 Фото: Russian Crop Production — 2018/19 — Агроинвестор
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Russian Crop Production — 2018/19
сентябрь 2018
Конференция Russian Crop Production — ведущая площадка для профессионалов растениеводства. На конференции соберутся до 250 компаний, контролирующих до 5 000 000 гектаров сельхозземель, крупнейшие агропроизводители, участники рынков техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений. Конференция проводится при официальной поддержке Минсельхоза России, а также влиятельных отраслевых объединений — Ассоциации «Росспецмаш», Российского зернового союза, Масложирового союза, Картофельного союза, а также Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).
VIII отраслевая бизнес-конференция, «Растениеводство в контексте глобальных технологических трендов»
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VIII отраслевая бизнес-конференция, «Растениеводство в контексте глобальных технологических трендов»

Стартовая панель. Модератор: Николай Лычёв, редакционный директор, проект «Агроинвестор»
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Стартовая панель. Модератор: Николай Лычёв, редакционный директор, проект «Агроинвестор»

Приветствие генерального партнера: Салис Каракотов, генеральный директор, «Щелково Агрохим»
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Приветствие генерального партнера: Салис Каракотов, генеральный директор, «Щелково Агрохим»

Евгений Купреев, заместитель директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, Минсельхоз России
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Евгений Купреев, заместитель директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, Минсельхоз России

Андрей Сизов, директор, аналитический центр «СовЭкон»
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Андрей Сизов, директор, аналитический центр «СовЭкон»

Юрий Чистяков, Советник директора, Центр оценки качества зерна
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Юрий Чистяков, Советник директора, Центр оценки качества зерна

Дмитрий Авельцов, заместитель директора, Аналитический центр Минсельхоза России
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Дмитрий Авельцов, заместитель директора, Аналитический центр Минсельхоза России

Генрих Арутюнов, директор по управлению цепями поставок, «Группа «Продо»
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Генрих Арутюнов, директор по управлению цепями поставок, «Группа «Продо»

Эксперт-панель. Прогнозы до конца года и на 2018/19 сельхозсезон
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Эксперт-панель. Прогнозы до конца года и на 2018/19 сельхозсезон

Дарья Снитко, руководитель, Центр экономического анализа Газпромбанка
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Дарья Снитко, руководитель, Центр экономического анализа Газпромбанка

Александр Корбут, вице-президент, Российский зерновой союз
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Александр Корбут, вице-президент, Российский зерновой союз

Светлана Малыш, аналитик аграрных рынков Черноморского региона, Thomson Reuters
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Светлана Малыш, аналитик аграрных рынков Черноморского региона, Thomson Reuters

Игорь Павенский, директор департамента стратегического маркетинга, Русагротранс
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Игорь Павенский, директор департамента стратегического маркетинга, Русагротранс

Владимир Петриченко, генеральный директор, «ПроЗерно»
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Владимир Петриченко, генеральный директор, «ПроЗерно»

Дмитрий Рылько, генеральный директор, ИКАР
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Дмитрий Рылько, генеральный директор, ИКАР

Панель «Ресурсы для растениеводства. Техника, удобрения, семена и СЗР»
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Панель «Ресурсы для растениеводства. Техника, удобрения, семена и СЗР»

Алексей Швейцов, коммерческий директор, Ростсельмаш
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Алексей Швейцов, коммерческий директор, Ростсельмаш

Армен Налбандян, генеральный директор, «Лилиани»
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Армен Налбандян, генеральный директор, «Лилиани»

Денис Максимкин, заместитель директора, ассоциация «Росспецмаш»
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Денис Максимкин, заместитель директора, ассоциация «Росспецмаш»

Дирк Зеелиг, председатель, Комитет по АПК Ассоциации европейского бизнеса
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Дирк Зеелиг, председатель, Комитет по АПК Ассоциации европейского бизнеса

Игорь Бруевич, генеральный директор, KWS Rus
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Игорь Бруевич, генеральный директор, KWS Rus

Александр Дащенко, директор, «АгроТерра Интегратор»
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Александр Дащенко, директор, «АгроТерра Интегратор»

Инна Скрытникова, руководитель специальных проектов, Фонд развития интернет-инициатив
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Инна Скрытникова, руководитель специальных проектов, Фонд развития интернет-инициатив

Digital-панель. Новые технологии, решения, подходы в растениеводстве
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Digital-панель. Новые технологии, решения, подходы в растениеводстве

Антон Хаймовский, генеральный директор, Exact Farming
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Антон Хаймовский, генеральный директор, Exact Farming

Егор Березовский, кандидат с.-х. наук, руководитель направления «Точное земледелие», Amazone
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Егор Березовский, кандидат с.-х. наук, руководитель направления «Точное земледелие», Amazone

Александр Следь, руководитель направления по цифровой трансформации сектора «Товары народного потребления», SAP CIS
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Александр Следь, руководитель направления по цифровой трансформации сектора «Товары народного потребления», SAP CIS

Алексей Трубников, член Общества почвоведов им. Докучаева; CEO, Agronote
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Алексей Трубников, член Общества почвоведов им. Докучаева; CEO, Agronote

Дмитрий Томилин, директор по развитию, группа компаний «Трио»
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Дмитрий Томилин, директор по развитию, группа компаний «Трио»

Вечерняя топ-панель аграрных операторов в сфере растениеводства
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Вечерняя топ-панель аграрных операторов в сфере растениеводства

Илья Строкин, директор практики по работе с компаниями сельскохозяйственного сектора России и стран СНГ, KPMG
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Илья Строкин, директор практики по работе с компаниями сельскохозяйственного сектора России и стран СНГ, KPMG

Светлана Барсукова, генеральный директор, «Агросила»
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Светлана Барсукова, генеральный директор, «Агросила»

Татьяна Губина, заместитель генерального директора, «Малино»
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Татьяна Губина, заместитель генерального директора, «Малино»

Вадим Ерыженский, заместитель генерального директора, «Продимекс»
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Вадим Ерыженский, заместитель генерального директора, «Продимекс»

Сергей Ляшко, коммерческий директор, «Эконива»
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Сергей Ляшко, коммерческий директор, «Эконива»

Сергей Чебаненко, генеральный директор, «Агрохолдинг «Энергомера»
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Сергей Чебаненко, генеральный директор, «Агрохолдинг «Энергомера»

Вопросы из зала
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Вопросы из зала

Неформальное общение
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Неформальное общение

VIII отраслевая бизнес-конференция, «Растениеводство в контексте глобальных технологических трендов»
Стартовая панель. Модератор: Николай Лычёв, редакционный директор, проект «Агроинвестор»
Приветствие генерального партнера: Салис Каракотов, генеральный директор, «Щелково Агрохим»
Евгений Купреев, заместитель директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, Минсельхоз России
Андрей Сизов, директор, аналитический центр «СовЭкон»
Юрий Чистяков, Советник директора, Центр оценки качества зерна
Дмитрий Авельцов, заместитель директора, Аналитический центр Минсельхоза России
Генрих Арутюнов, директор по управлению цепями поставок, «Группа «Продо»
Эксперт-панель. Прогнозы до конца года и на 2018/19 сельхозсезон
Дарья Снитко, руководитель, Центр экономического анализа Газпромбанка
Александр Корбут, вице-президент, Российский зерновой союз
Светлана Малыш, аналитик аграрных рынков Черноморского региона, Thomson Reuters
Игорь Павенский, директор департамента стратегического маркетинга, Русагротранс
Владимир Петриченко, генеральный директор, «ПроЗерно»
Дмитрий Рылько, генеральный директор, ИКАР
Панель «Ресурсы для растениеводства. Техника, удобрения, семена и СЗР»
Алексей Швейцов, коммерческий директор, Ростсельмаш
Армен Налбандян, генеральный директор, «Лилиани»
Денис Максимкин, заместитель директора, ассоциация «Росспецмаш»
Дирк Зеелиг, председатель, Комитет по АПК Ассоциации европейского бизнеса
Игорь Бруевич, генеральный директор, KWS Rus
Александр Дащенко, директор, «АгроТерра Интегратор»
Инна Скрытникова, руководитель специальных проектов, Фонд развития интернет-инициатив
Digital-панель. Новые технологии, решения, подходы в растениеводстве
Антон Хаймовский, генеральный директор, Exact Farming
Егор Березовский, кандидат с.-х. наук, руководитель направления «Точное земледелие», Amazone
Александр Следь, руководитель направления по цифровой трансформации сектора «Товары народного потребления», SAP CIS
Алексей Трубников, член Общества почвоведов им. Докучаева; CEO, Agronote
Дмитрий Томилин, директор по развитию, группа компаний «Трио»
Вечерняя топ-панель аграрных операторов в сфере растениеводства
Илья Строкин, директор практики по работе с компаниями сельскохозяйственного сектора России и стран СНГ, KPMG
Светлана Барсукова, генеральный директор, «Агросила»
Татьяна Губина, заместитель генерального директора, «Малино»
Вадим Ерыженский, заместитель генерального директора, «Продимекс»
Сергей Ляшко, коммерческий директор, «Эконива»
Сергей Чебаненко, генеральный директор, «Агрохолдинг «Энергомера»
Вопросы из зала
Неформальное общение
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