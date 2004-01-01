«Мы считаем Японию нашим приоритетным партнером и заинтересованы в реализации совместных проектов. У меня нет ни капли сомнений, что инвестор выполнит все взятые на себя обязательства по созданию новых рабочих мест с достойной заработной платой. С «ИСУЗУ» у Ульяновской области сложилось конструктивное сотрудничество. Я встречался с руководством компании в Японии и знаю о грандиозных планах в части развития бизнеса в России. Надеюсь, что большинство из запланированных проектов будет связано с нашим регионом, — отметил глава региона Сергей Морозов.

Напомним, сборочный цех «ИСУЗУ РУС» был открыт на территории автозавода «УАЗ» в Ульяновке в мае 2012 года в рамках совместного предприятия с российской ПАО «СОЛЛЕРС». Грузовые автомобили ISUZU собираются в Ульяновске с использованием как импортных, так и локализованных узлов и компонентов. В январе 2016 года японские акционеры выкупили долю ПАО «СОЛЛЕРС», тем самым подтвердив долгосрочную заинтересованность в российском рынке. В планах предприятия — дальнейшая локализации производства на территории Ульяновской области.

Объем вложений в реализацию инвестиционного проекта превышает 150 млн рублей, для жителей региона будет дополнительно создано порядка 100 новых рабочих мест. По данным компании, в настоящее время на производстве трудятся 220 человек, в течение года планируется довести эту цифру до 300. Предприятие на сегодня выпускает грузовые автомобили малой и средней тоннажности от 5 до 18 тонн. В 2017 году японские партнеры планируют запустить в Ульяновске производство новой линейки тяжелых грузовых автомобилей грузоподъемностью от 24 тонн.

По словам генерального директора АО «ИСУЗУ РУС» Фабриса Горлье, в настоящее время в Ульяновске компания выпускает 2,5 тысячи грузовиков в год. В перспективе полутора-двух лет инвестор планирует удвоить объемы производства.

«Мы заинтересованы в развитии ульяновского региона, здесь очень квалифицированный персонал. Японские инженеры после проведения аудита качества были впечатлены уровнем компетенций ульяновских сотрудников. Это помогает нам давать обещания по дальнейшим инвестициям и развитию именно в вашей области. Уже в следующем году мы планируем запустить в Ульяновске производство новой линейки автомобилей — С и Е серий — это тяжелые грузовики общей грузоподъемностью от 30 тонн. Это новый, важный для нас сегмент рынка», — рассказал генеральный директор АО «ИСУЗУ РУС» Фабрис Горлье.

Глава «ИСУЗУ РУС» дал высокую оценку инвестиционному климату в Ульяновской области и оперативности отклика со стороны регионального правительства: «Решение было принято очень быстро, соглашение заключено в короткие сроки, нам активно помогали коллеги из ульяновской Корпорации развития и регионального Правительства, что говорит об обоюдной заинтересованности в проекте и стремлении двигаться вперёд».

Генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин отметил, что руководством региона был предпринят максимум усилий для того, чтобы не допустить уход инвестора в другой субъект РФ. «После выхода компании «Соллерс» из совместного предприятия с «ИСУЗУ РУС» была вероятность, что японские партнеры откажутся от производственной площадки на территории ульяновского автозавода и уйдут в другой регион. Чтобы этого не допустить, мы предоставили компании возможность продолжить использовать ту же площадку на территории индустриального парка «УАЗ». За счет капитальных вложений в передаваемый инвестору браунфилд значительно снизились его производственные издержки. В лице компании «ИСУЗУ Моторс» регион получил надежного и проверенного временем инвестора, который намерен создать у нас полноценное производство грузовиков различной грузоподъемности», — рассказал глава региональной Корпорации развития.

По словам врио Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, регион не снижает инвестиционной активности в текущем году, в ближайшее время начнется строительство сразу восьми новых производств, до конца осени будут введены в эксплуатацию четыре предприятия. Среди них завод японского концерна «Бриджстоун», производство кабельных бортовых систем для авиационной отрасли второго резидента портовой особой экономической зоны АО «ПРОМТЕХ-Ульяновск», маслоэкстракционный завод ООО «Легенда-МЭЗ», вертолетный центр НП «Хелипорт-Ульяновск».