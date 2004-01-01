Конкурсные образцы были оценены по строгим критериям: значение инновации для практики, преимущества для экономики АПК и баланса трудовых ресурсов, повышение эффективности и экологической безопасности, повышение плодородия почвы, влияние на безопасность и облегчение труда.

Компанией непрерывно ведутся серьезные научные разработки, которые ложатся в основу создания востребованных во всем мире зерно и кормоуборочных комбайнов, тракторов и других агромашин.

На выставке Агросалон-2016 компания Ростсельмаш будет награждена сразу двумя медалями — золотой за прецизионный гусеничный ход трактора Versatile 460 Delta Track, а именно за внедрение не имеющей аналогов независимой подвески опорных роликов, обеспечивающей экологическую безопасность и непревзойдённый комфорт без использования дополнительных средств амортизации, и серебряной — за внедрение нового решения в системах очистки зерноуборочных комбайнов - уникальной многомерной технологии OptiFlow, входящей в состав нового топового комбайна Ростсельмаш.

Генеральный директор компании Валерий Мальцев отметил: «Мы удовлетворены, что усилия инженеров, конструкторов и других профессионалов Ростсельмаш, постоянно совершенствующих нашу технику, по достоинству оценены аграриями всего мира и в очередной раз отмечены высшими наградами экспертов».