Компания JOSKIN освоила выпуск новой модели скотовоза, которая сочетает преимущества моделей Betimax RDS (система «На уровне земли», подвеска дышла, …) и Betimax R (зеленая окраска, пол из рифленой стали, привлекательная цена).

В рамках продвижения этой новинки мы предоставляем дополнительную скидку* на 100 первых проданных машин. С этой скидкой скотовозы RDS-P продаются по цене модели скотовоза Р!

ПРИМЕЧАНИЕ*: акция не может быть совмещена с другими акциями и дополнительными скидками как скидка на продажу со склада, за удлиненный срок производства; отгрузка по графику производства; обычные условия продажи; транспортные расходы по стандартным условиям