Mitas EMR-01 размером 25″ выгоден в том, что фермеры не вынуждены ставить диски более высокого посадочного диаметра, в случае если хотят колесный погрузчик использовать для с/х работ.

Ярослав Мусил, продакт менеджер по индустриальным шинам подчеркнул: «Колесные погрузчики в настоящее время используются не только как строительные машины, все чаще находят применение и м сельском хозяйстве. Чтобы выйти навстречу этим требованиям, Mitas предлагает шину EMR-01 с тяговым рисунком».

Шина Mitas 20,5 R 25 EMR-01 больше всего пригодна в случаях, когда нужна большая тяга и свойства самоочистки рисунка. Преимущества этой шины больше всего проявятся на рыхлой, скользкой поверхности, например при складировании и манипуляции с бтотопливом, силосом, или сахарной свеклой, где индустриальные рисунки в категориях L-2 a L-3 мало эффективные. Благодаря усиленной конструкции Mitas EMR-01 также пригодна для легких строительных работ.

Г-н Мусил добавил: «Большинство погрузчиков поступает от производителей на шинах, пригодных для строительных работ с посадочным диаметром 25». Если заказчик хотел погрузчик использовать для сельскохозяйственных работ, должен был поставить диски 26″ и купить шину с тяговым рисунком. Благодаря новинке Mitas 20,5 R 25 EMR-01 этот процесс на много проще, фермеры наденут новую покрышку на тот же обод 25″».