Самое интересное за неделю с 30 июля по 5 августа

Вклад АПК в рост экономики будет нулевым

По итогам этого года темп увеличения сельхозпроизводства замедлится на фоне высокой базы прошлого года, и вклад сельского хозяйства в рост экономики будет на уровне нуля, оценило Минэкономразвития в июльском обзоре. Тормозом отрасли станет растениеводство: по прогнозу ведомства, урожай зерновых и зернобобовых агрокультур снизится с рекордных 135,4 млн т в прошлом году до 113−115 млн т. Эксперты называют и более низкие показатели.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





Участники рынка жалуются на проблемы с доставкой зерна в порты Прибалтики, поскольку РЖД согласовывает лишь около 30% заявок. Союз обратился с письмом к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой разобраться в ситуации.



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В России принят закон об органической продукции

Президент Владимир Путин подписал закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ, который дорабатывался и согласовывался в течение пяти лет, начнет действовать с начала 2020 года. Отрасли нужен переходный период, поскольку сейчас даже сертифицировать производителей органики некому — в стране есть лишь одна аккредитованная сертификационная компания.



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Убыток «Мираторга» в производстве говядины превысил 2 млрд рублей

Входящая в «Мираторг» «Брянская мясная компания», которая реализует проект по производству говядины, завершила 2017 год с чистым убытком в 2,4 млрд руб. против прибыли в 9,46 млрд руб. годом ранее. Такой показатель может быть результатом сокращения субсидий, перераспределения прибыли на погашение кредитов других компаний холдинга, а также ростом издержек на фоне расширения производства, предполагают эксперты.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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«ЭкоНива» начала подготовку к IPO

Немецкая Ekosem-Agrar — материнская компания холдинга «ЭкоНива», крупнейшего производителя сырого молока в России — начала подготовку к первичному размещению акций на бирже (IPO). Оно может состояться в середине осени во Франкфурте. Компании нужны средства для расширения производства, в том числе переработки молока, чтобы увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью.



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Пшеница подорожала до трехлетнего максимума

Средние экспортные цены на российскую пшеницу (FOB, глубоководные порты, протеин 12,5%) выросли на $9 до $216,5/т. Это максимальный уровень с декабря 2014 года. Средние цены внутри страны тоже продолжают укрепляться вслед за мировым. Повышение связано с регулярными обновлениями негативных прогнозов урожая зерна.



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ПРОГНОЗ НЕДЕЛИ





В июле экспорт зерна составил рекордные для этого месяца 4,73 млн т, что на 79% больше, чем год назад. В ближайшие месяцы темпы вывоза будут оставаться высокими, поскольку мировые цены растут, и рентабельность внешних продаж хорошая. Однако во второй половине сезона отгрузки начнут замедляться на фоне снижения урожая.



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Александр Ткачев: «Хватит мне уже мотаться по стране»

Бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе встречи с сотрудниками «Агрокомплекса» имени своего отца, рассказал, что сам попросил руководство страны об уходе из политики. Он решил вернуться в семейное предприятие и, пока есть силы и возможность, посвятить себя малой родине. В «Агрокомплексе» Ткачев возглавил совет директоров, сменив на этом посту своего зятя Романа Баталова.



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Производитель водки Beluga покупает винодельческое хозяйство

Beluga Group, один из крупнейших в России производитель водки и ликеро-водочных изделий, покупает винодельческое хозяйство «Вилла Романов» в Краснодарском крае. Компания контролирует 1 тыс. га сельхозземель, в том числе 231 га занято виноградниками, также у нее есть винодельня мощностью 2,5 млн бутылок в год и туристический комплекс. Покупка «Вилла Романов» позволит Beluga Group выйти в новый сегмент бизнеса — производство премиальных тихих и игристых вин из собственного винограда.



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