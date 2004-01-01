Фото: КУН
Опрыскиватель LEXIS. Простой и умный!
КУН представляет прицепной опрыскиватель LEXIS, — эффективное решение для хозяйств среднего размера, где нужна производительная и простая техника. Благодаря продуманной конструкции, LEXIS удобен в настройках и управлении, — именно то что нужно для толковой работыАвгуст 2016
Официальный релиз нового опрыскивателя КУН в России состоится на выставке Агросалон (Москва, октябрь), продажи открываются уже в сентябре 2016 года. Российским аграриям новая модель будет доступна в комплектации баком 3000 литров, с алюминиевыми штангами 24 метра:
- Использование только 2 регулировочных вентилей панели управления MANUSET позволяет уменьшить количество совершаемых оператором манипуляций на 30−50%, по сравнению с большинством доступных на рынке опрыскивателей,
- Компактная конструкция с расстоянием между дышлом и осью всего 4,05 м является гарантией высокой маневренности и минимальных повреждений сельскохозяйственных культур,
- Алюминиевые 24-х метровые штанги MEA2 с возможностью компактного складывания и подвеска EQUILIBRA обеспечивают легкость и устойчивость во время работы в поле, и безопасную перевозку по дорогам,
- Единая панель управления с доступом к различным фильтрам и насосу значительно упрощает обслуживание опрыскивателя,
- Широкий выбор электронных решений КУН для контроля и управления работой опрыскивателя.
В конструкции LEXIS инженеры КУН предусмотрели все, чтобы работать точно и безопасно для оператора и окружающей среды:
- Новый бак для смешивания химикатов, обеспечивающий полную безопасность оператора, в частности во время промывки,
- новый электронный блок управления VISIOREB с визуализацией процесса работы и встроенной системой управления секциями через GPS,
- различные отсеки для хранения средств индивидуальной защиты.
Написать комментарий