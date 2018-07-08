Самое интересное за неделю со 2 по 8 июля

Урожай зерна будет ниже среднего

Эксперты продолжают корректировать прогнозы урожая зерна в России в сторону уменьшения. Плохая погода наносит ущерб перспективам сбора пшеницы, кукурузы и ячменя, отмечает Международный совет по зерну. Он понизил свой прогноз на 6,8 млн т до 111,9 млн т. Гидрометцентр предположил, что урожай будет на 10−15% меньше прошлогоднего и окажется меньше среднего за последние пять лет. Где-то посевы страдают от засухи, где-то — от дождя и града.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





США ввели 25%-ные пошлины на импорт более 800 китайских товаров на $34 млрд, а Китай — зеркальные ответные меры. Это только первый и самый небольшой транш антикитайских мер, следует из слов американского президента. Начавшийся торговый конфликт — самый масштабный в новейшей истории, как минимум он затормозит рост мировой экономики.



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«Мираторг» в первом полугодии выпустил 3,4 тыс. т розовой телятины на ферме в Курской области. Комплекс по откорму телят молочных пород КРС был запущен в феврале прошлого года. Сметная стоимость проекта составила 3 млрд руб. Продажи мяса начались в сентябре 2017-го, по его итогам холдинг произвел почти 2,5 тыс. т продукции, план на этот год — 7,8 тыс. т. Поскольку спрос на это мясо растет, сейчас компания рассматривает возможность дальнейшего расширения производства.



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Потери аграриев из-за удорожания ГСМ достигают 11 млрд рублей

Потери сельхозпроизводителей из-за повышения цен на горюче-смазочные материалы за полгода составили 10−11 млрд руб., оценил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Глава агроведомства уточнил, что компенсировать все потери вряд ли получится. Согласно проекту постановления правительства, из резервного фонда предполагается выделить 5 млрд руб. для возмещения расходов сельхозпроизводителей на закупку дизельного топлива.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ

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Международная агропромышленная корпорация Archer Daniels Midland Company (ADM) и «Астон» запустили совместное предприятие по производству крахмалов и сиропов в Рязанской области. По данным kartoteka.ru, с 27 июня ADM стала владельцем 50% акций компании АКП («Астон крахмало-продукты»), которая включает завод по глубокой переработке кукурузы и офис продаж в Москве. О том, что ADM, входящая в большую пятерку глобальных трейдеров сельхозпродукции, выкупит у ростовской группы «Астон» Вадима Викулова 50% бизнеса по производству крахмалов и сиропов, стало известно в марте этого года.



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Россия начала экспортировать зерно нового урожая

Центр оценки качества зерна сообщил об отправке на экспорт первых партий зерна нового урожая из Краснодарского края и Ростовской области. В порту Азова отгрузили теплоход с партией ячменя массой около 3 тыс. т в Саудовскую Аравию, из Волгодонска — 1,5 тыс. т пшеницы 4-го класса в Кению. По прогнозу Минсельхоза, в этом сезоне экспорт может составить 45 млн т против более чем 53 млн т в завершившемся сельхозгоду. Эксперты говорят, что потенциал вывоза может опуститься ниже 40 млн т.



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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

Гордеев уверен, что госпрограмму развития сельского хозяйства необходимо пересмотреть. Хотя она и действует до 2020 года, но уже не актуальна. Чиновник предложил «попробовать изменить ее на год раньше». Главным показателем работы, по мнению вице-премьера, станет увеличение экспорта продукции АПК с $20 млрд в прошлом году до $45 млрд к 2024-му.



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В Ростовской области построят тепличный комплекс за 6,5 млрд рублей

АПК «Сальский» в октябре начнет строительство первой очереди тепличного комплекса мощностью 8 тыс. т томатов в год в Ростовской области. Объем инвестиций оценивается в 1,6 млрд руб. Всего планируется создание трех очередей общей стоимостью 6,5 млрд руб. Фирма взяла в аренду 116 га земли, половину из которых отведут под теплицы. Первую площадку предполагается запустить до 2021 года. Предприятие будет выращивать томаты, салат и огурцы, комбинат намерен реализовывать продукцию в Московской области, а также на юге страны.



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Минсельхоз обсуждает возможность отмены льготной ставкам НДС в 10% на молокосодержащие продукты с заменителями молочного жира. Департаменту пищевой и перерабатывающей промышленности агроведомства предлагает увеличить ее до базовых 18%. Если будет принят закон о повышении НДС до 20%, то ставка для этой категории товаров вырастет в два раза. По мнению чиновников, повышение НДС позволит снизить долю продукции с заменителями молочного жира и будет мотивировать потребление 100%-ной молочной продукции.



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