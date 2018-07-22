Самое интересное за неделю с 16 по 22 июля

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, намерена купить у холдинга «Приосколье» компанию «Алтайский бройлер» и уже заключила с ним соглашение. Окончательная сумма покупки будет определена сторонами, сделка завершится после проведения юридической и финансовой проверки приобретаемой компании и одобрения ФАС. Аналитики оценивают актив в диапазоне 1,5−6 млрд руб. в зависимости от условий погашения долга. В 2017 году «Алтайский бройлер» произвел почти 67 тыс. т мяса птицы в живом весе. Включение компании в структуру «Черкизово» может значительно расширить масштаб деятельности холдинга, позволит выйти на рынок Сибири, добавит в портфель компании один из самых сильных и известных брендов Зауралья и упрочит позиции на рынке мяса птицы, уверено «Черкизово».
Хотя урожай в этом году ожидается средним, проблем с самообеспечением основными видам продовольствия в стране нет, кроме того, сохраняется и потенциал экспорта, заверил Гордеев. Так что предпосылок для ускорения инфляции и снижения предложения на рынке он не видит.
«Русагро» Вадима Мошковича уведомила ФАС о намерении приобрести активы компании «КапиталАгро», занимающейся производством мраморной свинины в Белгородской области. Как сообщили «Агроинвестору» источники на рынке, группе в первую очередь интересны именно производственные активы. Комплекс «КапиталАгро» в Белгородской области был открыт в октябре 2010 года и, согласно собственным данным, стал первым в стране производителем мраморной свинины. По данным гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, «КапиталАгро» является средним российским предприятием по объему производства. По мере роста конкуренции сейчас производители начинают задумываются о том, чтобы иметь в своей линейке мраморную свинину, однако особенность «КапиталАгро» в том, что компания специализируется только на этом виде мяса, отметил эксперт.
Ассоциация производителей адыгейского сыра заявила об угрозе исчезновения продукта с полок отечественных магазинов. На рынке России возникла юридическая коллизия: одновременно действуют два документа, противоречащие друг другу — НМПТ «Сыр Адыгейский», зарегистрированное в 2004 году Роспатентом, и ГОСТ «Сыры мягкие. Технические условия». НМПТ запрещает выпуск адыгейского сыра всем производителям России за пределами Адыгеи, а ГОСТ разрешает делать его на территории России, Армении, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. О сложившейся ситуации рассказали эксперты и участники рынка.
Группа «Черкизово» открыла в городском округе Кашира Московской области завод по производству сырокопченых колбас. Принявший участие в церемонии запуска вице-премьер Алексей Гордеев назвал завод «первой ласточкой цифровой экономики России». Инвестиции в производство составили около 7 млрд руб. Мощность предприятия — 80 т готовой продукции в сутки или до 30 тыс. т в год. Согласно собственным данным, завод является уникальным не только в России, но и Европе, так как весь технологический процесс выполняют роботы. По оценке «Черкизово», новая площадка обеспечит более 30% всего российского производства сырокопченых колбас.
Производство сырого молока в 2018 году вновь покажет положительную динамику и в России, прогнозирует Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США. Если в предыдущем прогнозе, выпущенном в декабре, американские аналитики ожидали снижения с 30,6 млн т до 30,55 млн т (без учета Крыма), то в июльском обзоре указан рост на 100 тыс. т до 30,7 млн т. В 2017 году производство сырого молока всех видов в России выросло на 1,4% после падения на 0,1% в 2016-м, в том числе производство товарного молока выросло на 500 тыс. т. В этом году прирост по товарному молоку составит еще примерно столько же, прогнозирует исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. При этом если бы не снижение цен, наблюдавшееся на внутреннем рынке в первой половине года, динамика производства могла бы быть выше.
Группа «Русагро» сообщила о вспышке африканской чумы свиней на своем репродукторе в Белгородской области. Из-за вынужденной остановки работы площадки на ней проведут капитальный ремонт. Это второй за год случай АЧС в холдинге, первый раз вирус был занесен на откормочный комплекс в сентябре 2017 года, тогда компания уничтожила 17,5 тыс. свиней.
Минпромторг разработал проект постановления правительства, запрещающий продажу продуктов с растительными жирами на одной полке с молочными. Как говорится в пояснительной записке к проекту, эта мера «упростит выбор потребителями молочной продукции при осуществлении покупок». Сейчас на прилавках магазинов продукты, произведенные с замещением молочного жира, располагаются вместе с традиционными молочными продуктами. Введение в заблуждение потребителей приобрело уже массовый характер, поэтому ситуация требует вмешательства на законодательном уровне, констатирует гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова.
Компания «Родниковое поле» намерена реализовать на территории Тульской области проект по выращиванию и переработке льна общей стоимостью 5 млрд руб. Проект предполагает производство элитных семян льна, выращивание льна на территории Тульской области и открытие 10 заводов по его переработке. По словам гендиректора компании Сергея Бочарова, расчетный срок реализации проекта — пять лет. В этом году «Родниковое поле» засеяла первые 320 га льном-долгунцом в Тульской области. За счет вертикальной интеграции инвесторы смогут избежать проблем с нехваткой сырья, отмечают эксперты. Остается открытым лишь один вопрос — сбыт готовой продукции, спрос на которую в России невелик.