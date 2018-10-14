Самое интересное за неделю с 8 по 14 октября

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в рамках выставки «Золотая осень-2018» представил новый проект «Экспорт продукции АПК», подготовленный в рамках реализации «майского указа» об увеличении агроэкспорта до $45 млрд к 2024 году. Всего на выполнение комплекса мероприятий будет выделено 350 млрд руб. в течение шести лет. Большая часть средств — более 290 млрд руб. — будет направлена на создание новой товарной массы за счет развития льготного кредитования предприятий и мелиорации. Свыше 30 млрд руб. выделенных на нацпроект средств планируется потратить на экспортно-ориентированную агрологистику, еще 18 млрд руб. — на мероприятия по устранению внешнеторговых барьеров. Проект получил одобрение президиума совета при президенте, его реализация начнется со следующего года.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





По данным Минсельхоза, с учетом предварительных решений, в 2019 году объем господдержки на реализацию госпрограммы развития АПК составит 302,2 млрд руб. Глава кабмина обещал, что будут сохранены все имеющиеся меры поддержки отрасли, правда, агроведомство уже объявило о предстоящих корректировках и изменениях подходов к субсидированию.



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Агрохолдинг Олега Дерипаски вложит 1,7 млрд рублей в селекционный центр

Агрохолдинг «Кубань» (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски) планирует построить в Краснодарском крае селекционно-генетический центр КРС стоимостью 1,7 млрд руб. Центр будет рассчитан на 1,2 тыс. коров, его строительство позволит ускоренно получить методом эмбриотрансфера коров голштинской породы с потенциалом до 12 тыс. кг молока в год. По словам гендиректора агрохолдинга Леонида Рагозина, строительство центра позволит компании в среднесрочной перспективе заменить собственное поголовье и развить продажу КРС как в России, так и в странах ЕАЭС. Сейчас Россия примерно на 40% зависит от импортного племенного генетического материала, констатирует исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов.



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«Мираторг» подал в ФАС ходатайство о приобретении доли в уставном капитале ООО «РАВ Агро-Орел», принадлежащем чешской PPF Group. Как говорится в сообщении ведомства, ходатайство поступило 2 октября. «РАВ Агро-Орел» входит в холдинг «РАВ Агро», находящийся на 41-м месте крупнейших российских латифундистов. Земельный банк холдинга — 111 тыс. га, из которых 36,4 тыс. га расположены в Орловской области. Исходя из средней стоимости сельхозземли в Орловской области в 50 тыс. руб./га., «Мираторг» может заплатить за актив коло 1,8 млрд руб. Представитель «Мираторга» информацию о готовящейся сделке комментировать отказался.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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Агрохолдинг Владимира Евтушенкова расширяет производство молока

Агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, вернулся к проекту строительства молочно-товарной фермы в Ростовской области. Строительство фермы на 7 тыс. голов КРС, в том числе 3 тыс. фуражных коров, предполагается начать уже в этом году. Объем инвестиций составит около 2 млрд руб., к 2022 году валовой надой составит 33 тыс. т молока в год при средней производительности коров около 11 тыс. л в год. Такой средний надой — очень хороший показатель, которого могут достичь только опытные производители, имеющие генетический потенциал КРС, кормовую базу, технологии и современные подходы в уходе за животными, отмечают эксперты. По данным Росстата, по итогам 2017 года средний по стране надой молока на одну корову составлял 5,6 тыс. л.



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Совладельцы «Суммы» продали долю в Новороссийском порту

«Транснефть» получила контрольный пакет акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП), крупнейшего портового оператора России. Как говорится в пресс-релизе компании, у группы «Сумма» арестованных братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых приобретены 50% в совместном предприятии Novoport Holding, владеющем 50,1% в НМТП. Таким образом, «Транснефть» увеличила свою долю в НМТП до 60,6%. Еще 20% НМТП находится у Росимущества, остальные акции — у миноритариев. Стоимость сделки составила $750 млн. Представитель «Суммы» лишь отметил РБК, что сделка была заключена «на рыночных условиях».



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ДИСБАЛАНС НЕДЕЛИ





По итогам сентября оптовые цены на мясо бройлеров в России достигли максимальных значений за историю наблюдений. Если в августе отмечалось некоторое снижение цен и их стабилизация, то в течение сентября тушка цыпленка-бройлера в крупном оптовом звене подорожала на 8,5% до рекордных 123-128 руб./кг.



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Сибирь нагнала прошлогодний темп уборки пшеницы

По данным Минсельхоза, к 11 октября пшеница в России обмолочена с 25,8 млн га или 97% уборочных площадей. В том числе в Центре страны агрокультура собрана на 99,8%, в Поволжье — на 99,5%, на Юге — на 99,4%. Работы завершаются на Урале, где убрано 96% посевов, а также в Сибири (90%). При этом Сибирь отыграла отставание от прошлогоднего темпа уборки. «Погода, которая весной привела к серьезным задержкам сева, подыграла аграриям в конце сентября и в первой декаде октября, отмечают аналитики «СовЭкона». В Алтайском крае, крупнейшем производителе пшеницы в Сибири, уборочная кампания уже проведена на 99,5%.



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Виталий Шеремет, КПМГ: «На международных рынках у нас не будет защитного продэмбарго»

Увеличить объемы экспорта сельхозсырья и продовольствия до плановых $45 млрд к 2024 году будет непросто, признают эксперты и участники рынка. Без помощи государства, совершенствования логистики и перехода от вывоза сырья к поставкам продукции с добавленной стоимостью добиться более чем двукратного роста не удастся. О том, что и куда мы можем продавать, как обратить внимание потенциальных импортеров на нашу продукцию, и о главных вызовах, которые стоят перед отраслью, «Агроинвестору» рассказал руководитель Центра компетенций в АПК компании КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет.



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