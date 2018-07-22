Самое интересное за неделю с 16 по 22 июля

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, намерена купить у холдинга «Приосколье» компанию «Алтайский бройлер» и уже заключила с ним соглашение. Окончательная сумма покупки будет определена сторонами, сделка завершится после проведения юридической и финансовой проверки приобретаемой компании и одобрения ФАС. Аналитики оценивают актив в диапазоне 1,5−6 млрд руб. в зависимости от условий погашения долга. В 2017 году «Алтайский бройлер» произвел почти 67 тыс. т мяса птицы в живом весе. Включение компании в структуру «Черкизово» может значительно расширить масштаб деятельности холдинга, позволит выйти на рынок Сибири, добавит в портфель компании один из самых сильных и известных брендов Зауралья и упрочит позиции на рынке мяса птицы, уверено «Черкизово».



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





Хотя урожай в этом году ожидается средним, проблем с самообеспечением основными видам продовольствия в стране нет, кроме того, сохраняется и потенциал экспорта, заверил Гордеев. Так что предпосылок для ускорения инфляции и снижения предложения на рынке он не видит.



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«Русагро» Вадима Мошковича уведомила ФАС о намерении приобрести активы компании «КапиталАгро», занимающейся производством мраморной свинины в Белгородской области. Как сообщили «Агроинвестору» источники на рынке, группе в первую очередь интересны именно производственные активы. Комплекс «КапиталАгро» в Белгородской области был открыт в октябре 2010 года и, согласно собственным данным, стал первым в стране производителем мраморной свинины. По данным гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, «КапиталАгро» является средним российским предприятием по объему производства. По мере роста конкуренции сейчас производители начинают задумываются о том, чтобы иметь в своей линейке мраморную свинину, однако особенность «КапиталАгро» в том, что компания специализируется только на этом виде мяса, отметил эксперт.



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Адыгейский сыр может исчезнуть с полок

Ассоциация производителей адыгейского сыра заявила об угрозе исчезновения продукта с полок отечественных магазинов. На рынке России возникла юридическая коллизия: одновременно действуют два документа, противоречащие друг другу — НМПТ «Сыр Адыгейский», зарегистрированное в 2004 году Роспатентом, и ГОСТ «Сыры мягкие. Технические условия». НМПТ запрещает выпуск адыгейского сыра всем производителям России за пределами Адыгеи, а ГОСТ разрешает делать его на территории России, Армении, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. О сложившейся ситуации рассказали эксперты и участники рынка.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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Группа «Черкизово» открыла в городском округе Кашира Московской области завод по производству сырокопченых колбас. Принявший участие в церемонии запуска вице-премьер Алексей Гордеев назвал завод «первой ласточкой цифровой экономики России». Инвестиции в производство составили около 7 млрд руб. Мощность предприятия — 80 т готовой продукции в сутки или до 30 тыс. т в год. Согласно собственным данным, завод является уникальным не только в России, но и Европе, так как весь технологический процесс выполняют роботы. По оценке «Черкизово», новая площадка обеспечит более 30% всего российского производства сырокопченых колбас.



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Производство сырого молока в 2018 году вновь покажет положительную динамику и в России, прогнозирует Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США. Если в предыдущем прогнозе, выпущенном в декабре, американские аналитики ожидали снижения с 30,6 млн т до 30,55 млн т (без учета Крыма), то в июльском обзоре указан рост на 100 тыс. т до 30,7 млн т. В 2017 году производство сырого молока всех видов в России выросло на 1,4% после падения на 0,1% в 2016-м, в том числе производство товарного молока выросло на 500 тыс. т. В этом году прирост по товарному молоку составит еще примерно столько же, прогнозирует исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. При этом если бы не снижение цен, наблюдавшееся на внутреннем рынке в первой половине года, динамика производства могла бы быть выше.



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ПОВТОРЕНИЕ НЕДЕЛИ





Группа «Русагро» сообщила о вспышке африканской чумы свиней на своем репродукторе в Белгородской области. Из-за вынужденной остановки работы площадки на ней проведут капитальный ремонт. Это второй за год случай АЧС в холдинге, первый раз вирус был занесен на откормочный комплекс в сентябре 2017 года, тогда компания уничтожила 17,5 тыс. свиней.



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Продукты с растительными жирами отделят на полке от молочных

Минпромторг разработал проект постановления правительства, запрещающий продажу продуктов с растительными жирами на одной полке с молочными. Как говорится в пояснительной записке к проекту, эта мера «упростит выбор потребителями молочной продукции при осуществлении покупок». Сейчас на прилавках магазинов продукты, произведенные с замещением молочного жира, располагаются вместе с традиционными молочными продуктами. Введение в заблуждение потребителей приобрело уже массовый характер, поэтому ситуация требует вмешательства на законодательном уровне, констатирует гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова.



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Инвестор вложит 5 млрд рублей в переработку льна в Тульской области

Компания «Родниковое поле» намерена реализовать на территории Тульской области проект по выращиванию и переработке льна общей стоимостью 5 млрд руб. Проект предполагает производство элитных семян льна, выращивание льна на территории Тульской области и открытие 10 заводов по его переработке. По словам гендиректора компании Сергея Бочарова, расчетный срок реализации проекта — пять лет. В этом году «Родниковое поле» засеяла первые 320 га льном-долгунцом в Тульской области. За счет вертикальной интеграции инвесторы смогут избежать проблем с нехваткой сырья, отмечают эксперты. Остается открытым лишь один вопрос — сбыт готовой продукции, спрос на которую в России невелик.



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