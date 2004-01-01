Прошедший год оказался непростым для сельского хозяйства. На мировом рынке цены на сельхозпродукцию продолжили падение, многие национальные валюты девальвировались, рентабельность производства снизилась. Все это не могло не отразиться на пестицидном бизнесе. Мировое агрохимическое производство пережило падение после периода продолжительного стремительного роста, объем продаж химикатов снизился на 10%. Спад мирового рынка поставил пестицидный бизнес в режим испытания и перехода к новому формату работы. Многие химические гиганты заявили об объединении — настало время слияний и поглощений.

Вопросы для обсуждения:

Каким стал минувший год для отечественных производителей ХСЗР?

Какие изменение произошли на российском рынке пестицидов?

Как превратить кризис в новые возможности?

Ужесточатся ли экологические требования в России?

Приемлем ли в России бартер как один из путей решения проблемы нехватки оборотного капитала?