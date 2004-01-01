2-х секционная рама (2×4,5 м) позволяет быстро сложить сеялку из рабочего 9-ти метрового положения в транспортное, до 3,5 м. Каждая секция складывается вдоль, и закрепляется на одной центральной шарнирной точке, — для отличной адаптации к рельефу поверхности.

Одновременно с посевом, с помощью PREMIA 9000 TRC можно вносить и удобрения. Для этого, в конструкции бункера предусмотрена откидная перегородка, разделяющая его на секции для зерна (60%) и удобрений (40%). Смешивание осуществляется после прохождения дозирующего устройства. Для посева без внесения удобрений, перегородка может быть сложена назад.

Высевающие секции CROSSFLEX с двойными смещенными дисками поддерживают равномерный высев в любых условиях работы, и на высокой скорости. Однопоточные сошники установлены на специальные профилированные трубки с использованием полиуретановых блоков. Такое решение обеспечивает давление сошников до 80 кг, сохраняя их способность отклоняться в случае столкновения с препятствием. Прижимные ролики прикатывают и уплотняют линию посева прежде, чем закрывающая боронка завершит обработку. Конструкция сеялки предусматривает работу на скорости до 15 км/ч.

Четыре дозатора — 2 для семян и 2 для удобрения — выполнены в форме зарекомендовавшей себя на практике катушки КУН HELICA, для рабочих норм 1,5 до 300 кг/га, и соответствующей семенам разных форм и размеров.

Впервые в России, зерновая сеялка КУН Premia 9000 TRC будет представлена на выставке Агросалон в Москве (октябрь 2016).