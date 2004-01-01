Директором по послепродажному обслуживанию и сервису грузовых автомобилей «Мерседес-Бенц» ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» (ООО «ДК РУС») с 11 мая 2016 года назначен Алексей Острецов, ранее занимавший должность руководителя отдела менеджмента по продукту грузовых автомобилей «Мерседес-Бенц».

После окончания Московского Автомобильно-Дорожного Института (Технического Университета), Алексей работал в компаниях, осуществляющих свою деятельность в сфере автомобильного транспорта, где приобрёл богатый опыт в области оказания услуг по ремонту и сервису грузовых и легковых автомобилей.

В июле 2002 года был принят в ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС» в отдел продаж коммерческих автомобилей «Мерседес-Бенц». С 2005 возглавлял подразделение менеджмента по продукту компании, а в 2010 году, вместе со своей командой, перешел, в тогда только что созданное, совместное предприятие «Мерседес-Бенц Тракс Восток».