планирует начать строительство пенькоперерабатывающего завода мощностью 5 т конопляной тресты в час. Его запуск намечен на конец второго — начало третьего квартала 2019 года. Предприятие будет выпускать котонин, короткое волокно и костру. Также НВК планирует расширять посевы технической конопли: в этом году ей заняли 1,26 тыс. га, в следующем посеют на 4 тыс. га.



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Производство отечественной сельхозтехники сократилось на 19%

По информации Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш»), в январе-апреле 2018 года производство сельхозтехники в России сократилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,3 млрд руб. Во-первых, сказались низкие цены на зерно на внутреннем рынке. Во-вторых — задержка субсидирования льготных 5%-ных кредитов на приобретение сельхозтехники. Из-за этого аграрии массово откладывали решение о приобретении сельхозмашин.



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ПРОДЛЕНИЕ МЕСЯЦА





Нулевая ставка экспортной таможенной пошлины на пшеницу продлена на год — до 1 июля 2019 года. Однако если экспорт поставит под угрозу интересы внутреннего рынка, то правительство защитит его введением пошлины или квот. Действие пошлины — даже нулевой — негативно влияет на инвестиции в производство качественного зерна, отмечает Злочевский.



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У лидеров рынка обнаружен грипп птиц

В июне сразу два лидера рынка сообщили о вспышках гриппа птиц на их предприятиях. «Дамате» — крупнейший производитель индейки по итогам 2017 года — уничтожил примерно 10% стада. Группа «Черкизово» — № 1 по всем видам мяса — лишилась 290 тыс. кур родительского стада. Ущерб оценивается в 500 млн руб.



Из-за засухи в южных регионах России и сдвига ярового сева в Сибири и на Урале Минсельхоз предварительно прогнозирует урожай зерна в этом году в пределах 100 млн т. Ранее ведомство предполагало, что валовой сбор может преодолеть отметку в 100 млн т, весной прогнозы доходили до 115 млн т. Отраслевые эксперты также корректируют прогнозы в сторону уменьшения.



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C 2019 года ставка НДС вырастет до 20%

Правительство намерено с 1 января 2019 года повысить базовую ставку НДС с действующих 18% до 20%. По оценке Минфина, этот шаг позволит дополнительно привлечь в федеральный бюджет более чем 600 млрд руб. в год, которые станут одним из основных источников для финансирования национальных целей, обозначенных в майских указах президента. Одновременно готовится набор решений по компенсации эффекта от повышения НДС, чтобы нагрузка не падала на потребителей.



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В июне немецкий концерн Bayer закрыл сделку по приобретению американской Monsanto, объединенная компания получит название Bayer. При этом бренды, под которыми Monsanto сейчас продает семена и другие продукты, сохранятся и станут частью портфолио Bayer. По данным Bloomberg, сумма сделки составила $63 млрд, в результате слияния образовался крупнейший производитель семян и удобрений в мире. Интеграция Monsanto в Bayer произойдет, как только последняя завершена передачу ряда активов компании BASF.



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