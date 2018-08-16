Гендиректором «Росагролизинга» стал бывший топ-менеджер «Промсвязьбанка»

Новым гендиректором «Росагролизинга» на пять лет назначен Павел Косов, говорится в распоряжении Росимущества. Согласно документу, полномочия Валерия Назарова, занимавшего должность главы «Росагролизинга» с 2010 года, прекращены. Ранее Косов входил в состав совета директоров компании, а также занимал пост советника в правлении «Промсвязьбанка».



Павел Косов родился 23 марта 1976 В Москве, окончил Финансовую академию при правительстве по специальности «мировая экономика». В 1995 году начал карьеру в банковском секторе с работы в Национальном Резервном Банке. В 1997-м перешел в ВЭБ, где его отец — Николай Косов — вскоре стал первым заместителем председателя и занимал эту должность до 2012 года. Косов-младший в 2002-м ушел из ВЭБа в ВТБ на позицию заместителя начальника казначейства. В 2004 году стал вице-президентом и руководил департаментом строительных проектов, затем стал старшим вице-президентом. На своем посту он курировал вопросы финансирования строительных компаний и девелоперских проектов. В феврале этого года Косов ушел из ВТБ в «Промсвязьбанк», где возглавил блок корпоративного бизнеса.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев был одним из топ-менеджеров ВТБ с 2004 по 2010 год, то есть немало проработал в одной команде с Косовым. Представляя нового руководителя сотрудникам «Росагролизинга», Патрушев отметил его профессионализм в решении сложных и разноплановых задач. Значительный опыт работы Косова в финансовом секторе и широкий спектр задач, которые ему приходилось решать, позволят выстраивать эффективную работу по технической и технологической модернизации АПК с помощью инструментов лизинга, уверен глава Минсельхоза.



Сумма активов «Росагролизинга» на конец 2017 года оценивалась почти в 61,6 млрд руб., уставной капитал — 83,46 млрд руб., накопленный убыток составлял 29,4 млрд руб., почти не изменившись по сравнению с концом 2016-го, следует из годового отчета компании. Чистый финансовый доход от лизинга за вычетом резерва снизился с 5 млрд руб. в 2016 году до 3 млрд руб. в прошлом, зато компания получила 3,3 млн руб. прибыли против 484,2 млн руб. убытка годом ранее.

