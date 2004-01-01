Предметом соглашения является сотрудничество в рамках быстрого и эффективного доступа сельхозпроизводителей к рынку сельскохозяйственной техники, оборудования и минеральных удобрений, направленное на решение актуальных задач в сфере модернизации агропромышленного комплекса.

«Сотрудничество с «ФосАгро-Регион» стало закономерным шагом в развитии практики клиентоориентированности компании Ростсельмаш. Бескомпромиссное отношение к качеству выпускаемой продукции определило выбор надежного партнера. Соглашение предусматривает разработку и реализацию совместных мероприятий по оказанию комплексных услуг сельскохозяйственным производителям», — прокомментировал генеральный директор Ростсельмаш Валерий Мальцев.

Господин Мальцев подчеркнул, что данное соглашение будет благотворно влиять на сельхозпроизводителей, так как при применении абсолютно правильных технологий использованием удобрений компании «ФосАгро — Регион» и при применении машин как инструмента ведения бизнеса в составе полного агротехнического цикла (от обработки почвы до уборки урожая) — это минимальные потери, минимальные операционные расходы, но максимально высокая урожайность — в итоге аграрий получит более высокоэффективный бизнес.

«Сегодня произошло знаменательное событие — объединение усилий двух ведущих компаний на рынке минеральных удобрений и аграрного машиностроения. Я уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве будет иметь только положительный эффект для обеих компаний с точки зрения удовлетворения спроса сельского хозяйства России в минеральных удобрениях, в технике и, как следствие, — в повышении эффективности агробизнеса», — прокомментировал генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион» Сергей Пронин.

Справка

«ФосАгро» - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Группа является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья и вторым в мире (без учета Китая) производителем аммофоса и диаммонийфосфата (по данным Fertecon), ведущим в Европе и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем нефелинового концентрата.

Ростсельмаш - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, выпускающих технику под брендами ROSTSELMASH и VERSATILE. Компания является единственным в мире производителем роторных комбайнов, в основе которых лежит уникальное молотильно-сепарирующее устройство Advanced Rotor System, отличающееся высокопроизводительной наклонной камерой, бесступенчатым приводом молотильно-сепарирующего устройства и вращающейся декой ротора. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др. На протяжении многих лет инновации Ростсельмаш завоевывают высшие награды и отмечаются экспертами по всему миру. Реализация техники Ростсельмаш, ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через крупнейшую в Европе и Азии дилерскую сеть компании. На сегодня агромашины Ростсельмаш востребованы в десятках стран мира.