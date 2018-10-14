Самое интересное за неделю с 8 по 14 октября

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в рамках выставки «Золотая осень-2018» представил новый проект «Экспорт продукции АПК», подготовленный в рамках реализации «майского указа» об увеличении агроэкспорта до $45 млрд к 2024 году. Всего на выполнение комплекса мероприятий будет выделено 350 млрд руб. в течение шести лет. Большая часть средств — более 290 млрд руб. — будет направлена на создание новой товарной массы за счет развития льготного кредитования предприятий и мелиорации. Свыше 30 млрд руб. выделенных на нацпроект средств планируется потратить на экспортно-ориентированную агрологистику, еще 18 млрд руб. — на мероприятия по устранению внешнеторговых барьеров. Проект получил одобрение президиума совета при президенте, его реализация начнется со следующего года.
По данным Минсельхоза, с учетом предварительных решений, в 2019 году объем господдержки на реализацию госпрограммы развития АПК составит 302,2 млрд руб. Глава кабмина обещал, что будут сохранены все имеющиеся меры поддержки отрасли, правда, агроведомство уже объявило о предстоящих корректировках и изменениях подходов к субсидированию.
Агрохолдинг «Кубань» (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски) планирует построить в Краснодарском крае селекционно-генетический центр КРС стоимостью 1,7 млрд руб. Центр будет рассчитан на 1,2 тыс. коров, его строительство позволит ускоренно получить методом эмбриотрансфера коров голштинской породы с потенциалом до 12 тыс. кг молока в год. По словам гендиректора агрохолдинга Леонида Рагозина, строительство центра позволит компании в среднесрочной перспективе заменить собственное поголовье и развить продажу КРС как в России, так и в странах ЕАЭС. Сейчас Россия примерно на 40% зависит от импортного племенного генетического материала, констатирует исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов.
«Мираторг» подал в ФАС ходатайство о приобретении доли в уставном капитале ООО «РАВ Агро-Орел», принадлежащем чешской PPF Group. Как говорится в сообщении ведомства, ходатайство поступило 2 октября. «РАВ Агро-Орел» входит в холдинг «РАВ Агро», находящийся на 41-м месте крупнейших российских латифундистов. Земельный банк холдинга — 111 тыс. га, из которых 36,4 тыс. га расположены в Орловской области. Исходя из средней стоимости сельхозземли в Орловской области в 50 тыс. руб./га., «Мираторг» может заплатить за актив коло 1,8 млрд руб. Представитель «Мираторга» информацию о готовящейся сделке комментировать отказался.
Агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, вернулся к проекту строительства молочно-товарной фермы в Ростовской области. Строительство фермы на 7 тыс. голов КРС, в том числе 3 тыс. фуражных коров, предполагается начать уже в этом году. Объем инвестиций составит около 2 млрд руб., к 2022 году валовой надой составит 33 тыс. т молока в год при средней производительности коров около 11 тыс. л в год. Такой средний надой — очень хороший показатель, которого могут достичь только опытные производители, имеющие генетический потенциал КРС, кормовую базу, технологии и современные подходы в уходе за животными, отмечают эксперты. По данным Росстата, по итогам 2017 года средний по стране надой молока на одну корову составлял 5,6 тыс. л.
«Транснефть» получила контрольный пакет акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП), крупнейшего портового оператора России. Как говорится в пресс-релизе компании, у группы «Сумма» арестованных братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых приобретены 50% в совместном предприятии Novoport Holding, владеющем 50,1% в НМТП. Таким образом, «Транснефть» увеличила свою долю в НМТП до 60,6%. Еще 20% НМТП находится у Росимущества, остальные акции — у миноритариев. Стоимость сделки составила $750 млн. Представитель «Суммы» лишь отметил РБК, что сделка была заключена «на рыночных условиях».
По итогам сентября оптовые цены на мясо бройлеров в России достигли максимальных значений за историю наблюдений. Если в августе отмечалось некоторое снижение цен и их стабилизация, то в течение сентября тушка цыпленка-бройлера в крупном оптовом звене подорожала на 8,5% до рекордных 123-128 руб./кг.
По данным Минсельхоза, к 11 октября пшеница в России обмолочена с 25,8 млн га или 97% уборочных площадей. В том числе в Центре страны агрокультура собрана на 99,8%, в Поволжье — на 99,5%, на Юге — на 99,4%. Работы завершаются на Урале, где убрано 96% посевов, а также в Сибири (90%). При этом Сибирь отыграла отставание от прошлогоднего темпа уборки. «Погода, которая весной привела к серьезным задержкам сева, подыграла аграриям в конце сентября и в первой декаде октября, отмечают аналитики «СовЭкона». В Алтайском крае, крупнейшем производителе пшеницы в Сибири, уборочная кампания уже проведена на 99,5%.
Увеличить объемы экспорта сельхозсырья и продовольствия до плановых $45 млрд к 2024 году будет непросто, признают эксперты и участники рынка. Без помощи государства, совершенствования логистики и перехода от вывоза сырья к поставкам продукции с добавленной стоимостью добиться более чем двукратного роста не удастся. О том, что и куда мы можем продавать, как обратить внимание потенциальных импортеров на нашу продукцию, и о главных вызовах, которые стоят перед отраслью, «Агроинвестору» рассказал руководитель Центра компетенций в АПК компании КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет.