Самое интересное за неделю с 15 по 21 октября

Cargill запустила в Волгоградской области маслоэкстракционный завод мощностью 640 тыс. т подсолнечника в год. Инвестиции в проект превысили 10 млрд руб., сообщила компания. Предприятие будет выпускать 260 тыс. т подсолнечного масла и 240 тыс. т шрота. Примерно треть продукции планируется поставлять на внутренний рынок, остальное отгружать на экспорт, уточнил «Агроинвестору» представитель Cargill Андрей Лян. Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на церемонии запуска отметила, что Минсельхоз возлагает большие надежды на Cargill относительно повышения показателей агроэкспорта.



Подробнее



ЦИТАТА НЕДЕЛИ





В этом году через биржу из госфонда продали 500 тыс. т зерна. С 23 октября Минсельхоз и Национальная товарная биржа возобновят торги. Планируется реализовать 1,5 млн т пшеницы, ржи и ячменя, закупленных в интервенционный фонд в 2008—2016 годах. В приоритете — поставки на внутренний рынок, но также в торгах могут участвовать экспортеры.



Подробнее



Холдинг «Эко-культура», один из крупнейших инвесторов в тепличное овощеводство, намерен выйти на новые рынки. Как сообщил «Агроинвестору» вице-президент по стратегии и маркетингу компании Сергей Фоменков, холдинг запускает в Ставропольском крае крупный садоводческий проект. По словам Фоменкова, для развития интенсивного садоводства компания приобрела сады в предместье Минеральных вод. Их площадь — 1 тыс. га. «Сейчас идет рекультивация почвы и раскорчевка старых деревьев, готовим площадку на 300 га для высаживания саженцев в 2019 году», — рассказал Фоменков. Стартовый объем инвестиций на 2019 год составит более 5,6 млрд руб. В 2020—2021 годах в планах компании увеличить сад еще на 400 га.



Подробнее



«ЭкоНива» Штефана Дюрра подала в ФАС ходатайство о приобретении активов агропромышленной компании «Конек-Горбунок», обрабатывающей более 20 тыс. га в Курской области. Как говорится в сообщении ведомства, «ЭкоНива» намерена приобрести ООО «Конек-Горбунок», занимающееся растениеводством, а также сахарный комбинат, в свое время принадлежавший холдингу «Иволга». В сезоне-2017/18 он переработал 213 тыс. т сахарной свеклы, произведя 28 тыс. т сахара. Мощности комбината обеспечиваются собственными сырьем агропромышленной компании: сахарной свеклой «Конек-Горбунок» засевает 5 тыс. га.



Подробнее



ЦИФРА НЕДЕЛИ





Подробнее



Тепличный комплекс из топ-10 выставлен на продажу

Группа «Авилон» Александра Варшавского ищет покупателя на тепличный комплекс «Агро-Инвест», рассказали «Коммерсанту» два топ-менеджера крупных профильных агрохолдингов. По их данным, предложения от «ВТБ Капитала», нанятого для ведения сделки, получили несколько участников рынка. «Агро-Инвест» управляет теплицами общей площадью 80 га в Калужской области, комплекс входит в топ-10 крупнейших российских предприятий по мощности производства овощей закрытого грунта. Продукция реализуются под брендом «Мое лето».



Подробнее



Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса в России, намерена приобрести у холдинга «Приосколье» производственные площадки в Белгородской области по выпуску инкубационного яйца. Как сообщила «Агроинвестору» представитель «Черкизово», компания планирует купить несколько производственных площадок ЗАО «Краснояружский бройлер». Предприятие рассчитано на содержание около 500 тыс. птиц, мощность комплекса составляет до 80 млн инкубационных яиц в год. Сделка позволит «Черкизово» полностью покрыть собственные потребности в инкубационном яйце, часть компания готова продавать другим участникам рынка.



Подробнее



ИНВЕСТИЦИИ НЕДЕЛИ





«Мираторг» в течение ближайших четырех-пяти лет вложит 27,5 млрд руб. в производство ягнятины. Планируется построить 12 ферм мощностью 71,2 тыс. т в живом весе в год. Половина продукции будет экспортироваться. Также холдинг инвестирует в увеличение производства говядины и свинины.



Подробнее



Экспорт подсолнечного масла в сезоне-2017/18 обновил рекорд

По итогам сезона-2017/18 Россия экспортировала рекордный объем подсолнечного масла. Как следует из данных ФТС, с сентября 2017 года по август 2018-го за рубеж было отгружено 2,3 млн т подсолнечного масла против 2,1 млн т сезоном ранее. Увеличение экспорта произошло несмотря на сокращение урожая подсолнечника в прошлом сезоне. Одна из причин — уменьшение внутреннего потребления масла в связи с вступлением в силу нового техрегламента. Также отгрузкам способствует устойчивый спрос на внешних рынках. В частности, в течение всего сезона российское подсолнечное масло активно закупал Египет, который в итоге стал крупнейшим его импортером.



Подробнее



Агропроизводство сократилось на 3,3%

Производство сельхозпродукции в России в сентябре снизилось на 6% к аналогичному месяцу 2017-го, до 1,1 трлн руб., сообщил Росстат. Падение наблюдается второй месяц подряд, при этом статистическое ведомство пересмотрело в сторону уменьшения показатель за август: если ранее сокращение АПК оценивалось в 10,8%, то сейчас — в 11,3%. Таким образом, по итогам третьего квартала сельхозпроизводство сократилось на 6,1%, а за январь-сентябрь — на 3,3%. Негативная динамика сельского хозяйства, по оценке Минэкономразвития, стала главным фактором замедления роста ВВП страны в третьем квартале 2018 года.



Подробнее

