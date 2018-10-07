Самое интересное за неделю с 1 по 7 октября

«Русагро» Вадима Мошковича получит контроль над холдингом «Солнечные продукты» Владислава Бурова. Как говорится в пресс-релизе «Русагро», группа приобретает право на покупку контрольного пакета акций, а в 2019 году намерена произвести слияние активов. Причина продажи активов «Солнечных продуктов» - сложные времена, говорится в письме Бурова сотрудникам. «Солнечные продукты» занимают второе место по переработке подсолнечника с долей рынка 14%, доля «Русагро» в прошлом году составляла 4%. При этом «Русагро» является крупнейшим производителем фасованного маргарина с долей рынка 44%, «Солнечные продукты» находятся по этому показателю на втором месте с 25%. В 2017-м «Солнечные переговоры» вели переговоры об объединении с крупнейшим российским переработчиком подсолнечника — холдингом «Юг Руси», однако сделка так и не состоялась.



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Цитата недели





Россельхознадзор обратился в суд с требованием приостановить на срок до 90 суток работу Петелинской птицефабрики, входящей в группу «Черкизово», и реализацию ее продукции. Основанием для этого стало повторное обнаружение сальмонелл и листерий в частях бройлеров в розничной продаже. Правда, глава службы уверен, что вопрос будет урегулирован в рабочем порядке и компания заплатит штраф — 0,7-1 млн руб.



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Россельхозандзор предупредил о возможной приостановке деятельности примерно 30 компаний — владельцев погрузочных площадок зерна, расположенных в Краснодарском крае и Ростовской области. Как говорится в сообщении, служба озабочена их карантинным фитосанитарным состоянием. Таким образом временное прекращение работы может грозить примерно половине компаний: если повторная проверка вновь выявит нарушения, то ведомство будет обращаться в суд, пояснила «Агроинвестору» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. На Краснодарский край и Ростовскую область приходится основной объем зерна, поступающего из России на экспорт.



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Лидер мясного рынка арендует часть активов «Белой птицы»

«Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, может взять в аренду часть площадок «Белой птицы» бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Об этом сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с ходом переговоров, и подтвердил «Агроинвестору» источник на рынке. По их словам, речь идет о белгородском цехе «Белой птицы», выпускающем полуфабрикаты для сетей быстрого питания мощностью 20 тыс. т продукции в год. В основном она поставляется в сеть питания KFC. Кроме того, «Черкизово» планирует арендовать курскую птицефабрику «Белой птицы» годовой мощностью более 100 тыс. т мяса в год.



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Правительство хочет сократить господдержку АПК

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2019 год и 2020-2021 годы. Как следует из пакета документов, финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства на 2019 год, как и предполагалось ранее, заложено в размере 241,4 млрд руб. Это на 987,5 млн руб. меньше, чем было прописано в бюджете на текущий год, и на 11,8 млрд руб. ниже, чем в фактической сводной бюджетной росписи на 1 сентября 2018-го. Однако аграрный комитет Госдумы рассчитывает, что в ходе рассмотрения проекта бюджета объем средств, выделенных на АПК, будет пересмотрен.



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Производство сахара выходит на пиковые объемы

В России все 75 сахарных заводов приступили к переработке сахарной свеклы урожая 2018 года, и производство выходит на пиковые объемы. Как рассказал ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов, суточный выпуск сахара в этом сезоне обновит исторический рекорд и, как ожидается, приблизится к уровню около 60 тыс. т. По данным Минсельхоза, на текущий момент в России убрано более половины посевов сахарной свеклы, урожайность ниже прошлогодней на 15%. Нынешний сезон переработки сахарной свеклы продлится по меньшей мере до начала февраля 2019 года.



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Предложение недели





Минсельхоз внес в правительство поправки к законопроекту депутата Госдумы Ирины Яровой о запрете ретейлерам возвращать непроданные товары поставщикам. Они предполагают полный запрет на возврат товаров со сроком годности до 20 дней включительно. Депутаты хотят запретить сетям возвращать социально значимые продукты со сроком годности до десяти дней. Национальная мясная ассоциация, в свою очередь, предлагает запретить возврат продукции со сроком хранения до 30 дней.



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«ЭкоНива» Штефана Дюрра, крупнейший производитель сырого молока в России, купила башкирское АО «Племенной завод им. М. Горького». Как говорится в материалах торгов, проведенных «ВЭБ Капиталом» 3 октября, 100% акций предприятия за 38 млн руб. приобрело ООО «Новая Нива», совладельцем которой является один из топ-менеджеров «ЭкоНивы». Ранее «ЭкоНива» заявляла о планах возведения на территории Башкирии трех животноводческих комплексов. Как сообщало в мае правительство республики, группа рассматривает вопрос о создании в юго-западных районах региона кластера молочного направления на 11,6 тыс. голов дойного стада.



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Урожай зерна превысил 100 млн тонн

К 1 октября в России намолочено 100,4 млн т зерна в бункерном весе, зерновые и зернобобовые агрокультуры убраны с 38,9 млн га или 86,7% площадей, следует из оперативных данных Минсельхоза. В 2017 году к этой дате урожай составлял 124,3 млн т в первоначально оприходованном весе, средняя урожайность на текущий момент уступает прошлогодней на 4,3 ц/га или на 14%. В том числе пшеницы нового урожая к началу октября произведено 68,3 млн т, в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском округах убрано 99% посевов. Ячмень в России обмолочен с 94% уборочных площадей, кукуруза на зерно — с 38%. Последний прогноз Минсельхоза по урожаю в нынешнем году — 105 млн т в зачетном весе.



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