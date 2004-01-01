Учитывая текущее положение в сельскохозяйственной отрасли, в ассортименте радиальных шин клиенты ищут экономически конкурентоспособную продукцию. «Конечные пользователи точно знают, что и нужно: шины, способные гарантировать превосходное сцепление с дорогой, эффективную самоочистку, более длительный срок службы и высокий уровень комфорта во время езды», — объясняет Эмилиано Бертолини, полевой инженер ATG, работающий на итальянском рынке. Команда ATG провела испытания шин Alliance FarmPRO в самом сердце Тосканы вместе с Франко и Стефано Менгини, совладельцами, совместно с Федерико Менгини, фирмы Menghini Tires, дилерами ATG в Бракканьи (Гроссето, Италия).

FarmPRO 70 и FarmPRO 85: универсальный ассортимент радиальных шин для

современных тракторов

Серия FarmPRO включает тракторные радиальные шины, изготовленные с применением особого соединения, способного повысить срок службы изделия. Эта шина R-1W предложена в ассортименте из 30 типоразмеров с размером обода от 20 до 46 дюймов, что делает ее идеальной для передних и задних осей большинства тракторов с ПВМ. «Шины FarmPRO были модернизированы путем использования улучшенного соединения с целью повышения твердости, прочности, устойчивости к порезам и неровностям грунта и, с другой стороны, уменьшения абразивного износа», — заявляет Бертолини. «Они уже доказали свою отличную устойчивость к порезам и износу, а большая глубина протектора гарантирует хорошее сцепление на сухой и мокрой земле», — подтверждает Джанни Савелли, директор Castello Banfi: 7100 акров земли, примерно треть из которых под виноградной лозой, а остальную площадь занимают оливковые рощи, фруктовые деревья (в основном сливы), леса и кустарники.

Бертолини объясняет: «Усовершенствованная конструкция грунтозацепов с крутым углом в центре значительно улучшает стабильность машин. Если посмотреть на протектор, можно заметить, что угол грунтозацепа становится менее крутым возле боковой стенки для обеспечения хорошего сцепления с дорогой, особенно на склонах. Благодаря этому трактор работает эффективно и с большей производительностью».

Компания Castello Banfi недавно приобрела 60 новых шин FarmPRO 85−842 и FarmPRO II 846 (280/85R20 и 380/85R28), которые только что были установлены на тракторы New Holland T4050, работающие в настоящее время на всемирно известных виноградниках Монтальчино. После 250 часов они выглядят, как новые. «Главной задачей для нас было найти шины, способные работать на этой удивительной, но требовательной земле: в низинной части имения аллювиальные почвы, но вверху почва глинистая», — говорит Савелли, — «Шины FarmPRO прочны, надежны на каменистых почвах и отличаются хорошей тягой независимо от состояния почвы. И наконец, у них более продолжительный срок службы по сравнению с другими даже самыми дорогими брендами».

По сравнению с обычными шинами R-1 изделия ассортимента FarmPRO имеют на 20% большую глубину протектора. Усиленные участки бортов и мощные средние части сочетают твердость с отличным сцеплением с дорогой в полевых условиях. «Скольжение — худший враг тяги, и оно должно быть минимальным. Прочные, мощные грунтозацепы FarmPRO демонстрируют идеальную устойчивость к порезам и неровностям грунта, также гарантируя хорошую устойчивость на склонах», — заключает Бертолини.