Конкурсные образцы были оценены по строгим критериям: значение инновации для практики, преимущества для экономики АПК и баланса трудовых ресурсов, повышение эффективности и экологической безопасности, повышение плодородия почвы, влияние на безопасность и облегчение труда.

Эту модель компании «Лилиани» наградили «серебром» за возможность ее применения не только на уборке, но и при загрузке сеялок, что позволяет в 6−7 раз сократить простои техники во время загрузки и на 25−35% повышает производительность посевного комплекса в целом. БП-16.С2 — это первый габаритный бункер в модельной линейке компании, который может быть использован на дорогах общего пользования. Основным конструктивным новшеством является то, что бункер двухсекционный, что дает возможность загружать его семенами и удобрениями одновременно.

Впервые бункер-перегрузчик БП-16.С2 был представлен в 2015 году и уже этой весной принял участие в демонстрационных показах на посевной. Как это проходило в Чертковском районе Ростовской области можно посмотреть здесь . А сейчас бункер-перегрузчик участвует в демонстрационных показах на уборке зерновых.

Бункер-перегрузчик БП-16.С2 или его аналог большей грузоподъемности будет представлен на выставке «Агросалон-2016» вместе с другой техникой компании «Лилиани».