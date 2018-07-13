В Минсельхоз назначены два новых замминистра

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Максима Увайдова и Оксану Лут заместителями министра сельского хозяйства. Распоряжения правительства размещены на сайте кабмина. Ранее Увайдов и Лут были назначены советниками главы Минсельхоза.



О том, что Максим Увайдов может стать замминистра, источник «Агроинвестора», близкий к Минсельхозу, говорил в июне. Также среди кандидатур, которые рассматривались на эту должность, он называл Елену Фастову. Она стала заместителем министра в конце прошлого месяца. Как и Фастова, Увайдов — человек из команды нынешнего вице-премьера Алексея Гордеева. Кроме того, что он руководил департаментом правового обеспечения агроведомства в период, когда его возглавлял Гордеев, с 2009 года Увайдов работал с ним в правительстве Воронежской области. В мае «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в регионе писал, что Гордеев пролоббировал в Минсельхоз именно Увайдова, чтобы «иметь там свою надежную опору и око». «Увайдов — умный и хитрый человек. Он будет работать у министра, но в команде Гордеева», — говорил источник.



В отличие от Увайдова, Оксана Лут пришла в Минсельхоз из команды нынешнего министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева — с 2010 года она работала в Россельхозбанке, с августа 2015-го была заместителем председателя правления банка.



Таким образом, новыми замглавы агроведомства после смены министра стали по два человека, прежде работавшие с Патрушевым и Гордеевым. В начале июня из Россельхозбанка в Минсельхоз перешел прежний первый заместитель Патрушева Дмитрий Сергеев. В середине июня ведомство покинули Евгений Громыко — давний соратник бывшего министра Александра Ткачева, и Евгений Непоклонов, который до Минсельхоза был замглавы Россельхознадзора. Чуть позже ушла Елена Астраханцева, прежде работавшая с бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем. Согласно положению о Министерстве сельского хозяйства, главе ведомства разрешено иметь восемь заместителей. С учетом новых назначений, сейчас штат укомплектован. Свои должности сохраняют первый замминистра Джамбулат Хатуов, Иван Лебедев (статс-секретарь министерства), Сергей Левин и возглавляющий Росрыболовство Илья Шестаков. Последний работает в должности замминистра дольше всех — он был назначен на нее в июле 2011-го, когда Минсельхозом руководила Елена Скрынник.



Максим Увайдов родился 17 июня 1977 года в Душанбе Таджикской ССР. В 1998 году окончил Кубанский государственный университет по специальности «Правоведение». Начал карьеру в производственной компании «Краснодарглавснаб», где работал юрисконсультом. В 1999 году был назначен главным специалистом юридического отдела департамента сельского хозяйства администрации Краснодарского края. В 2001-м перешел в департамент правового обеспечения федерального Минсельхоза, был назначен начальником отдела арбитражного и гражданского процесса. С 2002 по 2007 годы был заместителем директора департамента правового обеспечения агроведомства, затем стал директором департамента. В 2009 году принял предложение губернатора Воронежской области Алексея Гордеева войти в состав правительства региона, был назначен руководителем департамента имущественных и земельных отношений. В декабре 2012-го Увайдов стал заместителем председателя правительства области, также сохранив за собой руководство департаментом.



Оксана Лут родилась в 1979 году. В 2000-м окончила Финансовую академию при правительстве России по специальности «финансы и кредит». До прихода в Россельхозбанк она была начальником Службы непрофильных активов Департамента инвестиционных проектов госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии». В октябре 2010-го возглавила департамент организации работы с клиентами РСХБ, в марте 2011-го стала директором департамента развития корпоративного бизнеса банка, позднее — департамента корпоративного бизнеса. С июня 2013 года по август 2015-го Оксана Лут руководила департаментом крупного бизнеса, затем стала зампредом правления РСХБ.

