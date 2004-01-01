Испытания прошли в п. Унарково Мостовского р-на. Традиционную двухзвенную систему уборки (комбайн+автотранспорт) сравнивали с трехзвенной с добавлением бункеров-перегрузчиков. Бункер-перегрузчик Лилиани работал в связке с двумя комбайнами Палессе GS12 с жаткой 7,5 метров. В итоге производительность каждого комбайна повысилась на 28,6% в сравнении с традиционной технологией.

Мнением о результатах испытаний поделился генеральный директор ООО «Агрофирма «Мостовская» Грушевский Александр Анатольевич: «Бункер-перегрузчик Лилиани проработал у нас два дня в связке с двумя комбайнами Палессе. Кроме значительного повышения производительности комбайнов, преимущество вижу в том, что эта техника может работать в поле тогда, когда грузовики туда зайти не могут. У нас довольно влажные почвы. Есть топкие места — мочаки. Бункер с трактором проходит эти места без проблем.

Так же бункер-перегрузчик улучшает логистику. Комбайны не теряют времени. У нас часто комбайн едет через все поле на выгрузку к грузовику. С бункером можно этого избежать и функцию доставки убранного зерна с поля к автотранспорту переложить с комбайна на другое — менее технологичное устройство, а так же не тратить лишнее топливо на дополнительные маневры.

Важная опция — весовая система бункера-перегрузчика, которая позволяет контролировать вес убранного зерна. Данные о весе доступны в режиме он-лайн прямо во время уборки. Это обеспечивает удобство, оперативность и качество контроля».

Модель БП-16.С2 является новинкой компании. Одним из главных преимуществ этой техники являются её габариты, позволяющие перемещаться по дорогам общего пользования. Этот продукт также является олицетворением новой продуктовой стратегии Лилиани, направленной на повышение универсальности нашей техники. Кроме основного применения — на уборке — БП 16. С2 за счет двух секций особенно удобен для использования на севе, для загрузки сеялок семенами и удобрениями.