Самое интересное за неделю с 6 по 12 августа

ВТБ получил 22% «Новороссийского комбината хлебопродуктов»

Группа ВТБ в августе стала владельцем 22,25% акций «Новороссийского комбинат хлебопродуктов» (НКХП), говорится в финансовой отчетности группы. Как пояснила представитель банка, доля получена в собственность в ходе урегулирования кредита как залоговое имущество. Капитализация НКХП на Мосбирже по состоянию на утро 10 августа составляла 13,96 млрд руб., таким образом стоимость 22,25% акций может составлять 3,1 млрд руб. К сделке с ВТБ, очевидно, привела ситуация вокруг активов группы «Сумма», уверены эксперты. 50,99% НКХП принадлежит «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), в которой 50% минус 1 акция владеет группа «Сумма» Зиявудина Магомедова. Также Магомедов ранее контролировал пакет в 18,5% в НКХП через кипрскую фирму.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





Из-за африканской чумы свиней (АЧС) Калининградская область осталась почти без свинины. Крупнейший производитель региона — RBPI — должен уничтожить 111 тыс. животных и подозревается в сокрытии вспышки заболевания. Эксперты не раз предупреждали, что нужно принимать жесткие меры для борьбы с распространением вируса, чтобы не потерять отрасль с многомиллиардными инвестициями.



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Российская пшеница за неделю резко подорожала

На предыдущей неделе экспортные цены на российскую пшеницу продолжили активный рост, увеличившись сразу на $15 до $231,5 за тонну, максимума с конца 2014 года, подсчитал аналитический центр «СовЭкон». Аналогичную динамику приводит в своем обзоре и Минсельхоз России: по его оценке, ко 2 августа цены увеличились на $15, до $230 за тонну. По словам директора «СовЭкона» Андрея Сизова, активный рост продолжается уже третью неделю подряд вслед за повышательной динамикой мировых бирж на фоне обеспокоенности по поводу урожая в Европе. Аналитическая компания «ПроЗерно» называет стартовые мировые цены на зерно беспрецедентно высокими, при этом «перспективы ценового развития остаются все еще позитивными».



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«Магнит» строит еще 60 гектаров теплиц

«Магнит» возводит в Краснодарском крае второй тепличный комплекс общей площадью около 60 га. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании, предприятие будет специализироваться на производстве томатов. По информации администрации Тихорецкого района Краснодарского края, общий объем инвестиций в проект составляет 12,6 млрд руб. Первый этап строительства предполагается завершить уже в этом году. После реализации проекта «Магнит» может стать вторым в России производителем тепличных овощей после «Эко-Культуры».



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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«Русагро» купила свинокомплекс и бойню в Белгородской области

Группа «Русагро», третий в стране производитель свинины по итогам прошлого года и № 10 В рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса, сообщила о закрытии сделки по покупке компании «КапиталАгро» и одноименного торгового дома в Белгородской области. Стоимость покупки составила 1,8 млрд руб., чистый долг приобретенных компаний — 1,9 млрд руб. В периметр сделки входят комплексы с 10,4 тыс. свиноматок и убойное производство мощностью 400 тыс. свиней в год. Комплекс «КапиталАгро» был открыт в октябре 2010 года и, по собственным данным компании, ее специалисты первыми в России изучили и адаптировали под современные условия технологию производства мраморной свинины. В результате сделки «Русагро» рассчитывает увеличить свою долю на рынке полутуш, крупного куска и потребительской продукции.



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Сезон переработки сахарной свеклы стартовал с опозданием

Первые российские сахарные заводы приступили к переработке свеклы нового урожая. Так, на юге России первый сахар в начале августа произведен на Новокубанском, Гулькевичском и Курганинском заводах, в центре — на Ливенском заводе. Как сообщил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов, в сезоне-2018/19 большинство заводов будут запускаться на одну-две недели позже обычного. Это связано с запоздалым севом сахарной свеклы, отставшим в среднем на одну-три недели из-за погодных условий. Также влияют погодные условия в период роста растений. По данным Союзроссахара, к 1 августа в среднем по стране масса корня сахарной свеклы была на 4% меньше прошлогодней, масса ботвы — на 23%.



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СТАРТ НЕДЕЛИ





В России начался сев озимых. Из-за раннего старта уборочной кампании посевная также сдвинулась. По плану Минсельхоза, площадь озимых зерновых под урожай 2019 года составит 17,2 млн га — на 90 тыс. га больше, чем в прошлом году. Эксперты допускают, что плановый уровень может быть превышен.



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Мясопереработчики прогнозируют рост цен на колбасу

Российские мясопереработчики предупредили о предстоящем подорожании колбасы и мясных полуфабрикатов в связи с резким повышением цен на сырье. Как рассказала «Агроинвестору» эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова, рост цен наблюдается с весны: если в начале марта лопатка в оптовом звене стоила меньше 200 руб./кг, то сейчас — 260−270 руб./кг, цены на свиную шею, в свою очередь, доходят до 350 руб./кг против 250 руб./кг в начале марта. «Из разговоров с мясопереработчиками видно, что многие пока еще стараются удерживать цены на старом уровне, однако это становится все сложнее», — заметила Кудрякова. В результате удорожания сырья производство колбас и полуфабрикатов стало убыточным, подтверждает гендиректор «Русагро» Максим Басов. Однако гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов напоминает, что в прошлом бывали периоды, когда цены на мясо достигали аналогичного уровня. По его прогнозу, снижение цен начнется уже в ближайшее время.



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Amazone на 35% увеличит реализацию производимой в России техники

«Amazone Евротехника» — российский завод европейского производителя прицепных и навесных агромашин Amazone — в 2018 году на 35% увеличит выручку от реализации техники, локализованной в России. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор предприятия Вадим Смирнов. По его словам, в 2017 году компания продала такой техники на 3,8 млрд руб. с НДС, а в этом планирует на 5,2 млрд руб. «Пять лет назад 50% машин мы собирали здесь и столько же — импортировали, — сравнивает он. — Сейчас 98% годовой выручки «Евротехники» — это уже продажи глубоко локализованных экземпляров». Согласно действующей стратегии развития сельхозмашиностроения до 2030 года, в этом году предусмотрен рост производства сельхозтехники в России на 15%. Однако будет ли он — вопрос.



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