Мероприятие «День поля Ростсельмаш» собрало большое количество компаний-представителей сельскохозяйственного сектора, частных предпринимателей и представителей государственных учреждений. Специалисты компании Ростсельмаш рассказали о преимуществах техники, ее отличительных технических характеристиках, показателях надежности и полной адаптации к местным почвенно-климатическим условиям. «На сегодня компания обладает всеми нужными технологиями для полного цикла производства качественной агротехники», — прокомментировал представитель Ростсельмаш, — «Под брендом Ростсельмаш выпускается около 200-от моделей техники. На данной выставке был продемонстрирован самоходный опрыскиватель Versatile SP 275 и локализованный трактор 2375. Помимо обычной экспозиции, гостям предоставили возможность увидеть технику в работе».

— «День поля Ростсельмаш» — очень полезное мероприятие, хотелось бы, чтобы оно стало ежегодным. Благодаря таким компаниям, как Ростсельмаш мы развеиваем миф о том, что в Казахстане не может быть сельского хозяйства. Это не так, отрасль в республике активно развивается и становится точкой роста, которая будет приносить определяющую долю дохода в бюджет Казахстана. Сейчас мы используем 60 процентов сельхозземель, а к 2018 году должны достичь показателя в 90 процентов. Для этого мы стараемся задействовать самые последние разработки агропромышленного бизнеса и современную технику, а компания Ростсельмаш -неотъемлемый помощник в этом, — отметил директор хозяйства «Майлино» Владимир Бушкин.

— Экономическая ситуация в наших хозяйствах позволяет достаточно стабильно обновлять машинно-тракторный парк. Сегодня на «Дне поля Ростсельмаш» я увидел именно ту технику, которая в дальнейшим сможет прекрасно обеспечивать мне самые высокие показатели как при подготовке почвы к посеву, так и во время самой уборки, — прокомментировал событие директор ТОО «Степное» Бисенов Арман.

По словам дилера компании Ростсельмаш, при подготовке мероприятия были максимально учтены все пожелания сельхозтоваропроизводителей. В течение всего дня для гостей были организованы выставочная площадка и полевая демонстрация широкого спектра выпускаемой продукции (зерно- и кормоуборочные комбайны, почвообрабатывающая и кормозаготовительная техника, тракторы и опрыскиватели, оборудование для переработки и хранения зерна и др); консультации специалистов Ростсельмаш и дилерских центров компании по вопросам сроков поставок техники, ее гарантийного обслуживания и эксплуатации.

По итогу мероприятия свыше сотни заявок уже поступило на приобретение техники компании на следующий сельскохозяйственный год.