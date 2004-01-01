Последний раз столь значимое мероприятие общероссийского масштаба состоялось в 2008 году, поэтому активный интерес к происходящему отечественных и зарубежных сельхозпроизводителей, перерабатывающих предприятий и прессы был понятен. В целом в эти дни Сибирский агропарк посетило около 40 тысяч гостей из 56 регионов России.

Мы были рады приветствовать многих старых клиентов компании PETKUS на нашем полевом стенде, а также потенциальных заказчиков, которые интересовались машинами для послеуборочной подготовки зерна и семян. Одна из таких машин — универсальный очиститель U 15, выставленный на площадке рядом со стендом компании, в зависимости от вида и типа подрабатываемого сырья имеет производительность от 8 до 50 т/ч и поставляется в двух типоразмерах.

Еще одно интересное событие этого лета — Всероссийский день сои в Амурской области, запланированный на 24 августа 2016, в котором компания PETKUS будет принимать участие в лице нашего коллеги из Новосибирска Ивана Мякишева. Приезжайте к нам в Приамурье!