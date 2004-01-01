В конкурсе приняли участие ведущие мировые производители сельскохозяйственной техники и оборудования — 43 флагмана в области сельхозмашиностроения представили 74 инновационные разработки и технических решения - рекордное количество компаний и новинок.

Конкурсные образцы были оценены по строгим критериям: значение инновации для практики, преимущества для экономики предприятия и баланса трудовых ресурсов, повышение эффективности и экологической безопасности, повышение плодородия почвы, влияние на безопасность и облегчение труда.

По итогам голосования были присуждены 4 золотых и 15 серебряных медалей.

Победителями Конкурса инновационной техники АГРОСАЛОН, получившими золотые медали, стали самые значимые разработки этого года: самоходный свеклоуборочный комбайн ROPA Tiger 6 от ROPA Fahrzeug — und Maschinenbau GmbH, система сенсорных форсунок AmaSpot компании AMAZONEN-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, управление круговыми машинами FieldNET от «Линдсэй Корпорэйшн» и прецизионный гусеничный ход трактора Versatile 460 Delta Track компании «КЗ «Ростсельмаш».

Золотой медалью был отмечен самый мощный свеклоуборочный комбайн ROPA Tiger 6 с двигателем до 768 л. с. за совмещение последних достижений инженерной мысли в одной машине ради достижения беспрецедентного уровня производительности и эффективности. Комбайн с рабочим объемом двигателя 16,2 литра и с системой впрыска топлива без рециркуляции отработавших газов обладает увеличенной на 142 л. с. (105 кВт) мощностью. Новый дизайн машины объединяет в себе уникальную гидравлическую систему шасси с улучшенной защитой почвы и автоматической системой выравнивания на склоне. Модель будет впервые представлена на выставке АГРОСАЛОН.

Другой золотой призер — система сенсорных форсунок AmaSpot компании AMAZONEN-Werke H. В кооперации с фирмами Rometron и Agrotop, компания AMAZONE представила инновационную разработку в сфере дифференцированного внесения средств защиты растений! Интеллектуальная система сенсорных форсунок AmaSpot использует инфракрасные датчики GreenSense для определения наличия сорняков на поле и позволяет распределять препараты с высокой точностью, снижая их расход. AmaSpot была отмечена наградой за внедрение уникальной автоматизированной системы контроля дифференцированного внесения средств защиты растений на серийно-выпускаемой машине.

КЗ «Ростсельмаш» представил к номинации уникальную независимую подвеску опорных роликов с двумя степенями свободы. Золотой призер обеспечивает идеальное копирование поверхности верхнего слоя почвы, эффективно распределяя вес трактора по всему пятну контакта, повышает его тяговый потенциал и снижает уплотнение почвы. Система натяжения гусениц не требует обслуживания. Разработка получила заслуженную награду за внедрение не имеющей аналогов независимой подвески опорных роликов, обеспечивающей экологическую безопасность и непревзойденный комфорт без использования дополнительных средств амортизации.

Четвертое золото получила компания «Линдсэй Корпорэйшн» за инновационный контроллер, управляющий круговыми машинами FieldNET. Призер спроектирован для модификации существующих электрических круговых машин разных брендов. Разработка позволяет полностью удаленно контролировать и осуществлять мониторинг круговых машин и прочего оборудования, что позволяет производителям доступно, просто и удобно управлять оросительными ресурсами.

За выдающиеся разработки лауреатам были присуждены серебряные медали. Почетным «серебром» были отмечены 15 образцов, в числе которых:

Революционная патентованная 5D-система очистки зерноуборочного комбайна RSM-161 компании «КЗ « Ростсельмаш

Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М от «Пегас-Агро». Инновационная модель эффективно сочетает универсальность, проходимость и высокую рабочую скорость, а также обеспечивает высокую производительность вне зависимости от почвенных и погодных условий;

Уникальная Система OptiLine для оборотного плуга Diamant 11 компании Liken GmbH & Co KG, минимизирующая боковой увод трактора плугом за счет автоматической оптимизации центра тяги гидравлическим цилиндром. Инновация облегчает управление при вспашке, обеспечивает экономичность топлива до 10% и сокращает износ шин трактора плуга;

Сеялка Primera DMC 12001−2С производства «Евротехника АО» с новым бункером запорного типа, увеличенным до 13 000 л. Благодаря новшеству сократилось количество загрузок, что увеличило итоговую производительность, которая достигает 400 га в сутки при посеве сельскохозяйственных культур;

Пресс-подборщик тюковой крупнопакующий KRONE BiG Pack 870 HDP XC MultiBale от Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG, сочетающий в одной машине технологии высокой степени прессования HDP с механизмом разделения тюка на малые, отдельно увязанные блоки MultiBale;

Предпосевной культиватор КПК-6001 от « ПРОМАГРО

Автоматизированная весовая система FWS 2016 Fliegl TRACKER компании «Флигль Аграртехник ГмбХ» с возможностью сохранения информации о загрузке и выгрузке весовыми датчиками и компенсационным датчиком наклона, системным блоком, системой опознавания ТС и автоматизированным документированием полного цикла уборки урожая от поля до хранилища;

Компания « Клаас Восток CLAAS

Ассиметричная инжекторная двухфакельная форсунка IDTA — инновационное техническое решение Lechrer GmbH. направленное на повышение равномерности обработки растений средствами защиты и безопасности операторов опрыскивателей. В отличие от других распылителей, равномерно покрывает целевую поверхность;

Прицепная сеялка точного высева 3XL TWIN 816 «МатерМакк» осуществляет точный высев технических культур новейшим способом раскладки семян по принципу высева двухстрочечным способом — шахматным порядком, с сохранением высокого качества выполнения технологического процесса;

Väderstad AB разработал Tipo R 18 с/без навесным баком FH 2200. В комбинации плантера TPR19 с навесным баком удобрений FH 2200 посев свеклы и внесение удобрений происходит на высокой скорости, что увеличивает производительность в несколько раз;

AMAZONEN-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG была награждена за разработку индивидуальной подвески дисков бороны Catros+ 12003−2TS, обеспечивающей оптимальное копирование рельефа и, следовательно, высокое качество выполнения технологического процесса.

Посевной комплекс КП-9 компании «Белагромаш-Сервис им. В. М. Рязанова» используется для посева зерновых, бобовых и травяных культур по минимальной и нулевой технологии обработки почты. В агрегате внедрены решения, позволяющие значительно повысить производительность при посеве сельскохозяйственных культур;

Навесная селекционная сеялка ССН-7 ФГУП «Омского экспериментального завода» предназначена для точного рядового посева семян зерновых, зернобобовых, мелкосеменных и крупяных культур. Благодаря уникальной конструкции высевающего аппарата порция семян распределяется равномерно по всем рядкам делянки

Компания « Лилиани

В этом году новейшие модели техники оценивало международное жюри, в состав которого вошли крупные специалисты в области сельского хозяйства и сельхозмашиностроения, практики с богатым опытом работы в сфере АПК:

Шауэр Андреас, руководитель отдела самоходной техники VDMA;

Тилл Мейнель, декан факультета сельхозтехники и возобновляемой энергетики Технического университета г. Кельна (VDMA);

Петров Александр, генеральный директор ЗАО « Агротехмаш

Дмитриев Михаил, доцент Московского государственного Машиностроительного Университета (МАМИ), научный редактор журнала Agroreport;

Пронин Вячеслав, ответственный секретарь ТК 284 «Тракторы, машины сельскохозяйственные», Ассоциация « Росагромаш

Минаев Николай, технический директор ООО «Технодом»;

Бойко Александр, руководитель отдела технического обучения филиала корпорации «Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз, Инк»;

Зыков Алексей, исполнительный директор ООО «Амазоне»;

Балабанов Виктор, декан факультета «Процессы и машины в агробизнесе», зав. кафедрой «Технологии и машины в растениеводстве» РГАУ-МСХА им. К. А.Тимирязева, ПК 8 «Радионавигационные средства и системы управления в сельском хозяйстве»;

Андреев Алексей, заместитель главного редактора журнала «Новое сельское хозяйство»;

Хенке Ральф, менеджер по продукту КЛААС Восток

Милюткин Владимир, д. т.н., Профессор, заведующий кафедрой ОиАПП Самарской Государственной сельхозакадемии;

Кирюшин Сергей, директор Центра «Агротехнологии»;

Мельников Дмитрий, кандидат технических наук, бренд-менеджер АО « Петербургский тракторный завод

Рабочая Светлана, генеральный директор ООО «Ставропольагропромснаб»;

Иноземцев Дмитрий, директор департамента технического маркетинга КЗ « Ростсельмаш

Грифф Мирон, директор «САМТ-Фонд»;

Загинайлов Александр, руководитель департамента технического маркетинга CNH Industrial.

Все награжденные модели-победители являются рабочими или планируются к внедрению в массовое производство в нынешнем году.

Напоминаем Вам, что все награжденные модели техники должны быть представлены в рамках выставки АГРОСАЛОН!

Церемония вручения медалей и почетных дипломов независимого профессионального Конкурса инновационной техники АГРОСАЛОН состоится 5 октября в ходе торжественного вечера выставки.