Russian Crop Production — 2018/19

Конференция Russian Crop Production — ведущая площадка для профессионалов растениеводства. На конференции соберутся до 250 компаний, контролирующих до 5 000 000 гектаров сельхозземель, крупнейшие агропроизводители, участники рынков техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений. Конференция проводится при официальной поддержке Минсельхоза России, а также влиятельных отраслевых объединений — Ассоциации «Росспецмаш», Российского зернового союза, Масложирового союза, Картофельного союза, а также Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).