Официальный релиз нового опрыскивателя КУН в России состоится на выставке Агросалон (Москва, октябрь), продажи открываются уже в сентябре 2016 года. Российским аграриям новая модель будет доступна в комплектации баком 3000 литров, с алюминиевыми штангами 24 метра:

Использование только 2 регулировочных вентилей панели управления MANUSET позволяет уменьшить количество совершаемых оператором манипуляций на 30−50%, по сравнению с большинством доступных на рынке опрыскивателей,

Компактная конструкция с расстоянием между дышлом и осью всего 4,05 м является гарантией высокой маневренности и минимальных повреждений сельскохозяйственных культур,

Алюминиевые 24-х метровые штанги MEA2 с возможностью компактного складывания и подвеска EQUILIBRA обеспечивают легкость и устойчивость во время работы в поле, и безопасную перевозку по дорогам,

Единая панель управления с доступом к различным фильтрам и насосу значительно упрощает обслуживание опрыскивателя,

Широкий выбор электронных решений КУН для контроля и управления работой опрыскивателя.

В конструкции LEXIS инженеры КУН предусмотрели все, чтобы работать точно и безопасно для оператора и окружающей среды: