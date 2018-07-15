Самое интересное за неделю с 9 по 15 июля

Александр Ткачев вернулся в бизнес

Общее собрание акционеров «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева избрало бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева в совет директоров компании. Как сообщается на сайте «Агрокомплекса», собрание было проведено 29 июня, в пользу экс-главы Минсельхоза и бывшего губернатора Кубани проголосовали 11,1% акционеров. Александр Ткачев проработал на посту руководителя Минсельхоза три года и подал в отставку вместе с остальными членами правительства 7 мая. После назначения новым министром Дмитрия Патрушева высказывались предположения, что Ткачев может занять должность посла России в Белоруссии, полпреда президента в Южном или Приволжском федеральных округах. Избрание Ткачева членом совета директоров означает, что никаких государственных постов он на текущий момент занимать не собирается, констатируют юристы.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





Минсельхоз оценивает потери аграриев от повышения цен на ГСМ в 10−12 млрд руб., сейчас решается вопрос выделения 5 млрд руб. из резервного фонда правительства для компенсации части затрат. Предполагается, что выплаты будут распределять как несвязанную поддержку в растениеводстве — то есть погектарно.



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Холдинг «Мираторг» запустил производство колбас на петербургском заводе, ранее принадлежавшем обанкротившейся группе компаний «Рубеж», сообщили несколько участников рынка. По их информации, производственные мощности пока находятся у холдинга в аренде, однако инвестор планирует выкупить имущество завода. В конце прошлой недели агрохолдинг объявил о начале производства восьми видов вареных, варено-копченых, полукопченых колбас и сосисок. Как говорится в сообщении компании, эта продукция изготавливается по ГОСТу только из собственного сырья и поставляется в супермаркеты Москвы и Московской области. Однако на вопрос, на каком предприятии стартовало производство колбас и сосисок и каковы его мощности, представитель компании «Агроинвестору» ответить отказался.



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Продовольственное эмбарго продлено на год

Президент Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2019 года. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Правительству поручено при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных специальных экономических мер. Ответные меры на санкции Запада были введены указом президента 6 августа 2014 года, под запретом находятся мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, фрукты, орехи. В прошлом году эксперты Института Е. Гайдара, РАНХиГС и Всероссийской академии внешней торговли оценили, что из-за продовольственного эмбарго российские потребители ежегодно теряют в среднем 4380 руб. В то же время, по оценке экспертов, позитивный эффект продэмбарго в целом уже отыгран.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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Топ-5 компаний по оформлению электронных ветсертификатов

Россельхознадзор объявил итоги первых девяти дней обязательной электронной сертификации (ЭВС), заработавшей в России с 1 июля. Как говорится в сообщении службы, к вечеру 9 июля в стране было оформлено 27,3 млн электронных сертификатов. По данным Россельхознадзора, лидером по числу оформленных сертификатов к 9 июля было АО «Тандер» (управляет торговой сетью «Магнит»), на которое пришлась почти четверть всех оформленных документов. Как сообщила пресс-служба «Магнита», сейчас все поставщики сети работают в информационной системе «Меркурий». На втором месте с большим отрывом — «Торговый дом Перекресток», на который приходится 3,6% оформленных электронных ветсертификатов. Как ранее признавал представитель X5 Retail Group, часть поставщиков X5 не перешли в «Меркурий» и сейчас группа пытается ускорить этот переход. Также в топ-5 компаний по числу оформляемых сертификатов входят ООО «Агроторг» (2,5%) и ИП Чинькова Юлия (1,45%). Замыкает пятерку торговая компания «Мираторг» (1,43%).



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Чума свиней обнаружена у Russia Baltic Pork Invest

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) выявлена на свинокомплексе «Правдинское свинопроизводство» (входит в норвежскую RBPI Group), одном из крупнейших свиноводческих предприятий Калининградской области. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, сейчас предприятие на карантине, осуществляется его поголовный скрининг и идет подготовка к уничтожению зараженного поголовья. По неофициальным данным, к вечеру 12 июля на комплексе пало до 11 тыс. свиней. Согласно статистике Россельхознадзора, к 6 июля с начала года в России было зафиксировано 47 вспышек АЧС, 20 из них приходится на Калининградскую область.



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ПРОГНОЗ НЕДЕЛИ





Минсельхоз США понизил прогноз урожая зерна в России, однако ожидает, что в этом сезоне наша страна сохранит экспорт на высоком уровне благодаря большим запасам. Правда, по оценке ИКАР, они составляют лишь 17,9 млн т, что ниже уровня конца 2016/17 сельхозгода.



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Грипп птиц поразил еще одну птицефабрику

На АО «Птицефабрика Белокалитвинская», старейшем предприятии Ростовской области, выявлен очаг гриппа птиц, сообщило управление информационной политики региона. Геном вируса обнаружен в образцах патологического материала от павших кур, отобранных на территории корпуса № 3 птицефабрики. Эпизоотическим очагом признана вся территория птицефабрики, согласно собственным данным производителя, вспышка заболевания не затронула бройлерное направление. Большую часть убытков птицефабрика планирует возместить за счет страхового возмещения, а объемы производства предполагается восстановить осенью 2018 года. Размер ущерба пока не называется.



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Россия вновь стала нетто-импортером сахара

Россия с мая 2018 года вернула себе статус нетто-импортера белого сахара на фоне сокращения его экспорта. Как рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов, в течение сезона-2017/18 Россия увеличила продажи за рубеж свекловичного сахара на 50% и, согласно оценке ИКАР, он составит 491 тыс. т против 327 тыс. т в предыдущем сельхозгоду. Однако к концу сезона внешние поставки практически сошли на нет. Так, в июне по железной дороге было экспортировано лишь 16,7 тыс. т сахара, в то время как в декабре 2017 года объемы достигали 89,5 тыс. т, в январе 2018-го — 96,7 тыс. т. По словам Иванова, с ноября растут внутренние российские цены на сахар, при этом в мире цены на сахар снижаются уже более полутора лет, в результате чего российские производители вновь стали неконкурентоспособными. С точки зрения объемов российские поставки на экспорт имеют потенциал увеличения до 900 тыс. т, однако рост экспортных операций сдерживается низкой ценой мирового рынка, находящейся близко к уровню себестоимости, подтверждает группа «Русагро».



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