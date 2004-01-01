Разбрасыватель навоза TORNADO3 T5011/11V объемом 11 м³
Эта новая машина рассчитана на аграриев, которые хотели бы подобрать себе высококачественный разбрасыватель с компактными габаритами. Представляем новинку TORNADO3 JOSKIN T5011/11VИюль 2016
Он более короткий — длина кузова до двери-гильотины укорочена до 5,00 м, что существенно облегчает маневрирование и передвижение по узким дорогам сельской местности.
Низкий центр тяжести обеспечивается кузовом высотой 1,13 м. Габариты кузова оптимальны с учетом объема навоза до двери, который равен 11 м³.
Машина выпускается с такой же тщательностью, как и все остальные модели линейки TORNADO3 JOSKIN:
- высокая износостойкость (кузов из стали с ВПТ 550);
- качество серийного производства на заказ;
- короткое и компактное транспортное средство и низкий центр тяжести;
- отличная маневренность;
- небольшой собственный вес;
- отличный обзор кузова из кабины;
- высококачественное разбрасывание и измельчение комьев;
- вертикальный разбрасывающий механизм из прочных труб большого диаметра (2019 мм) с эластичными муфтами;
- скорость вращения валов 445 т/мин.
В результате получается машина, способная работать в любых условиях и удовлетворить самых требовательных аграриев качественным и равномерным разбрасыванием.
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