Овцеводческая ферма рассчитана на 1000 дойных овец, принадлежит винодельческому хозяйству «Лефкадия». Монтаж и пуско-наладку оборудования произвели специалисты фирмы ООО «ЕвроАгроТек» — регионального дилера GEA в Краснодарском крае. Доильный зал оснащен приборами управления доением DemaTron 60, которые целенаправленно помогают контролировать доение от включения пульсации до автоматического снятия доильного аппарата для овец TopFlow S.

Впервые в Краснодарском крае запущена ферма по содержанию и доению овец, которая направлена на получение молока и переработки его в сыр. С этой целью из Франции были завезены овцы породы Lacaune (Лакаюн). Lacaune лучшая и наиболее популярная молочная порода овец во Франции. Она считается одной из самых высокодоходных молочных пород овец. В частности, она является преобладающей породой, молоко которой используется в производстве популярного сыра с голубой плесенью — Рокфор и полутвердого сыра — Манчеза.

На предприятии также установлены современные танки-охладители молока, автоматы выпойки ягнят, системы незамерзающего водопоения, вентиляторы с функцией управления по температуре. В ближайшее время доильный зал выйдет на полную рабочую мощность. Специалисты фирмы ООО «ЕвроАгроТек» оказали сотрудникам компании ООО «Лефкадия» необходимую консультационную помощь, провели обучение по эксплуатации всех технологических систем.