Он более короткий — длина кузова до двери-гильотины укорочена до 5,00 м, что существенно облегчает маневрирование и передвижение по узким дорогам сельской местности.

Низкий центр тяжести обеспечивается кузовом высотой 1,13 м. Габариты кузова оптимальны с учетом объема навоза до двери, который равен 11 м³.

Машина выпускается с такой же тщательностью, как и все остальные модели линейки TORNADO3 JOSKIN:

высокая износостойкость (кузов из стали с ВПТ 550);

качество серийного производства на заказ;

короткое и компактное транспортное средство и низкий центр тяжести;

отличная маневренность;

небольшой собственный вес;

отличный обзор кузова из кабины;

высококачественное разбрасывание и измельчение комьев;

вертикальный разбрасывающий механизм из прочных труб большого диаметра (2019 мм) с эластичными муфтами;

скорость вращения валов 445 т/мин.

В результате получается машина, способная работать в любых условиях и удовлетворить самых требовательных аграриев качественным и равномерным разбрасыванием.