Он более короткий — длина кузова до двери-гильотины укорочена до 5,00 м, что существенно облегчает маневрирование и передвижение по узким дорогам сельской местности.

Низкий центр тяжести обеспечивается кузовом высотой 1,13 м. Габариты кузова оптимальны с учетом объема навоза до двери, который равен 11 м³.

Машина выпускается с такой же тщательностью, как и все остальные модели линейки TORNADO3 JOSKIN:

  • высокая износостойкость (кузов из стали с ВПТ 550);
  • качество серийного производства на заказ;
  • короткое и компактное транспортное средство и низкий центр тяжести;
  • отличная маневренность;
  • небольшой собственный вес;
  • отличный обзор кузова из кабины;
  • высококачественное разбрасывание и измельчение комьев;
  • вертикальный разбрасывающий механизм из прочных труб большого диаметра (2019 мм) с эластичными муфтами;
  • скорость вращения валов 445 т/мин.

В результате получается машина, способная работать в любых условиях и удовлетворить самых требовательных аграриев качественным и равномерным разбрасыванием.