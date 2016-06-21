Вторая конференция поставщиков состоялась в Набережных Челнах 21.06.2016 . Ее главной задачей стало обеспечение прозрачности инициатив ООО «ДК РУС» для текущих и потенциальных поставщиков по локализации и получение общего представления о компании — производителе грузовиков Mercedes-Benz в России.

Конференция была организована на производственных площадях ООО «ДК РУС» в «КИП-Мастере» с участием более чем 30 компаний. Она началась с вдохновляющих и мотивирующих выступлений Юргена Ольбердинга, исполнительного директора ООО «ДК РУС», и представителей акционеров: Яна Кренига, директора по закупкам Trucks Europe&Global Chassis Daimler, и Рустама Шамсутдинова, заместителя генерального директора по закупкам ПАО «КАМАЗ». Юрген Ольбердинг представил компанию ООО «ДК РУС» в целом, но особое внимание уделил проекту по локализации. Ян Крениг, в свою очередь, сделал общий обзор о глобальном присутствии «Даймлер АГ» в мире и продемонстрировал ключевые данные о компании. Рустам Шамсутдинов рассказал о текущем статусе и о планах развития перспективных автомобилей «КАМАЗ». Позже конференция продолжилась выступлением Алексея Зеленского. Главный упор в своей речи он сделал на процессе локализации компонентов для кабин SFTP. В конце первой части конференции наши гости из Российско-Германской Внешнеторговой палаты и ОЭЗ «Алабуга» проинформировали о своей деятельности и познакомили с мерами по поддержке, которую они могут оказать нашим поставщикам.

Вторая часть конференции прошла в динамичном и интерактивном формате — формате стендов. Четыре стенда и экскурсия по производству были организованы на производственной площадке, где гостей поделили на пять групп. У наших текущих и потенциальных поставщиков была возможность участвовать в беседах с представителями Российско-Германской внешнеторговой палаты и ОЭЗ «Алабуга» на их собственных стендах, они также получили ценную информацию о положительном опыте локализации в России на примере производства цифровых тахографов на стенде компании «Континенталь». Наша собственная команда, представленная Андреасом Блюммом и Алексеем Лемешко, поделилась с поставщиками информацией на темы R&D и развития поставщиков и ответила на их технические вопросы, возникшие в процессе общения. Между различными сессиями поставщики могли ознакомиться с некоторыми из экземпляров общих деталей для кабины SFTP, которые были выставлены на производстве.

Большинство гостей отметили, что конференция была проведена на великолепном профессиональном уровне, также она стала отличной возможностью для обмена информацией и налаживания бизнес-контактов. Интересный и креативный формат конференции, применение нестандартных организационных элементов, таких, как например, использование коробок CKD вместо настоящих столов для организации кейтеринга, гудок грузовика SFTP между разными сессиями, запомнились всем участникам. Даже жаркая летняя погода не смогла испортить впечатления о конференции и способствовала более непринужденной обстановке, созданию атмосферы «без галстуков».

«Конференция удалась благодаря слаженной командной работе ООО «ДК РУС», которая и привела к успеху мероприятия, получившего высокую оценку наших гостей и партнеров», — отметил Юрген Ольбердинг, исполнительный директор ООО «ДК РУС» в своем заключении.