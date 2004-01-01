Демопоказ прошел во время уборочного процесса озимой пшеницы в селе Кургановка Каменского района Пензенской области. Организаторами выступили ООО «Лилиани» и дилерская компания ООО «Валекс Групп».

Сравнили традиционную схему уборки с участием пары «комбайн-автомобиль» и трехзвенную, с добавлением бункера-перегрузчика в качестве промежуточного звена.

Для испытаний выбрали среднеразмерный бункер-перегрузчик БП 25/31, который является одним из наиболее сбалансированных и востребованных продуктов компании. Популярность модели объясняется хорошим соотношением вместимости бункера-перегрузчика с вместимостью зерновых бункеров большинства распространенных моделей комбайнов, а также тем, что основная масса грузовиков-зерновозов за раз перевозят 25 тонн зерна. Это совпадает с максимальной грузоподъемностью модели БП 25/31. Соответствие тоннажа двух машин позволяет быстро загружать зерновозы, что исключает простои автотранспорта.

Бункер-перегрузчик «Лилиани» работал в связке с тремя комбайнами ПАЛЕССЕ GS12 c шириной захвата жатки 7,0 м. В результате производительность уборочных машин возросла на 40,23% по отношению к показателю, полученному при использовании двухзвенной схемы «комбайн-грузовик».